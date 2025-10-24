Infrastruktur TI Otomatisasi IT DevOps

Apa itu orkestrasi infrastruktur TI?

diterbitkan 24 Oktober 2025
Laptop yang menjalankan kode di ruang server

Apa yang dimaksud dengan orkestrasi infrastruktur TI?

Orkestrasi infrastruktur TI adalah koordinasi dan pengelolaan sumber daya komputasi, aplikasi, layanan, dan alur kerja secara otomatis di seluruh tumpukan teknologi organisasi.

Alih-alih mengelola komponen individual secara terpisah, orkestrasi menciptakan alur kerja layanan mandiri otomatis yang menyediakan sumber daya, menyebarkan aplikasi, mengkonfigurasi jaringan, dan memelihara sistem sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Alur kerja ini menangani tugas yang saling bergantung, menjalankannya dalam urutan yang benar sambil menangani dependensi dan potensi kegagalan.

Perusahaan modern menjalankan aplikasi di lingkungan hybrid dan multicloud—dari pusat data on premises hingga cloud publik (misalnya, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud Platform), hingga lokasi edge. Tanpa orkestrasi, tim TI menghadapi kompleksitas yang makin besar dalam mengelola ribuan sumber daya yang saling bergantung. Seiring dengan berkembangnya platform cloud, layanan mikro, dan aplikasi dalam kontainer, mengelola dan mengoordinasikan sistem ini menjadi tidak mungkin.

Bayangkan organisasi layanan keuangan yang menerapkan aplikasi mobile banking baru. Proses ini melibatkan penyediaan infrastruktur cloud dan konfigurasi kebijakan keamanan. Tim harus menerapkan layanan dan aplikasi, menyiapkan basis data, membangun koneksi jaringan dan menerapkan sistem pemantauan. Orkestrasi infrastruktur TI mengotomatiskan tugas-tugas yang saling bergantung ini, menjalankannya dalam urutan yang benar sambil menangani dependensi dan potensi kegagalan.

Karena makin banyak organisasi menghadapi tantangan penerapan serupa, orkestrasi menjadi penting. Menurut Coherent Market Insights, pasar orkestrasi cloud global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 20,6% antara tahun 2025—2032, mencapai USD 75,39 miliar.1 Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan organisasi akan kemampuan orkestrasi canggih untuk mengelola lingkungan TI yang kompleks dalam skala besar.

Otomatisasi infrastruktur versus orkestrasi infrastruktur

Meskipun sering digunakan secara bergantian, otomatisasi infrastruktur dan orkestrasi infrastruktur mewakili konsep yang berbeda dengan perbedaan penting.

Otomatisasi infrastruktur berfokus pada menghilangkan pekerjaan manual untuk tugas individu. Misalnya, alur kerja otomatis dapat menyediakan mesin virtual (VM), membuat cadangan basis data atau memulai ulang layanan yang gagal tanpa campur tangan manusia. Tugas otomatis ini bekerja secara independen, menjalankan fungsi tertentu saat dipicu.

Sebuah studi IBM Institute for Business Value (IBV) tahun 2023 menemukan bahwa 92% eksekutif mengharapkan alur kerja mereka didigitalkan dan menggunakan otomatisasi yang didukung AI pada tahun 2025. Harapan ini membutuhkan kemampuan orkestrasi tingkat lanjut untuk dikelola dalam skala besar.

Orkestrasi infrastruktur mengambil langkah lebih jauh, mengoordinasikan berbagai tugas otomatis ke dalam alur kerja kohesif yang mencapai tujuan bisnis yang lebih luas. Sistem mengelola urutan, waktu, dependensi, dan penanganan kesalahan di berbagai tugas otomatisasi.

Misalnya, menerapkan aplikasi web tiga tingkat (misalnya, platform e-commerce) memerlukan infrastruktur penyediaan dan konfigurasi penyeimbang beban. Tim harus menerapkan kode aplikasi, menginisialisasi basis data, dan mengatur pemantauan. Otomatisasi menangani setiap tugas, sementara orkestrasi mengoordinasikan seluruh alur kerja, memastikan tugas dijalankan dalam urutan yang tepat dan menangani skenario saat langkah individu gagal.

Organisasi terkemuka menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Mereka menggunakan alat otomatisasi untuk menangani tugas berulang secara efisien. Orkestrasi memastikan komponen otomatis ini bekerja sama menuju hasil strategis.

Cara orkestrasi infrastruktur bekerja

Orkestrasi infrastruktur beroperasi melalui mesin alur kerja cerdas yang mengoordinasikan sumber daya, layanan, dan proses TI di seluruh lingkungan terdistribusi.

Orkestrasi cloud telah menjadi penting untuk operasi TI modern, dengan alat khusus yang mengoordinasikan sumber daya cloud di berbagai platform cloud. Alat-alat ini mengelola segala sesuatu mulai dari mesin virtual dan kontainer (biasanya Docker) hingga fungsi-fungsi nirserver dan layanan terkelola. Kubernetes telah muncul sebagai standar de facto untuk orkestrasi kontainer. Kubernetes mengotomatiskan penerapan, penskalaan, jaringan, dan manajemen siklus hidup untuk aplikasi kontainer.

Platform orkestrasi infrastruktur memberikan beberapa kemampuan penting:

  • Penyediaan dan pengelolaan sumber daya: Sistem orkestrasi secara otomatis mengalokasikan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan berdasarkan kebutuhan aplikasi dan kebijakan organisasi. Kemampuan ini menghilangkan tugas penyediaan manual dan memastikan bahwa sumber daya tetap tersedia saat dibutuhkan.
  • Manajemen konfigurasi: Platform ini secara konsisten menerapkan konfigurasi di semua lingkungan, memastikan bahwa sistem mempertahankan status yang diinginkan dari waktu ke waktu. Manajemen konfigurasi mencegah penyimpangan yang terjadi ketika sistem secara bertahap menyimpang dari spesifikasi yang dimaksudkan.
  • Penegakan kebijakan: Pemeriksaan kepatuhan otomatis, kontrol akses, dan kontrol tata kelola diterapkan secara seragam di semua komponen infrastruktur untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Organisasi dapat menentukan kebijakan sekali dan kemudian platform orkestrasi memberlakukannya secara konsisten tanpa intervensi manual.
  • Penemuan layanan dan jaringan: Platform orkestrasi secara dinamis mengidentifikasi dan menghubungkan layanan terdistribusi saat mereka meningkatkan atau menurunkan skala. Layanan dapat menemukan dan berkomunikasi satu sama lain secara otomatis saat infrastruktur berskala dan berkembang.
  • Pemantauan kesehatan dan penyembuhan mandiri: Pemeriksaan kesehatan sistem terus menerus berjalan secara otomatis, dengan sistem orkestrasi mengirimkan pemberitahuan dan memicu remediasi ketika masalah terdeteksi. Kemampuan penyembuhan mandiri mengembalikan ketersediaan layanan tanpa memerlukan pemecahan masalah manual.
  • Kontrol versi dan rollback: Perubahan konfigurasi dilacak secara sistematis, memberi tim kemampuan untuk kembali ke keadaan sebelumnya ketika masalah terjadi. Kemampuan pembuatan versi ini mengurangi risiko saat menerapkan pembaruan infrastruktur.
  • Manajemen multi-lingkungan: Orkestrasi mengoordinasikan penerapan di seluruh lingkungan pengembangan, pementasan, dan produksi, memungkinkan tim untuk mempromosikan perubahan melalui lingkungan secara sistematis sambil mempertahankan konsistensi dalam manajemen infrastruktur.
  • Kemampuan Integrasi: Platform orkestrasi modern terhubung dengan lancar dengan alat yang ada melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API), termasuk sistem pemantauan, platform keamanan, dan sistem tiket. Integrasi ini menciptakan alur kerja terpadu di seluruh tumpukan teknologi.

Manfaat orkestrasi infrastruktur

Organisasi yang mengadopsi orkestrasi infrastruktur meraih manfaat yang signifikan:

  • Kecepatan penerapan yang lebih tinggi
  • Keandalan dan konsistensi yang ditingkatkan
  • Peningkatan pemanfaatan sumber daya
  • Kepatuhan dan tata kelola yang lebih kuat
  • Kelincahan bisnis

Peningkatan kecepatan penerapan

Orkestrasi mengurangi waktu penerapan aplikasi dari minggu ke menit dengan mengotomatiskan proses manual dan menghilangkan penundaan koordinasi. Tim pengembangan mengirimkan fitur lebih cepat tanpa menunggu penyediaan infrastruktur atau aktivitas konfigurasi.

Keandalan dan konsistensi yang ditingkatkan

Alur kerja otomatis menghilangkan kesalahan manusia dan memastikan konfigurasi yang konsisten. Setiap penerapan mengikuti proses yang identik, menghasilkan hasil yang dapat diprediksi di seluruh lingkungan.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya

Platform orkestrasi mengoptimalkan alokasi sumber daya secara dinamis, meningkatkan layanan selama permintaan puncak dan turun selama periode permintaan rendah. Elastisitas ini mengurangi kelebihan penyediaan dan memberikan penghematan biaya infrastruktur sambil mempertahankan kinerja.

Kepatuhan dan tata kelola yang lebih kuat

Orkestrasi infrastruktur memastikan bahwa kontrol keamanan, persyaratan kepatuhan, dan standar perusahaan berlaku secara konsisten di semua komponen infrastruktur.

Ketangkasan bisnis

Organisasi merespons peluang pasar lebih cepat ketika infrastruktur beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan persyaratan. Tim rekayasa platform dapat memberikan inisiatif bisnis dan layanan baru untuk menjangkau pelanggan dalam hitungan hari, bukan bulan.

Contoh penggunaan orkestrasi TI

Orkestrasi infrastruktur memberikan nilai di berbagai disiplin TI dan skenario operasional:

  • DevOps dan Integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD): Platform orkestrasi membentuk dasar praktik DevOps modern, mengotomatiskan seluruh pengembangan perangkat lunak dan pipeline pengiriman yang berkelanjutan, dari perubahan kode hingga pengujian, pementasan, dan penerapan produksi. Ini memastikan proses yang konsisten dan berulang yang memungkinkan tim pengembangan mengirimkan fitur beberapa kali sehari daripada bulanan, mempercepat siklus inovasi.
  • Manajemen jaringan: Software-defined networking (SDN) mengandalkan orkestrasi untuk menyediakan jaringan secara dinamis, mengonfigurasi kebijakan perutean, dan mengelola kontrol keamanan di seluruh lingkungan terdistribusi. Orkestrasi jaringan memungkinkan organisasi untuk memperlakukan infrastruktur jaringan sebagai sumber daya yang dapat diprogram daripada peralatan fisik yang memerlukan konfigurasi manual.
  • Kecerdasan buatan dan beban kerja machine learning (AI/ML): Melatih model kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Orkestrasi mengotomatiskan seluruh siklus hidup AI/ML, termasuk manajemen saluran data, penyediaan infrastruktur pelatihan model, kontrol versi, dan penerapan model terlatih ke lingkungan produksi.
  • Lingkungan edge: Organisasi yang menerapkan aplikasi di seluruh lingkungan edge terdistribusi menggunakan orkestrasi untuk mengelola ribuan situs secara konsisten. Ini memastikan bahwa aplikasi, konfigurasi, dan kebijakan keamanan menerapkan dengan benar ke perangkat Internet of Things (IoT) dan lokasi edge lainnya terlepas dari tantangan konektivitas jaringan.
  • Pemulihan Bencana (DR): Orkestrasi mengotomatiskan proses failover, replikasi data, dan alur kerja pemulihan. Ketika pemadaman terjadi, rencana pemulihan bencana (DR) yang diorkestrasi dijalankan secara sistematis, mengurangi tujuan waktu pemulihan (RTO) dari jam menjadi menit.

Alat dan platform orkestrasi

Lanskap orkestrasi mencakup beragam platform dan solusi otomatisasi yang dirancang untuk contoh penggunaan dan lingkungan tertentu. Memilih alat yang tepat membutuhkan pemahaman kebutuhan organisasi, infrastruktur yang ada dan tujuan strategis.

Alat dan platform orkestrasi penting meliputi:

  • Kubernetes
  • Terraform®
  • Ansible®
  • Red Hat OpenShift

Kubernetes

Kubernetes berfungsi sebagai platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang dominan untuk organisasi yang membangun aplikasi cloud native. Kubernetes mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi dalam kontainer di seluruh klaster mesin.

Penyedia layanan cloud utama seperti AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure dan Google Cloud menawarkan Kubernetes Service.

Terraform

Terraform oleh HashiCorp® memungkinkan infrastruktur sebagai kode (IaC) di beberapa penyedia cloud dan lingkungan lokal. Tim mendefinisikan infrastruktur dalam file konfigurasi deklaratif dan templat yang digunakan Terraform untuk menyediakan dan mengelola sumber daya secara konsisten.

Ansible

Ansible menyediakan otomatisasi dan orkestrasi tanpa agen untuk manajemen konfigurasi, penerapan aplikasi, dan otomatisasi tugas. Sintaks sederhana dan pustaka modul yang luas membuatnya dapat diakses oleh tim yang baru mengenal orkestrasi.

Red Hat Openshift

Red Hat OpenShift menggabungkan Kubernetes dengan fitur perusahaan lainnya—termasuk alat pengembang, kemampuan keamanan, dan manajemen multi-klaster—menyederhanakan aplikasi kontainer dalam skala besar di seluruh lingkungan cloud hybrid. Platform ini menawarkan operasi yang konsisten di seluruh infrastruktur on premises dan platform cloud publik utama, seperti IBM Cloud.

Memilih alat dan platform orkestrasi yang tepat

Organisasi harus mengevaluasi platform terhadap beberapa kriteria utama. Mulailah dengan menilai kompatibilitas dengan infrastruktur dan aplikasi yang ada. Apakah platform mendukung teknologi saat ini dan merampingkan integrasi dengan alat yang ada?

Selain itu, pertimbangkan juga kurva pembelajarannya. Dapatkah tim internal memperoleh keterampilan yang diperlukan secara efisien atau apakah mereka sudah memiliki pengalaman yang relevan?

Persyaratan skalabilitas sangat penting. Platform yang tepat harus menangani beban kerja saat ini sambil mengakomodasi pertumbuhan di masa depan. Lihatlah ekosistem vendor dan dukungan komunitas juga. Komunitas yang kuat menyediakan sumber daya pemecahan masalah yang berharga dan mempercepat penyelesaian masalah saat tantangan muncul.

Kemampuan keamanan dan kepatuhan memerlukan evaluasi yang cermat, terutama untuk industri yang diatur. Selain itu, total biaya kepemilikan melampaui lisensi untuk mencakup pelatihan, implementasi, dan biaya manajemen berkelanjutan.

Banyak organisasi meraih kesuksesan dengan mengadopsi beberapa alat orkestrasi daripada mencari satu platform tunggal. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menggunakan alat khusus untuk beban kerja tertentu sambil mempertahankan integrasi di antara mereka.

Masa depan orkestrasi infrastruktur

Orkestrasi infrastruktur terus berkembang pesat seiring perusahaan bergerak dari eksperimen AI ke penerapan produksi yang berskala. Beberapa tren utama mendefinisikan kemampuan orkestrasi generasi berikutnya:

  • Orkestrasi berbasis AI
  • Observabilitas tingkat lanjut
  • Arsitektur tanpa server dan yang digerakkan oleh peristiwa

Orkestrasi berbasis AI

Organisasi beralih dari otomatisasi tradisional ke sistem cerdas yang bertindak secara mandiri sambil mempertahankan tata kelola dan pengamatan. Platform orkestrasi AI mengoordinasikan agen AI, model AI generatif, dan alat bantu di seluruh lingkungan perusahaan, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama sambil menerapkan kontrol kebijakan.

Machine learning juga mengubah orkestrasi dari sistem berbasis aturan yang reaktif menjadi platform proaktif yang memprediksi dan mencegah masalah sebelum terjadi, menganalisis pola infrastruktur dan mengantisipasi kebutuhan Resources menjelang lonjakan permintaan.

Observabilitas tingkat lanjut

Platform orkestrasi modern menggabungkan telemetri canggih, pelacakan terdistribusi, dan analitik real-time. Pengamatan berbasis cloud ini memberikan visibilitas tentang bagaimana sistem orchestrate yang diatur bekerja dan berinteraksi, memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan keputusan otomatisasi cerdas.

Arsitektur tanpa server dan berbasis peristiwa

Komputasi nirserver dan fungsi-as-a-service (FAAs) memerlukan orkestrasi yang melampaui infrastruktur tradisional. Platform ini mengoordinasikan beban kerja yang bersifat sementara dan digerakkan oleh peristiwa, mengelola aplikasi yang terdiri dari fungsi-fungsi yang digabungkan secara longgar yang dijalankan berdasarkan permintaan sambil menangani penskalaan otomatis dan perutean peristiwa.

Catatan kaki

1. Cloud Orchestration Market Size and Share Analysis, Coherent Market Insights, 26 Juni 2025

 