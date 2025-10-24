Cos'è l'automazione dell'infrastruttura?

Un'automazione efficace dipende dal controllo e dalla visibilità. Per scalare l'automazione in modo sicuro, le organizzazioni implementano guardrail che definiscono quali risorse possono essere create, come sono configurate e in quali condizioni possono cambiare. Utilizzando la policy come codice, queste regole sono codificate direttamente nei workflow di automazione, consentendo l'esecuzione automatica dei controlli di conformità e governance prima dell'applicazione delle modifiche all'infrastruttura.

Grazie a queste misure di sicurezza, diventa possibile per gli sviluppatori usufruire di servizi self-service. I team hanno l'autonomia di implementare ambienti e risorse approvati su richiesta, senza attendere le revisioni manuali, pur operando entro confini sicuri e conformi. Questo equilibrio tra velocità e controllo può aiutare le organizzazioni a scalare l'automazione pur mantenendo la governance e la fiducia.