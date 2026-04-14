SDLCの目的は、最高品質のソフトウェアを最低のコスト、最短の時間で構築することです。ソフトウェア・エンジニアリングの歴史を通じて、いくつかの手法がその実践を定義してきました。1970年代に始まったウォーターフォール手法は、明確な連続したフェーズを特徴とするプロセスを定義し、そこでは開発者が次のフェーズに進む前に各フェーズを完了する必要がありました。

次の10年間で、厳格なウォーターフォールは反復型の開発に取って代わられ、部分的な実装、ユーザー・フィードバック、および洗練を可能にするフェーズが導入されました。2000年代にはアジャイルが登場し、この規律はコラボレーション、フィードバックの改善、およびより反復的な開発サイクルへと移行しました。次の10年間で、DevOpsのプラクティスが定着しました。この一連の文化的哲学、プラクティス、およびツールは、開発チームと運用チームを統合し、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー（CI／CD）を可能にしました。

これらのイノベーションはSDLCを劇的に向上させましたが、このプロセスには依然として不満な点が存在します。開発者は、新しいシステムを構築したいと考えているときでも、依然としてトラブル対応に時間を費やしています。彼らは依然として、サイロ化され断片化されたワークフローに対処しています。|多くの組織において、長期的なビジョンを持たずに実装された、何十年にもわたる連携のないソリューションやその場しのぎのパッチから蓄積された技術負債に取り組まなければなりません。

AIの分野は、現代LLMを可能にしたモデル・アーキテクチャーであるトランスフォーマーの開発によって大きな飛躍を遂げました。2021年に導入されたOpenAI社のCodexは、同社のGPT-3モデルの派生であり、膨大な量のパブリック・コードでトレーニングされていました。多くの人が、このリリースがAIコーディング時代の幕開けを象徴していると考えています。GitHubはその年の後半に、Codexを搭載したコーディング・アシスタントであるCopilotをリリースしました。この時点で、AIコーディング支援は学術研究におけるニッチな関心事にとどまらず、企業のワークフロー全体に急速に導入される主流の製品となっていました。

翌年、OpenAI社のChatGPTは、AI搭載型のチャット・ボットと対話するという概念を主流へと一気に押し上げました。しかし、AIと対話する機能も重要ですが、最適な推奨事項を提供するためには、AIがコードのより広いコンテキストを理解できる必要もあります。その後のCode Llamaなどの開発により、より大きなコンテキスト・ウィンドウと、より優れた文脈理解が可能になりました。

エージェント型システムは、次の主要なイノベーションを意味します。推論して行動できるエージェント（ReActフレームワークなど）により、LLMは思考して話すだけでなく、開発環境内でアクションを実行できるようになりました。現在、エージェントはツール呼び出しを実行し、半自律的にコードベースに関与できるようになっています。

AIエージェントは、今なおソフトウェア開発に変革をもたらしています。人間の開発者を置き換えるのではなく、エージェントは生産性を高め、認知負荷を軽減し、意思決定を向上させるインテリジェントなレイヤーとして機能します。計画、分析、コーディング、テスト、デプロイ、および保守にわたって、AIはSDLCをさらに適応性があり、効率的で、反復的なプロセスへと変革します。

変革は続いており、エージェント支援型のコーディングは、ウォーターフォール、アジャイル、あるいはDevOpsと同様に、開発プロセスに対してはるかに大きな影響を与える移行となる可能性を秘めています。