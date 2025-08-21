Cos'è il progetto Stargate?

Strutturato come Stargate LLC, una joint venture con sede nel Delaware, il progetto riunisce vari stakeholder per coordinare il più grande sviluppo di infrastrutture AI nella storia degli Stati Uniti. Con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari guidato da SoftBanke un totale di investimenti promessi che dovrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari in quattro anni, l'obiettivo di Stargate è quello di posizionare gli Stati Uniti in prima linea nello sviluppo dell'AI attraverso una portata, una potenza di calcolo e un allineamento del capitale senza pari.
Il progetto Stargate è stato annunciato alla Casa Bianca insieme al presidente Donald Trump e ad alti funzionari dell'amministrazione. Il progetto vuole costruire una rete nazionale di data center di AI avanzati, partendo da una struttura di punta ad Abilene, Texas.
È importante notare che il progetto Stargate (Stargate Project) non ha niente a che fare con il Project Stargate, il defunto programma di ricerca psichica della CIA con nome simile, né alla serie di fantascienza che ispirò. Questa versione è saldamente radicata nei dati, nell'energia e nel capitale, non nella chiaroveggenza o nei buchi temporali.
Il futuro dell'innovazione dell'AI dipende dall'accesso a un'enorme potenza di calcolo. In questo momento, l'offerta è in ritardo rispetto alla domanda.
Poiché i modelli AI avanzati promuovono l'innovazione nelle tecnologie generative, l'infrastruttura è emersa come un collo di bottiglia critico. Il progetto Stargate affronta direttamente questa sfida investendo in sistemi di nuova generazione in grado di supportare l'addestramento e l'implementazione dell'AI su larga scala.
Attraverso la scalabilità strategica tra i settori, dalla sicurezza nazionale all'assistenza sanitaria, il progetto garantisce che i workload essenziali, sia per il governo che per l'industria privata, dispongano delle risorse di cui necessitano. Il progetto rafforza inoltre la posizione degli Stati Uniti rispetto alla crescente concorrenza globale nelle infrastrutture AI.
Più di una semplice espansione, il progetto Stargate segna un cambiamento nel modo in cui il governo degli Stati Uniti collabora con il settore privato per garantire la leadership a lungo termine degli Stati Uniti nello sviluppo dell'AI. La Casa Bianca ha indicato il proprio sostegno come parte della sua più ampia agenda politica sull'AI, con ordini esecutivi, framework normativi e partnership tecnologiche che hanno contribuito a dare forma all'iniziativa.
Il progetto Stargate segnala anche l'impegno nazionale a rimanere all'avanguardia in un panorama in rapida evoluzione. L'iniziativa sta progettando future strutture per gestire carichi di calcolo senza precedenti, utilizzando GPU e sistemi energetici all'avanguardia che operano su una scala di gigawatt, una grandezza paragonabile a quella delle piccole nazioni.
La sede di Abilene, nel Texas, fornirà 1,2 gigawatt di potenza, rendendola di fatto uno dei più grandi data center al mondo, mentre sono in fase di sviluppo dei campus negli Stati Uniti che forniranno più di 5 gigawatt di capacità totale.
Tutto questo punta a un obiettivo: costruire l'infrastruttura necessaria per supportare l'intelligenza artificiale generale (AGI).
L'intelligenza artificiale generale (AGI) è una fase ipotetica dell'evoluzione del machine learning. Descrive un sistema AI che può eguagliare o superare le capacità cognitive degli esseri umani in qualsiasi attività. Rappresenta l'obiettivo fondamentale e astratto dello sviluppo dell'AI, ovvero una macchina o un software in grado di replicare l'intelligenza umana.
L'AGI è stata studiata sin dagli albori della ricerca sull'intelligenza artificiale, tuttavia non c'è ancora un consenso su come definirla o ottenerla. La ricerca solleva domande sia filosofiche che tecniche: come definire "intelligenza" in modo formale e universale e come costruire modelli con la flessibilità, l'adattabilità e il ragionamento necessari per soddisfare tale definizione.
La maggior parte dei sistemi attuali, comprese applicazioni come ChatGPT, sono classificati come AI ristretta, ovvero altamente capace all'interno di un dominio specifico, ma incapace di generalizzare tra le attività. Il progetto Stargate mira a colmare il divario infrastrutturale tra gli attuali modelli ristretti e il potenziale dell'AGI, investendo nell'elaborazione, nella scalabilità e nell'architettura necessarie per supportare sistemi più generalizzati.
La portata e l'ambizione del progetto Stargate non sarebbero possibili senza una rete di partner finanziari, operativi e tecnologici. Dai produttori di chip e i provider di cloud agli investitori, ogni organizzazione offre un pezzo critico del puzzle dell'infrastruttura.
OpenAI è l'architetto strategico e il responsabile operativo del progetto Stargate. Il suo ruolo è quello di definire la direzione tecnica dell'iniziativa di AI e garantire che i modelli possano scalare efficacemente insieme all'infrastruttura nazionale. L'azienda prevede di progettare e possedere congiuntamente sistemi in grado di ospitare i futuri workload dell'AGI, estendendo la propria influenza oltre il software, fino all'infrastruttura di base.
Il CEO di SoftBank, Masayoshi Son, ha pubblicamente approvato il progetto Stargate quale opportunità strategica per allineare il capitale globale all'innovazione americana. Sebbene non vi siano ulteriori informazioni oltre i 100 miliardi di dollari iniziali, il suo sostegno e il suo ruolo di presidente di Stargate LLC rendono più significativi sia l'investimento finanziario che il peso simbolico.
MGX è un partner azionario chiave nel progetto Stargate. Oltre a fornire un capitale elevato, MGX svolge un ruolo strategico nell'allineare gli investimenti globali alle priorità dell'infrastruttura AI degli Stati Uniti. La sua partecipazione aggiunge una dimensione internazionale al finanziamento del progetto, contribuendo a garantire che l'iniziativa possa scalare rapidamente, pur mantenendo la resilienza finanziaria durante lo sviluppo pluriennale.
Oltre al suo ruolo di partner azionario, Oracle sta costruendo la dorsale architettonica del progetto Stargate. Il suo contributo si concentra sulla fornitura di sistemi di database, piattaforme di di virtualizzazione e strumenti cloud-native progettati per gestire workload AI ad altissimo throughput, così come implementazioni di livello aziendale.
Microsoft è un investitore di lunga data e partner infrastrutturale nell'iniziativa. L'azienda contribuisce con le sue funzionalità cloud, i framework di governance e l'impronta globale dei data center, componenti chiave per tradurre l'ambizione dell'iniziativa in una realtà operativa.
NVIDIA fornirà le GPU per l'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni necessaria per supportare i workload di AI su larga scala. Oracle, un partner chiave per l'infrastruttura, starebbe spendendo 40 miliardi di dollari per 400.000 chip NVIDIA GB200 per sostenere l'iniziativa.
Arm fornisce l'architettura dei chip alla base di molti dei processori utilizzati nell'infrastruttura di AI, supportando le elaborazioni su larga scala, ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni. I suoi design aiutano a ottimizzare i workload di AI sia per la velocità che per il consumo energetico, supportando l'obiettivo del progetto Stargate di costruire sistemi in grado di sostenere l'addestramento e l'inferenza su larga scala.
L'ambizione del progetto Stargate è pari alla sua complessità. La scalabilità dell'infrastruttura necessaria per supportare l'AGI comporta ostacoli significativi, tecnici, politici e logistici.
I rapporti del settore indicano che, ad Abilene, nel Texas, il progetto Stargate includerà fino a 29 turbine a gas Vernova LM2500XPRESS GE in grado di generare circa 986 megawatt (MW) di elettricità. Sono stati inoltre depositati i permessi per un impianto di gas naturale da 360 MW che fornirà sia energia primaria che di scorta.
Anche con queste aggiunte, che si basano sui combustibili fossili per la produzione, gli analisti stimano che il fabbisogno energetico complessivo di Stargate potrebbe avvicinarsi ai 15 gigawatt per tutte le installazioni previste.
Queste esigenze hanno stimolato lo sviluppo di nuovi corridoi energetici e hanno scatenato tensioni normative. Il Texas ha approvato misure di emergenza che consentono ai funzionari statali di interrompere l'alimentazione dei data center in caso di instabilità della rete, in risposta al mortale blackout dell'inverno 2021. Sebbene queste politiche siano finalizzate a bilanciare resilienza e crescita, introducono nuove incertezze e sfide per gli operatori, tra cui:
Poiché il progetto Stargate si concentra sulle dimensioni della portata, alcuni laboratori di ricerca stanno esplorando percorsi più snelli. DeepSeek, ad esempio, ha dimostrato prestazioni competitive attraverso l'ottimizzazione dell'architettura e strategie di addestramento mirate, sollevando dubbi sul fatto che tali innovazioni richiedano sempre investimenti su scala nazionale, anziché semplicemente un design più intelligente.
Nonostante l'entità dello sforzo, è difficile sopravvalutare i vantaggi del progetto Stargate. Dai benefici per la sicurezza nazionale al rilancio dell'economia, l'iniziativa offre una serie di presunti vantaggi che si estendono ben oltre le pareti dei data center.
In Texas, il campus di Abilene sta contribuendo a promuovere una nuova classe di infrastrutture energetiche, progettate per una fornitura a prezzi stabili e basse emissioni. Questo modello supporta sia l'economia dell'AI che le più ampie transizioni all'energia pulita.
Nel frattempo, lo sviluppo di corridoi energetici vicino alle sedi di Stargate, sostenuto da aziende come Crusoe Energy ed Engine No. 1, sta creando una capacità di generazione scalabile che può evolversi con la domanda. Secondo Oracle e OpenAI, lo sviluppo della rete nazionale di data center di Stargate dovrebbe creare oltre 100.000 posti di lavoro nell'edilizia, nelle operazioni e nei settori correlati.
Oltre a tutto questo, i benefici includono:
Il progetto potrebbe sbloccare nuove scoperte nell'AI, in campi come la formulazione di farmaci, la modellazione climatica e i sistemi autonomi.
Gli investimenti di capitale e le entrate fiscali a lungo termine provenienti dai siti di Stargate potrebbero rafforzare le economie locali e finanziare il miglioramento delle infrastrutture.
Le startup, i laboratori di ricerca e i provider aziendali avranno accesso a un'infrastruttura scalabile, riducendo così le barriere alla sperimentazione dell'AI.
L'iniziativa posiziona gli Stati Uniti in prima linea nella corsa verso l'AGI, non solo in teoria, ma anche in termini di capacità fisica.
Con lo sviluppo del progetto Stargate, le aziende di tutti i settori ne sentiranno gli effetti a catena. I fornitori di servizi di AI possono trarre beneficio dai costi di addestramento inferiori e da una maggiore disponibilità di elaborazione, il che può accelerare lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti. In settori come l'assistenza sanitaria, la logistica e la finanza, un maggiore accesso all'infrastruttura di AI può generare miglioramenti nelle previsioni, nella diagnostica e nell'efficienza operativa.
Per le organizzazioni che creano funzionalità di AI, l'iniziativa introduce nuovi modelli di accesso che possono ridurre le barriere tecniche e finanziarie. Gli ampliamenti sostenuti dal governo e le partnership per le infrastrutture commerciali potrebbero consentire alle aziende di varie dimensioni di utilizzare sistemi ad alte prestazioni senza data center proprietari.
Con l'accelerazione dello sviluppo, è probabile che le aziende incontrino nuove aspettative in termini di prestazioni, integrazione e conformità. I framework di governance emergenti e gli ordini esecutivi suggeriscono una crescente attenzione politica alla standardizzazione dell'AI. Framework di governance come il NIST AI Risk Management Framework influenzeranno probabilmente il modo in cui i sistemi legati a Stargate vengono valutati a livello di affidabilità, robustezza e conformità, in particolare nei settori sensibili o regolamentati.
Il passaggio a un'infrastruttura condivisa sottolineerà anche l'importanza della sicurezza dei dati e della conformità dei dati, in particolare negli ambienti multi-tenant. La crittografia, i controlli degli accessi e i meccanismi di audit saranno essenziali per proteggere i modelli proprietari e i set di dati sensibili.
In definitiva, il progetto Stargate riflette un cambiamento più ampio nell'approccio all'AI, ovvero non solo come un insieme di algoritmi, bensì come un'infrastruttura. Questo orientamento consente agli Stati Uniti di competere a livello globale nella corsa verso l'AGI, con il coordinamento di più stakeholder che diventa centrale per lo sviluppo futuro.
