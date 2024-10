Ecco sei modi in cui le organizzazioni utilizzano un cloud privato per supportare la trasformazione digitale in corso e creare valore aziendale.

1. Requisiti di conformità e privacy dei dati

A causa del loro accesso limitato, i cloud privati sono ambienti eccellenti per le aziende con problemi di protezione dei dati, conformità o normative. Ad esempio, tutte le aziende sanitarie statunitensi devono aderire alla HIPAA Privacy Rule, la legge federale che richiede la creazione di standard nazionali per proteggere le informazioni sensibili sulla salute dei pazienti dalla divulgazione. Un cloud privato consente alle organizzazioni sanitarie di utilizzare controlli amministrativi e fisici progettati per memorizzare e salvaguardare le informazioni sanitarie protette (PHI).

2. Storage su cloud privato

Lo storage su cloud privato consente ad aziende come gli istituti finanziari di proteggere i dati sensibili e di controllare chi ha accesso a tali dati. Ad esempio, solo gli amministratori o i membri del team a cui è stata concessa l'autorizzazione possono interagire con i dati dei clienti tramite una connessione privata come una rete privata virtuale (VPN).

3. Modernizzazione delle applicazioni

Molte aziende utilizzano cloud privati per modernizzare le applicazioni legacy come parte del loro percorso di modernizzazione delle applicazioni. I cloud privati possono essere personalizzati per gestire i workload sensibili, creando una transizione fluida e sicura verso il cloud.

4. Strategia di multicloud ibrido

Il cloud privato svolge un ruolo cruciale in un ambiente multicloud ibrido, che offre alle organizzazioni il controllo e l'agilità necessari per scegliere l'ambiente cloud migliore per ogni workload. Ad esempio, con una strategia di hybrid cloud, una banca può memorizzare le informazioni sensibili dei clienti in un cloud privato e utilizzare un cloud pubblico per sviluppare e testare nuove applicazioni, come un programma di fidelizzazione per la sua piattaforma mobile.

5. Edge computing

L'edge computing è un approccio decentralizzato che avvicina lo storage e la potenza di calcolo al luogo in cui vengono creati i dati. Ad esempio, le organizzazioni sanitarie possono utilizzare l'IoT e altri dispositivi edge per condurre il monitoraggio remoto dei pazienti. L'infrastruttura cloud privata può essere distribuita all'edge, dove i dati sensibili possono essere elaborati localmente. Questa funzionalità consente agli operatori sanitari di prendere decisioni basate sui dati in tempo reale, rispettando le norme sulla privacy dei pazienti.

6. AI generativa

Oggi, le aziende stanno iniziando a utilizzare le funzionalità di AI generativa in tutte le impostazioni cloud, incluso il cloud privato. Ad esempio, i modelli di AI generativa possono rafforzare la sicurezza analizzando i dati storici e identificando modelli e anomalie nell'infrastruttura cloud privata che rivelano le minacce in tempo reale.