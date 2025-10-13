Le 7 R della migrazione al cloud

Ogni applicazione ha la propria architettura, dipendenze e esigenze aziendali. Il framework delle 7 R aiuta le organizzazioni a valutare ogni situazione individualmente e a selezionare il percorso di migrazione che bilancia al meglio velocità, efficienza dei costi e valore a lungo termine.

Il cloud computing costituisce la base di come funziona la maggior parte delle aziende moderne. Gli istituti finanziari elaborano milioni di transazioni ogni giorno tramite infrastrutture cloud, mentre i rivenditori gestiscono l'inventario e i dati dei clienti nelle operazioni globali. Nel settore sanitario, gli operatori memorizzano e analizzano le cartelle cliniche dei pazienti su piattaforme cloud che mantengono rigorosi standard di privacy e sicurezza. Le aziende manifatturiere si affidano a questi stessi sistemi per monitorare in tempo reale le linee di produzione e le supply chain, permettendo loro di rispondere rapidamente alle interruzioni.

Con l'accelerazione dell'adozione del cloud in tutti i settori, le organizzazioni hanno bisogno di approcci strategici per gestire i propri percorsi di migrazione.

È in questo ambiente che framework come quello delle 7 R diventano essenziali. La diffusa dipendenza dal cloud in diversi settori sottolinea la crescente domanda di ambienti cloud scalabili e flessibili.

Le applicazioni cloud funzionano su infrastrutture, offrendo accesso on-demand a risorse di calcolo scalabili come server, archiviazione dati, reti, strumenti di sviluppo e analytics AI, il tutto fornito su internet con prezzi flessibili e pay-as-you-go.

Il mercato globale del cloud riflette questo cambiamento, valutato a 752,44 milioni di USD nel 2024 e in crescita fino a 2.390,19 miliardi di USD entro il 2030, secondo le previsioni.1 La crescente adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) sta guidando questa crescita, poiché entrambe le tecnologie richiedono un'infrastruttura cloud robusta.