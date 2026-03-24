대규모 결제 통합 현대화

App Connect Enterprise 기반 FTM은 대량, 즉시 및 고액 결제 전반에서 안전하고 확장 가능한 오케스트레이션을 지원합니다.
금융 기관은 대량/ACH, 즉시/실시간, 고액/RTGS 등 다양한 결제 채널을 운영하며 각 채널은 서로 다른 규칙, 규정 및 메시지 형식(예: ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA)을 사용합니다. 과거에는 분산된 미들웨어와 포인트 투 포인트 통합이 변화 속도를 늦추고 운영 위험을 증가시키며 규정 준수를 복잡하게 만들었습니다. 세계 수준의 플랫폼을 구축하기 위해 IBM® Financial Transaction Manager(FTM) 팀은 구성 가능한 워크플로로 복잡한 거래 라이프사이클을 오케스트레이션할 수 있는 미래 대비형 통합 엔진이 필요했습니다. 또한 다양한 외부 형식을 표준 내부 형식(ISF)으로 정규화하여 매핑 복잡성을 줄이고 통합 자산을 재사용할 수 있는 툴이 필요했습니다. 또한 변동하는 처리량을 안정적으로 처리하기 위해 수평 및 수직 확장이 모두 필요했습니다.
IBM Financial Transaction Manager(FTM)는 핵심 통합 및 오케스트레이션 엔진으로 IBM® App Connect Enterprise(ACE)를 활용합니다. 팀은 워크플로를 유한 상태 머신(FSM)으로 정의하며 런타임 시 메모리에 로드되어 거래 라이프사이클을 진행합니다. 이벤트는 ACE 기능을 통해 발생되고 작업이 실행되며 FTM 프로젝트는 BAR 파일 형태로 ACE에 배포됩니다. 수신 요청은 FTM의 API 계층을 통해 ACE로 전달되며 ACE는 데이터를 변환하고 오케스트레이션한 후 다운스트림으로 전달하는 중앙 통합 지점 역할을 합니다. 팀은 ACE 내 ESQL을 사용하여 외부 메시지 형식을 내부 표준 형식(ISF)으로 매핑함으로써 일관된 변환 로직을 확보하고 다양한 결제 방식 전반의 복잡성을 줄였습니다.
IBM App Connect Enterprise(ACE)를 FTM에 통합함으로써 금융 기관은 채널 전반에서 대량, 즉시 및 고액 결제를 일관되게 오케스트레이션하는 통합 플랫폼을 운영할 수 있게 되었습니다. 내부 표준 형식(Internal Standard Format, ISF)을 통한 표준 처리 방식은 매핑 복잡성을 줄이고 새로운 결제 방식과 외부 서비스의 도입을 가속화합니다. 컨테이너 기반 배포는 회복탄력성과 보안을 유지하면서 피크 처리량을 지원할 수 있도록 수평 및 수직 확장을 가능하게 합니다. 이제 기관은 거래 라이프사이클을 중앙에서 관리하고 변화하는 규제에 더 빠르게 대응하며 분산된 통합 계층을 확장하지 않고도 성장을 지원할 수 있습니다. IBM은 향후 결제 혁신을 위한 전략적 기술 파트너로서 이러한 발전을 지속적으로 지원합니다.
IBM App Connect Enterprise는 하이브리드 환경 전반에서 앱, API 및 데이터를 통합하는 AI 기반 통합 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 노코드, 로우코드 및 프로코드 기능을 제공하여 비즈니스 사용자와 통합 전문가가 빠르고 효율적으로 통합을 설계, 배포 및 관리할 수 있도록 지원합니다. API 중심, 이벤트 기반 및 메시징 패턴을 지원함으로써 IBM App Connect Enterprise는 조직이 자동화를 가속화하고 레거시 시스템을 현대화하며 온프레미스, 클라우드 및 컨테이너 환경 전반에서 애플리케이션을 안전하게 연결할 수 있도록 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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