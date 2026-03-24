Modernizzare l'integrazione dei pagamenti su larga scala

FTM su App Connect Enterprise garantisce un'orchestrazione sicura e scalabile tra pagamenti su larga scala, istantanei e di alto valore
Gli istituti finanziari gestiscono più canali di pagamento (bulk/ACH, istantanei/in tempo reale, ad alto valore/RTGS), ciascuno con schemi, regolamenti e formati di messaggi distinti (ad esempio, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Storicamente, middleware frammentati e integrazioni point-to-point rallentavano i cambiamenti, aumentavano il rischio operativo e complicavano la conformità. Per costruire una piattaforma di livello mondiale, il team IBM Financial Transaction Manager (FTM) aveva bisogno di un motore di integrazione pronto per il futuro per orchestrare cicli di vita delle transazioni complesse con workflow configurabili. Avevano bisogno di uno strumento per normalizzare diversi formati esterni in un formato standard interno canonico (ISF) al fine di ridurre la complessità della mappatura e riutilizzare gli asset di integrazione. Inoltre, dovevano scalare orizzontalmente e verticalmente per gestire volumi variabili in modo sicuro.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) utilizza IBM App Connect Enterprise (ACE) come motore di integrazione e orchestrazione principale. Il team definisce i workflow come macchine a stati finiti (FSM), che vengono caricate in memoria al tempo di esecuzione per far progredire le transazioni attraverso il loro ciclo di vita. Gli eventi vengono generati e le azioni eseguite utilizzando le funzionalità ACE e i progetti FTM vengono distribuiti come file BAR in ACE. Le richieste in arrivo passano attraverso il livello API di FTM verso ACE, che funge da punto di integrazione centrale per trasformare e orchestrare i dati prima di inviarli a valle. Mappando i formati dei messaggi esterni all'Internal Standard Format (ISF) utilizzando ESQL all'interno di ACE, il team ha garantito una logica di trasformazione coerente e ridotto la complessità tra diversi schemi di pagamento.
Integrando IBM App Connect Enterprise (ACE) all'interno di FTM, le istituzioni finanziarie ora operano su una piattaforma di Integrazione unificata che orchestra pagamenti di massa, istantanei e di alto valore in modo coerente su tutti i canali. L'elaborazione canonica tramite l'Internal Standard Format riduce la complessità della mappatura e accelera l'onboarding di nuovi schemi e servizi esterni. L'implementazione containerizzata consente la scalabilità orizzontale e verticale per sostenere i massimi di volume con resilienza e sicurezza. Le istituzioni possono ora gestire centralmente i cicli di vita delle transazioni, adattarsi più rapidamente alle normative in evoluzione e supportare la crescita senza espandere i livelli di integrazione frammentati. IBM continua a sostenere questa evoluzione come partner tecnologico strategico per l'innovazione futura nei pagamenti.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) è una piattaforma di integrazione dei pagamenti di IBM che consente alle istituzioni finanziarie di orchestrare, elaborare e monitorare pagamenti in massa, istantanei e di alto valore. Fornito a livello globale, FTM supporta banche e fornitori di servizi di pagamento con elaborazione sicura delle transazioni, conformità normativa e integrazione scalabile tra diversi schemi e sistemi di pagamento.
IBM App Connect Enterprise è una piattaforma di integrazione basata su AI che unifica app, API e dati in ambienti ibridi. Offre funzionalità no-code, uso limitato di codice e pro-code che consentono agli utenti business e agli specialisti dell'Integrazione di progettare, distribuire e gestire le Integrazioni con velocità e controllo. Supportando modelli guidati da API, eventi e messaggistica, IBM App Connect Enterprise aiuta le Organizzazioni ad accelerare l'automazione, modernizzare i sistemi legacy e connettere in modo sicuro le applicazioni tra implementazioni on-premise, cloud e containerizzate.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
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