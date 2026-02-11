Un record di log è una struttura di dati centrale che rappresenta un singolo evento di log in OpenTelemetry. Segue un modello di dati standard che definisce campi e semantica, quindi i log di diversi linguaggi e sistemi possono essere interpretati in modo coerente dai backend.

I record di log appaiono come righe strutturate in un foglio di calcolo che descrivono un evento e rispondono a domande di base, come "cosa è successo", "quando è successo", "quanto è importante" e "da dove proviene".

Il modello dati dei log è il modello comune che ogni record segue, indipendentemente dal linguaggio e dal sistema operativo. Definisce quali campi di alto livello esistono e cosa significa ciascuno di essi.

Un tipico modello di dati di log richiede che i record includano:

Un timestamp e un timestamp osservato (quando è avvenuto l'evento e quando è stato visto)

Numeri e testo relativi alla gravità (chiamati anche livelli di registro), che descrivono il livello di gravità di un evento.

Il corpo (il messaggio di log principale, spesso una stringa breve o un oggetto JSON)

Attributi, che aggiungono dettagli più dettagliati su ogni evento (come dati utente o HTTP)

Informazioni sulle risorse che identificano il servizio emittente e l'ambiente di distribuzione

Trace ID e span ID che collegano l'evento a una richiesta specifica (semplifica la correlazione dei dati)

I modelli di dati strutturali imposti trasformano i log di diversi servizi e tecnologie in entità di telemetria ricche e interrogabili che appaiono e si comportano allo stesso modo quando entrano nella pipeline di observability. I modelli di dati di log consentono ai team IT di correlare i log con le tracce, di raggrupparli per servizio o utente e di eseguire gli stessi tipi di query in tutto l'ambiente IT, invece di avere a che fare con una serie di formati di log incompatibili.

E poiché il modello di log è aperto e guidato dalla comunità, la strumentazione e le pipeline di log di OTel sono portatili (non legate a un singolo prodotto software-as-a-service (SaaS) o a un agente proprietario). Lavorano su framework e piattaforme, cosa particolarmente preziosa negli ambienti di microservizio poliglotti.