IBM Financial Transaction Manager（FTM）は、IBM App Connect Enterprise（ACE）を中核となる統合およびオーケストレーション・エンジンとして活用しています。チームはワークフローを有限状態マシン（FSM）として定義し、ランタイム時にメモリにロードして、トランザクションをライフサイクルに沿って進行させます。ACEの機能を使用してイベントを発生させ、アクションを実行し、FTMプロジェクトはBARファイルとしてACEにデプロイされます。受信リクエストはFTMのAPIレイヤーを介してACEにルーティングされ、ACEはデータを下流に送信する前に変換とオーケストレーションを行う中央の統合ポイントとして機能します。ACE内のESQLを使用して外部メッセージ形式を内部標準フォーマット（ISF）にマッピングすることで、チームは多様な決済スキーム全体で一貫した変換ロジックを確保し、複雑さを軽減しました。