Cos'è l'automazione dell'infrastruttura?

L'automazione dell'infrastruttura consente alle organizzazioni di eseguire il provisioning, configurare e gestire automaticamente le risorse IT—come server,container e infrastruttura cloud—utilizzando codice e flussi di lavoro automatizzati anziché processi manuali.
Gli ambienti IT moderni sono sempre più complessi e si estendono su più data center, provider di cloud e architetture ibride. I carichi di lavoro che una volta venivano eseguiti su alcuni server ora coinvolgono migliaia di container e microservizi distribuiti in diverse regioni.
La gestione manuale di questa infrastruttura, configurando i server individualmente, tracciando le dipendenze nei fogli di calcolo e implementando gli aggiornamenti un sistema alla volta, può comportare settimane di lavoro, tassi di errore elevati e finestre di implementazione mancate.
L'automazione dell'infrastruttura semplifica questo processo sostituendo la configurazione manuale con workflow basati su codice, ripetibili e automatizzati. Invece di aspettare settimane per le distribuzioni manuali, le organizzazioni possono eseguire il provisioning di interi ambienti in pochi minuti. Questo approccio migliora l'affidabilità, riduce gli errori di configurazione e consente la scalabilità su richiesta.
Ad esempio, per implementare manualmente un'applicazione di microservizi nelle regioni cloud per il Black Friday, un'azienda avrebbe bisogno di settimane per eseguire il provisioning dei server, configurare i bilanciatori del carico e stabilire connessioni di rete in ogni regione. Con gli strumenti di automazione dell'infrastruttura IT, la stessa distribuzione può richiedere pochi minuti.
L'automazione dell'infrastruttura supporta anche le pratiche DevOps, tra cui pipeline di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), orchestrazione dei container e Infrastructure as code (IaC).
L'automazione dell'infrastruttura opera attraverso tre funzioni principali: provisioning dell'infrastruttura, gestione della configurazione e orchestrazione del flusso di lavoro.
La vera automazione richiede visibilità centralizzata, controlli standardizzati e guardrail di gestione in tutte queste funzioni per contribuire a garantire operazioni coerenti e sicure su larga scala.
Sebbene gli strumenti di automazione dell'infrastruttura siano in grado di svolgere queste funzioni, nessuno strumento le gestisce tutte. Invece, le organizzazioni creano toolchain di automazione end-to-end in cui strumenti diversi gestiscono diverse fasi del ciclo di vita dell'infrastruttura.
Ad esempio, una tipica pipeline di automazione dell'infrastruttura potrebbe utilizzare:
Terraform per fornire, centralizzare, standardizzare e gestire infrastrutture, come i server.
Ansible per configurare l'infrastruttura, ad esempio installando software e impostando politiche di sicurezza per i server.
Kubernetes per orchestrare i container in esecuzione su quei server.
Jenkins per automatizzare e coordinare il workflow generale.
Il provisioning crea automaticamente e distribuisce nuovi componenti dell'infrastruttura IT sulla base di modelli predefiniti. Quando un'applicazione necessita di nuovi server, gli strumenti di automazione possono eseguire istantaneamente il provisioning di macchine virtuali, configurare la rete, configurare l'archiviazione e creare gruppi di sicurezza. Queste attività possono richiedere ore se eseguite manualmente e comportano il rischio di errore umano.
Ad esempio, un team di sviluppo software può fornire un intero ambiente di test, in genere 10-20 server, sistemi di bilanciamento del carico, database, server di applicazioni e componenti di rete, con un solo comando, replicando esattamente le configurazioni di produzione.
I processi di provisioning automatizzati sono spesso idempotenti, il che significa che possono essere eseguiti in modo sicuro più volte senza alterare il sistema oltre lo stato desiderato.
Gli strumenti di provisioning più comuni includono:
Terraform, la piattaforma infrastructure-as-code di HashiCorp che funziona in ambienti ibridi e multicloud come Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure e ambienti on-premise.
AWS CloudFormation per il provisioning AWS nativo.
Docker per la creazione di immagini di container, che possono poi essere implementate da strumenti di orchestrazione come Kubernetes.
Pulumi, che consente agli sviluppatori di definire l'infrastruttura in linguaggi di programmazione generici come Python, JavaScript o Go.
La gestione della configurazione consente di garantire che le risorse mantengano impostazioni coerenti per tutto il ciclo di vita.
Gli strumenti di automazione dell'infrastruttura possono applicare aggiornamenti, patch e modifiche alla configurazione in modo uniforme su tutti i sistemi, prevenendo la deriva della configurazione che può verificarsi quando gli amministratori apportano modifiche manuali ai singoli server. Queste configurazioni sono in genere definite in YAML, JSON o altri formati dichiarativi.
Ad esempio, quando viene rilasciata una patch di sicurezza critica, gli strumenti di gestione della configurazione possono applicarla automaticamente a migliaia di server entro poche ore, contribuendo a garantire che nessun sistema sia lasciato vulnerabile. Questa coerenza è particolarmente importante nei settori regolamentati, in cui la deriva della configurazione può causare violazioni della conformità.
Gli strumenti di configurazione comuni includono:
Ansible, che utilizza playbook YAML e moduli riutilizzabili per l'automazione senza agenti.
Puppet, uno strumento di configurazione dichiarativa open source.
Chef, che utilizza l'automazione basata su ricette.
L'orchestrazione coordina i processi automatizzati su larga scala, gestendo le dipendenze e i workflow in ambienti multicloud complessi. Quando si implementa un'applicazione di microservizi, l'orchestrazione aiuta a garantire che i database vengano forniti prima dei server delle applicazioni, che i bilanciatori del carico siano configurati dopo che le istanze sono pronte e che il monitoraggio sia stabilito dopo l'esecuzione dei servizi.
Ad esempio, gli strumenti di orchestrazione possono ottimizzare e gestire gli aggiornamenti continui in tempo reale in un cluster Kubernetes. Gli strumenti possono aiutare a garantire zero tempi di inattività sostituendo gradualmente i vecchi contenitori con nuove versioni mantenendo la disponibilità del servizio. Ridurre al minimo i tempi di inattività è particolarmente importante per le organizzazioni che gestiscono servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove i tempi di inattività possono comportare perdite di fatturato.
Sebbene la maggior parte dei carichi di lavoro dei container venga ancora eseguita su Linux, gli strumenti di orchestrazione più comuni includono:
Nomad, un orchestrator di workload di HashiCorp che gestisce container, binaries e macchine virtuali in tutti gli ambienti.
Kubernetes, la principale piattaforma open source di orchestrazione di container che gestisce le applicazioni containerizzate su larga scala.
Google Kubernetes Engine (GKE), il servizio Kubernetes service gestito da Google cloud.
Red Hat Ansible Automation Platform, che estende la gestione della configurazione all'orchestrazione a livello aziendale.
IBM Concert, una piattaforma basata su AI per l'orchestrazione e la gestione delle applicazioni.
Combinando strumenti di provisioning, configurazione e orchestrazione, le organizzazioni possono ottenere un'automazione completa del ciclo di vita delle applicazioni. I sistemi vengono forniti automaticamente quando necessario, mantenuti nello stato desiderato e disattivati in base ai modelli di utilizzo, ai requisiti aziendali o alla fine del bisogno.
Questo approccio rappresenta un modello più ampio di Infrastructure Lifecycle Management, che estende l'automazione oltre la distribuzione/implementazione iniziale per includere il monitoraggio continuo, l'ottimizzazione e lo smantellamento controllato. Aiuta a garantire che l'infrastruttura rimanga sicura, efficiente in termini di costi e allineata con le politiche organizzative per tutta la sua durata.
Un'automazione efficace dipende dal controllo e dalla visibilità. Per scalare l'automazione in modo sicuro, le organizzazioni implementano guardrail che definiscono quali risorse possono essere create, come sono configurate e in quali condizioni possono cambiare. Utilizzando la policy come codice, queste regole sono codificate direttamente nei workflow di automazione, consentendo l'esecuzione automatica dei controlli di conformità e governance prima dell'applicazione delle modifiche all'infrastruttura.
Grazie a queste misure di sicurezza, diventa possibile per gli sviluppatori usufruire di servizi self-service. I team hanno l'autonomia di implementare ambienti e risorse approvati su richiesta, senza attendere le revisioni manuali, pur operando entro confini sicuri e conformi. Questo equilibrio tra velocità e controllo può aiutare le organizzazioni a scalare l'automazione pur mantenendo la governance e la fiducia.
L'automazione dell'infrastruttura può aiutare le organizzazioni a innovare e fornire applicazioni più velocemente, rafforzare la sicurezza e la governance e ottimizzare le operazioni cloud. Nel loro insieme, questi benefici possono aiutare le aziende a ottenere il massimo ritorno sui loro investimenti IT.
Sostituendo lo sforzo manuale con workflow coerenti e basati sul codice, l'automazione aiuta a migliorare l'affidabilità, ridurre i rischi e mantenere la conformità in ambienti ibridi sempre più complessi.
I processi manuali possono introdurre l'errore umano, in particolare nell'infrastruttura IT con i suoi numerosi processi complessi e interconnessi, dalla configurazione del server e della rete alla configurazione del bilanciamento del carico, al controllo degli accessi e alla gestione dei backup. Secondo Gartner, il 67% delle attività di networking aziendale rimane manuale.1
L'automazione può ridurre gli errori eliminando gli errori di digitazione manuale e applicando configurazioni coerenti standardizzate tramite modelli.
Ad esempio, un singolo errore di battitura in una configurazione manuale del firewall può esporre un'intera rete a minacce alla sicurezza. Gli strumenti di infrastruttura automatizzati applicano configurazioni pretestate e controllate dalla versione convalidate in ambienti di sviluppo e staging.
I costi dell'infrastruttura rappresentano una delle voci di budget IT più importanti per molte organizzazioni. L'automazione dell'infrastruttura aiuta a ottimizzare i costi consentendo agli ambienti di scalare in modo rapido ed efficiente in base alle fluttuazioni della domanda utilizzando le funzionalità integrate del cloud attraverso workflow automatizzati.
Piuttosto che affidarsi semplicemente alla scalabilità automatica, un'automazione efficace introduce barriere e visibilità, aiutando a impedire ai team di creare infrastrutture non necessarie o eccessivamente costose. Con la gestione centralizzata e l'applicazione delle politiche, le organizzazioni possono identificare e rimuovere le risorse inutilizzate, gli ambienti delle dimensioni corrette e mantenere la spesa in linea con le esigenze effettive.
Ad esempio, gli strumenti di automazione possono monitorare l'utilizzo e il deprovisioning dei server cloud quando la domanda è bassa, quindi fornire rapidamente nuovi server quando la domanda aumenta, ad esempio durante una vendita o una promozione speciale.
Le organizzazioni ora gestiscono ecosistemi distribuiti, che comprendono ambienti on-premise, cloud e cloud ibrido.
L'automazione dell'infrastruttura aiuta a unificare la gestione in questi ambienti diversi e multicloud, distribuendo e configurando le risorse quasi istantaneamente. Le organizzazioni possono mantenere la flessibilità indipendentemente dal fatto che utilizzino data center, server cloud o qualsiasi combinazione.
Ad esempio, un'organizzazione può implementare lo stesso stack di applicazioni su AWS, Azure e server on-premise utilizzando file di configurazione identici. Questa funzionalità aiuta a garantire la coerenza per gli sviluppatori e i team della piattaforma, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per spostare il workload in base ai costi, alle prestazioni o ai requisiti di conformità.
Standardizzando i flussi di lavoro di automazione e creando coerenza tra cloud, le organizzazioni possono ottenere risultati più rapidi senza compromettere la sicurezza o il controllo.
L'automazione rafforza anche il livello di sicurezza applicando le politiche e riducendo il potenziale di deriva della configurazione o errore umano. I controlli di sicurezza, le policy di accesso e i requisiti di conformità possono essere codificati in workflow di automazione, contribuendo a garantire che vengano applicati in modo coerente in tutti i sistemi. Questo approccio riduce al minimo l'esposizione alle minacce e aiuta a mantenere la conformità agli standard interni e alle normative esterne.
Un'efficace automazione dell'infrastruttura supporta il self-service degli sviluppatori, consentendo ai team di distribuire e gestire ambienti approvati senza bisogno di una profonda esperienza infrastrutturale. Stabilendo modelli preconfigurati e workflow controllati, i team della piattaforma agiscono come produttori, definendo modelli sicuri che i consumatori (come gli sviluppatori di applicazione) possono utilizzare con sicurezza. Questo modello accelera la consegna mantenendo coerenza, conformità e allineamento con le best practice organizzative.
Senza automazione, le configurazioni dell'infrastruttura sono spesso sparse tra script manuali, documentazione GitHub e impostazioni dei singoli server, creando problemi di manutenzione e vulnerabilità.
Gli strumenti di automazione creano un archivio centrale per tutte le configurazioni dell'infrastruttura, stabilendo una singola fonte affidabile. I team IT possono tornare indietro dopo i guasti e ridurre il tempo medio di ripristino (MTTR).
Ad esempio, quando una vulnerabilità di sicurezza richiede l'applicazione di patch su centinaia di server, i team possono aggiornare un file di configurazione e propagare automaticamente la modifica in tutti gli ambienti, anziché aggiornare manualmente ogni server.
L'automazione dell'infrastruttura è un componente dell'automazione IT—una disciplina più ampia che prevede l'automazione di tutti i processi di Tecnologia in un'Organizzazione.
L'automazione dell'infrastruttura si concentra specificamente sul livello di tecnologia di base. Gestisce automaticamente server, reti, storage e sistemi operativi, gestendo attività come il provisioning di macchine virtuali, l'applicazione di patch, il monitoraggio delle prestazioni e il mantenimento della coerenza. Per esempio, uno script che attiva automaticamente nuovi server quando la domanda aumenta è un esempio di automazione dell'infrastruttura.
L'automazione IT comprende tutti i processi tecnologici automatizzati dell'organizzazione: automazione dell'infrastruttura più processi aziendali, workflow dei dati e attività a livello di applicazione. Per esempio, l'automazione dei workflow di onboarding dei dipendenti, l'elaborazione delle fatture o la sincronizzazione dei dati dei clienti rappresenta l'ambito più ampio dell'automazione.
Pensalo in questi termini: l'automazione dell'infrastruttura mantiene la Tecnologia di base, mentre l'automazione IT estende l'automazione a tutti i processi digitali all'interno dell'Organizzazione. La gestione automatica dei server sarebbe un esempio di automazione dell'infrastruttura, mentre l'automazione dei processi HR e del reporting finanziario sarebbero esempi di automazione IT.
Infrastructure as code (IaC) gestisce l'infrastruttura IT tramite codice, mentre l'automazione dell'infrastruttura è la pratica più ampia di automatizzare la gestione dell'infrastruttura IT tramite codice, script o altri strumenti. L'automazione dell'infrastruttura coordina più processi in interi ambienti, a differenza degli script a singola attività.
IaC utilizza il codice per eseguire il provisioning dell'infrastruttura IT. Il codice è in genere memorizzato in archivi di codice sorgente come GitHub, GitLab o Bitbucket.
IaC funziona bene per casi d'uso specifici, come il provisioning dei server e la gestione delle configurazioni. Flussi di lavoro più complessi richiedono spesso piattaforme CI/CD come Jenkins per coordinare il provisioning dell'infrastruttura con strumenti IaC come Terraform o Ansible.
L'automazione dell'infrastruttura consente distribuzioni rapide e affidabili dell'infrastruttura, un principio chiave di DevOps.
Le funzioni automatizzate possono essere testate e spostate tra ambienti con un rischio minimo. Gli strumenti e i processi di automazione dell'infrastruttura possono anche facilitare il mantenimento di audit trail completi delle modifiche apportate sulla rete, consentendo ai team di scalare, ripristinare o annullare le modifiche secondo necessità.
I test automatici delle prestazioni possono anche aiutare i team DevOps a migliorare la qualità del codice e a individuare precocemente i problemi. Via via che le organizzazioni adottano le pratiche DevSecOps, l'automazione dell'infrastruttura può aiutare ad applicare le politiche di sicurezza, gestire i controlli degli accessi, applicare patch e contribuire a garantire che il codice superi i controlli di sicurezza all'interno della pipeline CI/CD.
L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando l'automazione dell'infrastruttura attraverso sistemi autoriparanti, ottimizzazione intelligente delle risorse e prevenzione predittiva dei guasti.
Tra i leader aziendali intervistati da IDC, il 45% prevede di aumentare gli sforzi di automazione delle infrastrutture grazie all'AI agentica , ovvero sistemi di intelligenza artificiale in grado di svolgere attività con una certaautonomia.
I sistemi di AI stanno iniziando ad aiutare nell'ambito di attività che in precedenza richiedevano il giudizio umano, come l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse durante i picchi di traffico o l'identificazione della causa principale tramite l'analisi dei log. Questo tipo di assistenza è efficace solo nella misura in cui il sistema AI ha a disposizione dati utili per il processo decisionale. IaC può aiutare a facilitare la creazione di un livello di dati centralizzato nell'intero patrimonio ibrido di un'organizzazione, al fine di contribuire a guidare questo motore AI.
Sebbene la supervisione umana rimanga essenziale, AI può migliorare l'automazione dell'infrastruttura in tre modi chiave:
L'analisi predittiva può identificare potenziali guasti prima che si verifichino analizzando i modelli tra le metriche, i registri e il comportamento del sistema.
La scalabilità automatica intelligente va oltre le regole basate sulle soglie, considerando fattori come l'ottimizzazione dei costi, le prestazioni e i modelli storici di utilizzo.
L'analisi automatica della causa principale può tracciare i problemi attraverso complesse dipendenze di microservizio in pochi minuti anziché ore.
Man mano che l'AI si integra nelle operazioni dell'infrastruttura, può amplificare il valore dell'IaC rendendolo più adattivo e consapevole del contesto. Invece di fare affidamento su regole predefinite, AI può interpretare i segnali in tempo reale provenienti da modelli e dataset di infrastrutture connesse per guidare le decisioni di automazione, regolando le soglie di scalabilità, ottimizzando il posizionamento, risolvendo i problemi o applicando le politiche in modo dinamico.
La convergenza di AI e infrastruttura codificata pone le basi per sistemi intelligenti e autonomi che valutano e migliorano continuamente l'affidabilità, l'efficienza e le prestazioni in ambienti ibridi.
