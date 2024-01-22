L'architettura hybrid cloud riunisce e integra risorse e servizi provenienti da una infrastruttura mista on-premise/cloud privato/ cloud pubblico. Questo ambiente organizza e assegna automaticamente i workload, in modo da condividere i dati velocemente e in sicurezza con l'ambiente cloud migliore a seconda delle esigenze e dei casi d'uso aziendali.

Le organizzazioni aziendali moderne si affidano a un ambiente di cloud computing ibrido, una soluzione che offre flessibilità, scalabilità e ottimizzazione dei costi migliori rispetto alle usuali configurazioni infrastrutturali on-premise. Secondo il rapporto Transformation Index: State of Cloud, oltre il 77% delle aziende e dei professionisti IT ha adottato l'approccio all'hybrid cloud.

Un ambiente hybrid cloud consta di tre componenti essenziali:

