ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）オートメーションとは

多くの組織は、主にソフトウェアを通じて顧客とやり取りしています。つまり、安全で信頼性の高いソフトウェアが大規模に提供されるということは、強力な競争上の差別化要因となるということです。リリース・サイクルの短縮、ガバナンスの強化、一貫性の向上により、組織はよりアジャイルになり、リスクを軽減しながら市場機会を捉えることができます。

エンタープライズ・レベルでは、SDLCオートメーションは開発チームと高レベルのビジネス目標を連携させ、ソフトウェア配信を戦略的なビジネス機能に変えることができます。

従来のSDLCでは、手動開発は運用コストの上昇や、開発時間を延ばすボトルネック、環境やチーム間の不整合につながる可能性があります。SDLCの自動化は、ガバナンス、コンプライアンス、運用管理を維持しつつ、組織が開発スピードを向上させるのを助け、効果的な デジタル・トランスフォーメーション にとって極めて重要です。

SDLCのオートメーションのメリットには以下が含まれます。