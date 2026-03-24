App Connect Enterprise 上の FTM は、一括支払い、即時支払い、高額支払いにわたる安全でスケーラブルなオーケストレーションを実現します
金融機関は、複数の支払いレール（一括/ACH、即時/リアルタイム、高額/RTGS）を運用しており、それぞれに独自のスキーム、ルールブック、メッセージ形式（ISO 20022、SWIFT MT/MX、EDI/NACHA）があります。これまで、断片化されたミドルウェアとポイントツーポイントの統合により、変革が遅くなり、運用リスクが増大し、コンプライアンスが複雑化していました。世界クラスのプラットフォームを構築するために、IBM Financial Transaction Manager (FTM) チームは、オーケストレーションが可能なワークフローで複雑な取引ライフサイクルを調整するための、将来対応可能な統合エンジンを必要としていました。マッピングの複雑さを軽減し、統合資産を再利用するために、多様な外部形式を正規化する内部標準形式（ISF）に正規化するツールが必要でした。さらに、可変量を安全に処理するために、水平方向と垂直方向に拡張する必要がありました。
IBM Financial Transaction Manager（FTM）は、IBM App Connect Enterprise（ACE）を中核となる統合およびオーケストレーション・エンジンとして活用しています。チームはワークフローを有限状態マシン（FSM）として定義し、ランタイム時にメモリにロードして、トランザクションをライフサイクルに沿って進行させます。ACEの機能を使用してイベントを発生させ、アクションを実行し、FTMプロジェクトはBARファイルとしてACEにデプロイされます。受信リクエストはFTMのAPIレイヤーを介してACEにルーティングされ、ACEはデータを下流に送信する前に変換とオーケストレーションを行う中央の統合ポイントとして機能します。ACE内のESQLを使用して外部メッセージ形式を内部標準フォーマット（ISF）にマッピングすることで、チームは多様な決済スキーム全体で一貫した変換ロジックを確保し、複雑さを軽減しました。
FTMにIBM App Connect Enterprise（ACE）を組み込むことで、金融機関は、一括決済、即時決済、高額決済をチャネル間で一貫してオーケストレーションできる統合プラットフォーム上で運用できるようになりました。内部標準フォーマットによる正規処理により、マッピングの複雑さが軽減され、新しいスキームや外部サービスの導入が加速されます。コンテナ化されたデプロイメントにより、水平・垂直方向のスケーリングが可能となり、ピーク時のボリュームをレジリエンスとセキュリティを維持しながら処理できます。金融機関は、断片化された統合レイヤーを拡張せずに、取引ライフサイクルを一元管理し、変化する規制に迅速に対応し、成長をサポートできるようになりました。IBMは、将来の決済イノベーションの戦略的テクノロジー・パートナーとして、この進化を支援し続けます。
IBM App Connect Enterpriseは、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、API、データを統合するAI搭載の統合プラットフォームです。ノーコード、ローコード、プロコードの機能を提供し、ビジネスユーザーや統合スペシャリストが迅速かつ制御性を持って統合を設計、デプロイ、管理できるようにします。IBM App Connect Enterpriseは、API主導、イベント駆動型、メッセージング・パターンをサポートすることで、組織が自動化を加速し、レガシー・システムをモダナイズし、オンプレミス、クラウド、コンテナ化されたデプロイメント全体でアプリケーションを安全に接続できるように支援します。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、IBM FTMおよびIBM App Connectは、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。