Che cos'è l'osservabilità della SRE?

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico (ML) con le soluzioni di osservabilità della SRE sta cambiando rapidamente il modo in cui le aziende affrontano l'ingegneria dell'affidabilità del sito. Gli approcci AIOps consentono ai team SRE di incorporare strumenti e algoritmi avanzati nelle pratiche di observability, analizzando i set di dati dagli strumenti di osservabilità per identificare modelli, prevedere le interruzioni e consigliare soluzioni.

Invece di concentrarsi esclusivamente sulle attività manuali e sugli script, le SRE possono diventare strumenti di formazione e strategia per i sistemi AI, insegnando all'AI a riconoscere i modelli, a filtrare il rumore e a evitare errori costosi. Questo passaggio eleverà la funzione di progettazione della SRE da un ruolo orientato alle attività a una disciplina strategica incentrata sulla gestione di sistemi di automazione intelligente.

Ad esempio, gli strumenti di osservabilità della SRE possono utilizzare le tecnologie AI per emulare e automatizzare il processo decisionale umano nel processo di correzione. Le funzioni di osservabilità basate sull'AI possono monitorare e analizzare continuamente i dati in arrivo per trovare attività che superano le soglie stabilite ed eseguire una serie di azioni correttive (come script di correzione) per risolvere il problema.

Se e solo se il software non è in grado di risolvere il problema, genererà automaticamente un ticket di supporto dettagliato nella piattaforma di gestione dei problemi del team SRE in modo che il personale addetto si occupi solo dei problemi che la piattaforma di osservabilità non è in grado di gestire.

Gli strumenti di osservabilità basati sull'AI possono anche utilizzare le capacità di elaborazione del testo avanzate dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per semplificare le informazioni sui dati nelle piattaforme di osservabilità della SRE. Gli LLM eccellono nel riconoscere i pattern in enormi quantità di dati testuali ripetitivi, che assomigliano molto ai dati di telemetria in sistemi complessi e distribuiti. Gli LLM di oggi possono essere addestrati, o guidati da protocolli di prompt engineering, per restituire informazioni e insight utilizzando la sintassi e la semantica del linguaggio umano.

Gli LLM avanzati aiutano i team SRE a scrivere ed esplorare le query in linguaggio naturale, allontanandosi dai linguaggi di query complessi e consentendo al personale IT di tutti i livelli di competenza di gestire dati complessi in modo più efficace.

Inoltre, gli strumenti di osservabilità di progettazione della SRE beneficiano delle funzioni di AI, che chiariscono e modellano le relazioni causali tra le variabili anziché limitarsi a identificare le correlazioni. Le tecniche di AI tradizionali (come il machine learning) spesso si basano sulla correlazione statistica per fare previsioni. L'AI invece mira a trovare i meccanismi sottostanti che producono correlazioni, migliorando il potere predittivo degli strumenti di osservabilità della SRE e favorendo un processo-decisionale più mirato.

L'AI causale aiuta i team SRE ad analizzare le relazioni e le interdipendenze tra siti e componenti. Queste caratteristiche aumentano l'affidabilità del sito chiarendo non solo il "quando e dove" dei problemi di sistema, ma anche il "perché".