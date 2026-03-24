決済統合の大規模モダナイズ

App Connect Enterprise 上の FTM は、一括支払い、即時支払い、高額支払いにわたる安全でスケーラブルなオーケストレーションを実現します

会議をしている人々のグループ
断片化された決済の統合

金融機関は、複数の支払いレール（一括/ACH、即時/リアルタイム、高額/RTGS）を運用しており、それぞれに独自のスキーム、ルールブック、メッセージ形式（ISO 20022、SWIFT MT/MX、EDI/NACHA）があります。これまで、断片化されたミドルウェアとポイントツーポイントの統合により、変革が遅くなり、運用リスクが増大し、コンプライアンスが複雑化していました。世界クラスのプラットフォームを構築するために、IBM Financial Transaction Manager (FTM) チームは、オーケストレーションが可能なワークフローで複雑な取引ライフサイクルを調整するための、将来対応可能な統合エンジンを必要としていました。マッピングの複雑さを軽減し、統合資産を再利用するために、多様な外部形式を正規化する内部標準形式（ISF）に正規化するツールが必要でした。さらに、可変量を安全に処理するために、水平方向と垂直方向に拡張する必要がありました。
FTMは、ACEの強力な統合およびオーケストレーション機能を活用して、即時かつ高額な一括決済のエンドツーエンドの処理を実行します。ACEの主要な機能とスケーリング機能を活用して、金融機関のミッションクリティカルな環境における支払いトラフィックの急増を処理します。
FTM製品管理 IBM
統合と自動化を通じて、より良い方法を見つける

IBM Financial Transaction Manager（FTM）は、IBM App Connect Enterprise（ACE）を中核となる統合およびオーケストレーション・エンジンとして活用しています。チームはワークフローを有限状態マシン（FSM）として定義し、ランタイム時にメモリにロードして、トランザクションをライフサイクルに沿って進行させます。ACEの機能を使用してイベントを発生させ、アクションを実行し、FTMプロジェクトはBARファイルとしてACEにデプロイされます。受信リクエストはFTMのAPIレイヤーを介してACEにルーティングされ、ACEはデータを下流に送信する前に変換とオーケストレーションを行う中央の統合ポイントとして機能します。ACE内のESQLを使用して外部メッセージ形式を内部標準フォーマット（ISF）にマッピングすることで、チームは多様な決済スキーム全体で一貫した変換ロジックを確保し、複雑さを軽減しました。
スケーラブルな統合による決済の合理化

FTMにIBM App Connect Enterprise（ACE）を組み込むことで、金融機関は、一括決済、即時決済、高額決済をチャネル間で一貫してオーケストレーションできる統合プラットフォーム上で運用できるようになりました。内部標準フォーマットによる正規処理により、マッピングの複雑さが軽減され、新しいスキームや外部サービスの導入が加速されます。コンテナ化されたデプロイメントにより、水平・垂直方向のスケーリングが可能となり、ピーク時のボリュームをレジリエンスとセキュリティを維持しながら処理できます。金融機関は、断片化された統合レイヤーを拡張せずに、取引ライフサイクルを一元管理し、変化する規制に迅速に対応し、成長をサポートできるようになりました。IBMは、将来の決済イノベーションの戦略的テクノロジー・パートナーとして、この進化を支援し続けます。
IBM Financial Transaction Managerについて

IBM Financial Transaction Manager（FTM）は、金融機関が一括、即時、高額決済をオーケストレーション、処理、監視できるIBMの支払い統合プラットフォームです。世界規模で提供されるFTMは、安全なトランザクション処理、規制コンプライアンス、多様な決済スキームとシステムにわたるスケーラブルな統合を通じて、銀行や決済プロバイダーをサポートします。

 製品・サービス IBM App Connect
安全でスケーラブルな決済統合を実現

IBM App Connect Enterpriseは、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、API、データを統合するAI搭載の統合プラットフォームです。ノーコード、ローコード、プロコードの機能を提供し、ビジネスユーザーや統合スペシャリストが迅速かつ制御性を持って統合を設計、デプロイ、管理できるようにします。IBM App Connect Enterpriseは、API主導、イベント駆動型、メッセージング・パターンをサポートすることで、組織が自動化を加速し、レガシー・システムをモダナイズし、オンプレミス、クラウド、コンテナ化されたデプロイメント全体でアプリケーションを安全に接続できるように支援します。

  1. 詳細はこちら
  2. 他のお客様事例はこちら
法務

© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。

IBM、IBMのロゴ、IBM FTMおよびIBM App Connectは、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。