대규모 결제 통합 현대화

IBM Financial Transaction Manager(FTM)는 핵심 통합 및 오케스트레이션 엔진으로 IBM® App Connect Enterprise(ACE)를 활용합니다. 팀은 워크플로를 유한 상태 머신(FSM)으로 정의하며 런타임 시 메모리에 로드되어 거래 라이프사이클을 진행합니다. 이벤트는 ACE 기능을 통해 발생되고 작업이 실행되며 FTM 프로젝트는 BAR 파일 형태로 ACE에 배포됩니다. 수신 요청은 FTM의 API 계층을 통해 ACE로 전달되며 ACE는 데이터를 변환하고 오케스트레이션한 후 다운스트림으로 전달하는 중앙 통합 지점 역할을 합니다. 팀은 ACE 내 ESQL을 사용하여 외부 메시지 형식을 내부 표준 형식(ISF)으로 매핑함으로써 일관된 변환 로직을 확보하고 다양한 결제 방식 전반의 복잡성을 줄였습니다.