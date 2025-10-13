Le 7 R della migrazione al cloud

LE 7 R della migrazione cloud (rehost, relocate, replatform, refactor, repurchase, retire e retain) rappresentano sette approcci strategici per spostare applicazioni e workload al cloud.
Ogni applicazione ha la propria architettura, dipendenze e esigenze aziendali. Il framework delle 7 R aiuta le organizzazioni a valutare ogni situazione individualmente e a selezionare il percorso di migrazione che bilancia al meglio velocità, efficienza dei costi e valore a lungo termine.
Il cloud computing costituisce la base di come funziona la maggior parte delle aziende moderne. Gli istituti finanziari elaborano milioni di transazioni ogni giorno tramite infrastrutture cloud, mentre i rivenditori gestiscono l'inventario e i dati dei clienti nelle operazioni globali. Nel settore sanitario, gli operatori memorizzano e analizzano le cartelle cliniche dei pazienti su piattaforme cloud che mantengono rigorosi standard di privacy e sicurezza. Le aziende manifatturiere si affidano a questi stessi sistemi per monitorare in tempo reale le linee di produzione e le supply chain, permettendo loro di rispondere rapidamente alle interruzioni.
Con l'accelerazione dell'adozione del cloud in tutti i settori, le organizzazioni hanno bisogno di approcci strategici per gestire i propri percorsi di migrazione.
È in questo ambiente che framework come quello delle 7 R diventano essenziali. La diffusa dipendenza dal cloud in diversi settori sottolinea la crescente domanda di ambienti cloud scalabili e flessibili.
Le applicazioni cloud funzionano su infrastrutture, offrendo accesso on-demand a risorse di calcolo scalabili come server, archiviazione dati, reti, strumenti di sviluppo e analytics AI, il tutto fornito su internet con prezzi flessibili e pay-as-you-go.
Il mercato globale del cloud riflette questo cambiamento, valutato a 752,44 milioni di USD nel 2024 e in crescita fino a 2.390,19 miliardi di USD entro il 2030, secondo le previsioni.1 La crescente adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) sta guidando questa crescita, poiché entrambe le tecnologie richiedono un'infrastruttura cloud robusta.
Le 7 R si sono evolute dal framework iniziale delle 5 R (rehost, refactor, revise, rebuild e replace) introdotto nel 2010 da Gartner, Inc. Queste strategie sono state lanciate in un periodo in cui le organizzazioni stavano appena iniziando a realizzare il potenziale del cloud computing, ma dovevano affrontare la sfida di spostare applicazioni legacy on-premises in questo nuovo ambiente. Le 5 R hanno servito come roadmap per aiutare le aziende a classificare le loro applicazioni per la migrazione.
Con la maturazione dell'adozione cloud, Amazon Web Services (AWS) ha ampliato il framework nel 2016 aggiungendo una sesta R: Retire. Questa aggiunta ha riconosciuto che i progetti di migrazione spesso rivelano applicazioni non più necessarie, offrendo l'opportunità di eliminare i costi non necessari piuttosto che migrare tutto.
Nel 2017, il framework si è ulteriormente evoluto con l'aggiunta da parte di AWS della settima R: Retain. Oggi, la maggior parte delle aziende enterprise utilizza strategie di cloud ibrido e multicloud, dove alcune applicazioni rimangono on-premise mentre altre si spostano nel cloud.
Il framework completo delle 7 R ora fornisce una guida completa per una vasta gamma di decisioni relative all'approccio alla migrazione.
La migrazione al cloud è il processo di migrazione di applicazione, dati, workload e infrastrutture IT dai data center on-premise a infrastrutture basato su cloud.
Le organizzazioni migrano al cloud per utilizzare al meglio vantaggi come l'ottimizzazione dei costi, la scalabilità migliorata, disaster recovery (DR), la continuità aziendale migliorata e l'accesso a tecnologie avanzate come AI e ML.
La decisione di migrare spesso arriva quando le organizzazioni devono affrontare l'invecchiamento dell'infrastruttura, l'aumento dei costi dei data center o la necessità di supportare la forza lavoro remota. Alcuni si spostano al cloud per consentire cicli di innovazione e distribuzione più rapidi. Altri migrano per soddisfare la crescente domanda di archiviazione dei dati o per sfruttare funzionalità cloud-native che non sono eseguibili on-premise.
I tipi di migrazione cloud si presentano in forme diverse a seconda di dove si muovono le applicazioni e del motivo. Includono le seguenti categorie:
In una migrazione di data center, le organizzazioni spostano l'intera infrastruttura nel cloud, consolidando i server fisici e lo storage in risorse cloud. Questo cambiamento avviene spesso quando le aziende vogliono porre fine ai costosi contratti di locazione dei data center o eliminare l'onere della manutenzione dell'hardware on-premise.
La migrazione al cloud ibrido mantiene alcuni workload on-premise e ne sposta altri nel cloud. Questo approccio funziona bene quando i requisiti normativi impongono che alcune applicazioni restino on-premise mentre altre beneficiano di funzionalità cloud.
Secondo un report dell'IBM Institute for Business Value (IBV) intitolato Mastering Hybrid Cloud, le organizzazioni che adottano un approccio di cloud ibrido possono ottenere un valore molto maggiore. Addirittura, possono ottenere un valore 2,5 volte superiore rispetto a affidarsi esclusivamente a una singola piattaforma cloud pubblica.
In questo scenario, app e dati si spostano da un provider di cloud (ad esempio, AWS, IBM® Cloud, Microsoft Azure, piattaforma cloud) a un altro oppure tra diversi cloud service all'interno dello stesso provider.
Le organizzazioni scelgono questa strada per evitare il blocco da fornitore, utilizzare al meglio i prezzi o accedere a caratteristiche che meglio si adattano alle loro esigenze.
Con una Strategia multicloud, le organizzazioni distribuiscono workload tra più provider, sfruttando i punti di forza di ogni piattaforma e ottimizzando i costi. Questo approccio offre flessibilità e riduce la dipendenza da un singolo fornitore.
Il passaggio al cloud comporta diverse sfide che rendono essenziale predisporre una strategia strutturata. I sistemi legacy spesso presentano dipendenze complesse e non documentate che rendono difficile comprendere l'impatto completo della loro migrazione. Problemi di prestazioni possono emergere quando le applicazioni progettate per infrastrutture on-premise non funzionano in modo ottimale nel cloud. Inoltre, la latenza della rete può avere un impatto sulle applicazioni che richiedono un trattamento dei dati in tempo reale o una comunicazione frequente tra i componenti.
Le preoccupazioni di sicurezza e conformità richiedono una pianificazione attenta per garantire che i requisiti di protezione dei dati e normative siano rispettati nel cloud. Secondo un report di IBM IBV 2023, le lacune nelle competenze rappresentano un ostacolo significativo: circa il 58% dei decisori globali afferma che le competenze cloud continuano a rappresentare una sfida considerevole. Senza una governance adeguata, i costi cloud possono aumentare in maniera incontrollata man mano che i team accumulano risorse senza comprendere le implicazioni sui prezzi.
Ognuna delle 7 R rappresenta una strategia di migrazione distinta con casi d'uso e compromessi specifici.
Rehosting: il rehosting sposta le applicazioni nel cloud senza modificare il codice o l'architettura delle applicazioni (questo approccio è noto anche come lift-and-shift). Le applicazioni si trasferiscono così come sono dall'infrastruttura on-premise all'infrastruttura cloud, in genere attraverso macchine virtuali (VM).
Questa strategia funziona meglio quando le organizzazioni devono migrare rapidamente, non hanno le risorse adeguate per riprogettare le applicazioni o vogliono ottenere benefici immediati nel cloud come la riduzione dei costi dei data center.
Relocating: la ricollocazione, trasferisce i workload spostando le macchine virtuali direttamente tra gli ambienti senza modificare le applicazioni. Questo approccio prevede tipicamente il trasferimento di workload basati su VMware in cloud.
Le organizzazioni con investimenti significativi nell'infrastruttura VMware possono utilizzare questa strategia per migrare rapidamente le macchine virtuali mantenendo intatto il loro livello di virtualizzazione esistente, proteggendo la coerenza operativa.
Replatforming: il replatforming apporta ottimizzazioni mirate alle applicazioni durante la migrazione per utilizzare al meglio le funzionalità cloud senza modificare l'architettura di base.
Alcuni esempi comuni includono la migrazione di database di linguaggi di query strutturate (SQL) verso servizi gestiti come Amazon RDS o la containerizzazione delle app.
Refactoring: la rifattorizzazione reimmagina il modo in cui gli sviluppatori costruiscono applicazioni riprogettandole completamente in soluzioni cloud-native. Questo processo tipicamente comporta la suddivisione delle applicazioni monolitiche in microservizi o l'adozione del computing serverless. Queste architetture funzionano bene con DevOps, abilitando l'integrazione e la distribuzione continua.
Le organizzazioni scelgono questa strategia quando devono aggiungere caratteristiche che sono difficili con l'architettura attuale, quando le applicazioni necessitano di miglioramenti significativi di scalabilità o quando l'efficienza operativa a lungo termine giustifica l'investimento iniziale.
Repurchasing: il riacquisto sostituisce le applicazioni esistenti con alternative basate su cloud di SaaS (Software as a Service). Invece di migrare il software esistente, le organizzazioni adottano una nuova soluzione già cloud-native.
Questa strategia ha senso per le applicazioni in cui le offerte SaaS commerciali forniscono funzionalità equivalenti o migliori. È anche un approccio logico quando la migrazione delle applicazioni legacy costerebbe di più rispetto all'adozione di un'alternativa SaaS.
Retiring: la dismissione comporta l'identificazione e la disattivazione delle applicazioni che non sono più necessarie. I progetti di migrazione cloud spesso rivelano che alcune applicazioni hanno un valore commerciale minimo rispetto al loro costo.
Le organizzazioni dismettono le applicazioni quando i dati di utilizzo mostrano un'adozione minima, altri sistemi sostituiscono le loro funzionalità o i costi di migrazione superano il loro valore aziendale.
Retaining: la conservazione significa mantenere le applicazioni nel loro ambiente attuale, almeno per il momento. Queste applicazioni rimangono on-premise, con l'intenzione di rivedere la decisione di migrazione in seguito. Questa strategia si applica ad applicazioni recentemente aggiornate e stabili, applicazioni con requisiti di conformità che necessitano di risoluzione prima della migrazione, o applicazioni con dipendenze complesse che richiedono più tempo di pianificazione.
Sviluppare una strategia efficace di migrazione cloud inizia con una scoperta e una valutazione complete. Le organizzazioni devono fare l'inventario di tutte le applicazioni, comprenderne le dipendenze e valutare la criticità aziendale. Questa valutazione determina quale delle 7 R ha senso per ogni applicazione.
Le organizzazioni solitamente iniziano con applicazioni che offrono risultati positivi rapidi, come sistemi facili da migrare e che forniscono valore immediato. Questo genera slancio, sviluppa le funzionalità del team e dimostra i benefici del cloud. Le applicazioni ad alto rischio o complesse di solito migrano più tardi, dopo che i team hanno accumulato competenze nel cloud.
I piani di migrazione per ciascuna applicazione dovrebbero includere criteri di successo, procedure di rollback, pianificazione della migrazione dei dati e coordinamento con gli stakeholder sul timing.
Le strategie di test richiedono particolare attenzione. Le applicazioni richiedono test approfonditi in ambienti cloud per garantire la compatibilità prima di essere attivate, e molte organizzazioni utilizzano ambienti paralleli durante i periodi di transizione per ridurre i rischi.
Prima di iniziare la migrazione, è necessario stabilire framework di governance e di gestione dei costi. La spesa per il cloud può crescere rapidamente senza controlli adeguati. Il tag delle risorse, gli avvisi di budget e le revisioni regolari dei costi aiutano le organizzazioni a ottimizzare la spesa cloud ed evitare sorprese.
I provider di cloud offrono vari strumenti per supportare la migrazione. Gli strumenti di migrazione cloud AWS, come il servizio di migrazione applicazione AWS, semplificano le migrazioni lift-and-shift convertendo automaticamente i server sorgente, mentre IBM Cloud fornisce servizi e strumenti di migrazione per valutare e spostare il workload. Azure Migrate e servizi simili aiutano a spostare database con tempo di inattività minimi, e gli strumenti di tracciamento automatico forniscono una visibilità centralizzata del progresso della migrazione su più workload.
Oltre a fornire strumenti, i partner di ecosistema estendono le funzionalità cloud con competenze specializzate e servizi. Grandi aziende tecnologiche come IBM e Microsoft offrono servizi di consulenza e strumenti di migrazione che aiutano le organizzazioni a valutare i propri portfolio, pianificare le migrazioni e ottimizzare le implementazioni cloud.
Le piattaforme di analytics forniscono strumenti di pianificazione per stimare i costi operativi, i provider di servizi gestiti offrono assistenza pratica nella migrazione e gli integratori di sistema portano con sé una profonda competenza in settori o tipi di applicazioni specifici.
La scelta della giusta combinazione di servizi, strumenti e partner dipende da fattori come le dimensioni e la complessità della migrazione, le funzionalità interne del team, i vincoli di budget e i requisiti temporali.
Una migrazione cloud di successo non riguarda solo lo spostamento dell'infrastruttura ma anche il modo in cui un'organizzazione opera. Il framework delle 7 R, quando abbinato ai giusti servizi cloud, consente alle organizzazioni di allineare ogni workload con il percorso di migrazione più efficace. Questo approccio garantisce che ogni applicazione contribuisca all'agilità aziendale, all'efficienza operativa e all'innovazione a lungo termine.
