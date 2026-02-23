Cos'è HumanEval?

Il set di dati HumanEval è composto da 164 problemi di programmazione scritti a mano con i relativi test unitari.1 Questi problemi misurano la capacità di un modello di comprendere il linguaggio, manipolare stringhe, cercare e ordinare. Valutano anche le capacità di risoluzione dei problemi in termini di matematica semplice e algoritmi complessi. Queste attività di programmazione sono simili alle domande algoritmiche, agli esercizi di codifica o alle sfide di progettazione del sistema che gli sviluppatori di software affrontano durante i colloqui tecnici.

Ogni compito di generazione di codice contiene i seguenti componenti: