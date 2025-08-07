GPT-5 vuole essere il tuo programmatore, tutor e partner di pensiero

Sebbene il modello di punta GPT-5 abbia generato il maggior entusiasmo, sono state le versioni più piccole, in particolare GPT-5 nano, a impressionare Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM. "Questo supera la maggior parte dei modelli di grandi dimensioni sul mercato, soprattutto con le attività agentiche e la chiamata degli strumenti", ha detto in un recente episodio di Mixture of Experts.

Il nuovo router del modello consente inoltre alle persone di selezionare il modello GPT più adatto alla propria attività. "Uno dei meme su internet è stato su quanto sia stato complicato entrare nel selettore di modelli [di OpenAI] e capire quale modello usare per qualsiasi cosa", ha detto Hay. "Aggregare tutto ciò che c'era nella linea di un brand attorno a GPT-5 con un modello di router davanti era il suo modo di contrastare questo problema."

Il prezzo e l'affidabilità di GPT-5 sono stati particolarmente apprezzati da Mihai Criveti, Distinguished Engineer of Agentic AI presso IBM. "È particolarmente efficace nella chiamata degli strumenti, un aspetto critico per gli agenti", ha affermato nella puntata di Mixture of Experts . "È molto più affidabile e viene venduto a un costo sostenibile per questo tipo di workload agentici."

Per quanto riguarda i miglioramenti della codifica, una delle principali innovazioni pubblicizzate da OpenAI con il rilascio di GPT-5, Hay e Criveti sono stati più silenziosi. Criveti ha avuto accesso a GPT-5 intorno alle 2 di notte di venerdì 8 agosto. "Sono uscito dal letto. Sono corso al mio computer e ho lavorato tutta la notte, provando prompt, provando strumenti diversi, provando MCP [Model Control Protocol]", ha detto. "E la mattina dopo, quando ho dovuto ricominciare il mio lavoro quotidiano, mi sono ritrovato a usare di nuovo Claude Opus 4.1", continua, riferendosi al modello di codifica di punta di Anthropic. Hay era nella stessa situazione per quanto riguarda la possibilità che GPT-5 sostituisse le sue collaudate LLM per le attività di codifica quotidiane. "Avevo grandi speranze, ma no."