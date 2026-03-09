Cos'è la virtualizzazione delle applicazioni?

La virtualizzazione delle applicazioni influenza quotidianamente il nostro modo di utilizzare il computer. Lo streaming di un film su Netflix, l'accesso remoto al software aziendale o la riproduzione di videogiochi basati su cloud si basano tutti su applicazioni virtualizzate.

Con i metodi tradizionali di distribuzione e gestione del software, le applicazioni vengono installate direttamente sui singoli dispositivi, il che non consente la scalabilità. La virtualizzazione delle app risolve questo problema consentendo a più utenti di accedere al software installato su un server centrale, da qualsiasi luogo, senza restrizioni sulla posizione o sul tipo di dispositivo (desktop, laptop, tablet, dispositivi mobili).

In ambito aziendale, questa tecnologia di virtualizzazione delle applicazioni semplifica la gestione IT, migliora la sicurezza e consente il lavoro da remoto. Poiché le applicazioni guidate dal cloud sono diventate centrali nel funzionamento delle organizzazioni, la gestione centralizzata delle applicazioni riduce il workload IT e accelera la distribuzione del software tra le forze di lavoro distribuite.

Secondo Grand View Research, il mercato globale della virtualizzazione delle applicazioni aveva un valore di 3,43 miliardi di USD nel 2023. Si prevede che raggiungerà 8,40 miliardi di USD entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,3%.¹ L'adozione del cloud computing e il passaggio al lavoro da remoto sono i principali motori di questa crescita.