Cos'è il progetto Stargate?

L'ambizione del progetto Stargate è pari alla sua complessità. La scalabilità dell'infrastruttura necessaria per supportare l'AGI comporta ostacoli significativi, tecnici, politici e logistici.

I rapporti del settore indicano che, ad Abilene, nel Texas, il progetto Stargate includerà fino a 29 turbine a gas Vernova LM2500XPRESS GE in grado di generare circa 986 megawatt (MW) di elettricità. Sono stati inoltre depositati i permessi per un impianto di gas naturale da 360 MW che fornirà sia energia primaria che di scorta.

Anche con queste aggiunte, che si basano sui combustibili fossili per la produzione, gli analisti stimano che il fabbisogno energetico complessivo di Stargate potrebbe avvicinarsi ai 15 gigawatt per tutte le installazioni previste.

Queste esigenze hanno stimolato lo sviluppo di nuovi corridoi energetici e hanno scatenato tensioni normative. Il Texas ha approvato misure di emergenza che consentono ai funzionari statali di interrompere l'alimentazione dei data center in caso di instabilità della rete, in risposta al mortale blackout dell'inverno 2021. Sebbene queste politiche siano finalizzate a bilanciare resilienza e crescita, introducono nuove incertezze e sfide per gli operatori, tra cui:

Supply chain dell'hardware: il progetto si basa sull'accesso a GPU di nuova generazione e a infrastrutture di calcolo specializzate, ovvero componenti molto richiesti ma con un'offerta limitata.





Complessità normativa: anche con gli ordini esecutivi, il coordinamento tra agenzie, stati e partner privati introduce ritardi e attriti politici. Le organizzazioni che partecipano a implementazioni nell'ambito di Stargate dovranno orientarsi tra le regole in evoluzione sulla provenienza dei dati, la trasparenza e l'uso etico dell'AI.





Allineamento bipartisan: sebbene sia l'amministrazione Biden che il presidente Trump abbiano riconosciuto la necessità di una leadership americana nell'AI, la polarizzazione politica potrebbe avere un impatto sui finanziamenti e sull'attuazione nel lungo periodo.





Problemi di cybersecurity: con la scalabilità dell'infrastruttura aumentano anche i rischi. La cybersecurity svolgerà un ruolo critico nella protezione degli ambienti di elaborazione condivisi, nella salvaguardia dei dati di addestramento dei modelli e nella garanzia dell'integrità del sistema in tutte le implementazioni della tecnologia di AI.

Poiché il progetto Stargate si concentra sulle dimensioni della portata, alcuni laboratori di ricerca stanno esplorando percorsi più snelli. DeepSeek, ad esempio, ha dimostrato prestazioni competitive attraverso l'ottimizzazione dell'architettura e strategie di addestramento mirate, sollevando dubbi sul fatto che tali innovazioni richiedano sempre investimenti su scala nazionale, anziché semplicemente un design più intelligente.