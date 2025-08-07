GPT-5 vuole essere il tuo programmatore, tutor e partner di pensiero

OpenAI ha ufficialmente lanciato GPT-5, descrivendolo come "il nostro modello più intelligente, veloce e utile finora, con il pensiero integrato." Il nuovo modello di punta è ora disponibile per tutti attraverso ChatGPT e le piattaforme API di OpenAI.
Secondo OpenAI, GPT-5 fornisce "intelligenza esperta per tutti". Il modello, afferma l'azienda, è "più intelligente su tutti i fronti" e mira a fornire "risposte più utili in matematica, scienze, finanza, diritto e altro ancora". OpenAI lo paragona ad "avere un team di esperti sempre a disposizione per qualsiasi informazione tu voglia".
La versione fa parte di un più ampio aggiornamento estivo di OpenAI e riflette uno sviluppo continuo verso sistemi di AI più consapevoli del contesto, versatili e personalizzati. Gli utenti possono "provarlo in ChatGPT", mentre sviluppatori e aziende sono invitati a "iniziare a sviluppare" con GPT-5 tramite l'API OpenAI.
GPT-5 include anche nuove caratteristiche in ChatGPT. Una di queste caratteristiche è la personalizzazione. Gli utenti possono selezionare una personalità tra quattro tipi di personalità preimpostati che potrebbero adattarsi meglio al loro stile di comunicazione: Cinico, Robot, Ascoltatore e Nerd. Nel frattempo, una nuova caratteristica vocale "capisce meglio le tue istruzioni e ti consente di personalizzare il suo stile di conversazione".
Una "modalità studio" offre "aiuto personalizzato passo dopo passo per imparare qualsiasi cosa", mentre le opzioni di integrazione permettono agli utenti di "collegare Gmail e Google Calendar" così il modello può generare risposte personalizzate rispettando le autorizzazioni esistenti".
Infine, OpenAI descrive GPT-5 come il suo modello più avanzato fino ad oggi per le attività di codifica e agentiche, con funzionalità che includono la generazione di codice di alta qualità, la creazione di interfacce utente di front-end con prompt minimi e prestazioni migliorate nella modellazione della personalità, nella facilità di indirizzamento e nell'esecuzione di sequenze estese di chiamate strumentali.
Shobhit Varshney, Head of Data and AI di IBM, ha elogiato la versione, descrivendola in un post su LinkedIn come "il miglior modello per la codifica e le attività agentiche nei domini". Ha osservato che il sistema introduce molteplici livelli di sforzo di ragionamento (alto, medio, basso e minimo), consentendogli di scalare il suo "pensiero" in base alla complessità e al costo dell'attività.
Varshney ha anche messo in evidenza l'addestramento sul mondo reale del modello. "Ha avuto milioni di interazioni nel mondo reale (sia ingenue che più furfantelle) su cui addestrarsi", ha scritto. "È qui che un modello SaaS proprietario in hosting presenta un vantaggio competitivo."
Sebbene il modello di punta GPT-5 abbia generato il maggior entusiasmo, sono state le versioni più piccole, in particolare GPT-5 nano, a impressionare Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM. "Questo supera la maggior parte dei modelli di grandi dimensioni sul mercato, soprattutto con le attività agentiche e la chiamata degli strumenti", ha detto in un recente episodio di Mixture of Experts.
Il nuovo router del modello consente inoltre alle persone di selezionare il modello GPT più adatto alla propria attività. "Uno dei meme su internet è stato su quanto sia stato complicato entrare nel selettore di modelli [di OpenAI] e capire quale modello usare per qualsiasi cosa", ha detto Hay. "Aggregare tutto ciò che c'era nella linea di un brand attorno a GPT-5 con un modello di router davanti era il suo modo di contrastare questo problema."
Il prezzo e l'affidabilità di GPT-5 sono stati particolarmente apprezzati da Mihai Criveti, Distinguished Engineer of Agentic AI presso IBM. "È particolarmente efficace nella chiamata degli strumenti, un aspetto critico per gli agenti", ha affermato nella puntata di Mixture of Experts . "È molto più affidabile e viene venduto a un costo sostenibile per questo tipo di workload agentici."
Per quanto riguarda i miglioramenti della codifica, una delle principali innovazioni pubblicizzate da OpenAI con il rilascio di GPT-5, Hay e Criveti sono stati più silenziosi. Criveti ha avuto accesso a GPT-5 intorno alle 2 di notte di venerdì 8 agosto. "Sono uscito dal letto. Sono corso al mio computer e ho lavorato tutta la notte, provando prompt, provando strumenti diversi, provando MCP [Model Control Protocol]", ha detto. "E la mattina dopo, quando ho dovuto ricominciare il mio lavoro quotidiano, mi sono ritrovato a usare di nuovo Claude Opus 4.1", continua, riferendosi al modello di codifica di punta di Anthropic. Hay era nella stessa situazione per quanto riguarda la possibilità che GPT-5 sostituisse le sue collaudate LLM per le attività di codifica quotidiane. "Avevo grandi speranze, ma no."
PJ Hagerty, Lead AI Advocate di IBM, ha elogiato la nuova versione, definendola un passo avanti per le operazioni aziendali quotidiane. "Il valore aggiunto più grande per le aziende è contestualizzare la grande quantità di contenuti con cui devono fare i conti e renderli concisi in modo che le persone possano indicizzarli", ha detto in un'intervista a IBM Think.
Tuttavia, è scettico su alcune affermazioni fatte dal team di OpenAI durante il grande annuncio di giovedì, tra cui l'affermazione del fondatore Sam Altman che GPT-5 parla come un "legittimo esperto con dottorato".
"Non è così", ha detto Hagerty. "Legge le tesi accademiche. Potrei leggere delle tesi, ma non ho l'esperienza vissuta di una persona con un dottorato, né le sue competenze pratiche. Se ho letto tutti i libri di Twilight, non significa che ne sappia più di chiunque altro sui vampiri."
Nonostante queste riserve, Hagerty è ottimista su ciò che ChatGPT segnala per il futuro. Ha detto: "Ci sta avvicinando all'AI generale", lo stadio ancora teorico in cui l'AI può replicare l'intelligenza umana.
Hagerty vede anche l'ultima proposta di OpenAI come motivante per l'intero settore dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). "Ciò metterà pressione a molti altri LLM affinché migliorino il loro livello", ha affermato. "Quello che stiamo vedendo ora è simile a ciò che è successo quando è uscito il primo iPhone e Android ha dovuto competere."
