Modernizzare l'integrazione dei pagamenti su larga scala

IBM App Connect Enterprise è una piattaforma di integrazione basata su AI che unifica app, API e dati in ambienti ibridi. Offre funzionalità no-code, uso limitato di codice e pro-code che consentono agli utenti business e agli specialisti dell'Integrazione di progettare, distribuire e gestire le Integrazioni con velocità e controllo. Supportando modelli guidati da API, eventi e messaggistica, IBM App Connect Enterprise aiuta le Organizzazioni ad accelerare l'automazione, modernizzare i sistemi legacy e connettere in modo sicuro le applicazioni tra implementazioni on-premise, cloud e containerizzate.