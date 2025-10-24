Apa itu orkestrasi infrastruktur TI?

Alih-alih mengelola komponen individual secara terpisah, orkestrasi menciptakan alur kerja layanan mandiri otomatis yang menyediakan sumber daya, menyebarkan aplikasi, mengkonfigurasi jaringan, dan memelihara sistem sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Alur kerja ini menangani tugas yang saling bergantung, menjalankannya dalam urutan yang benar sambil menangani dependensi dan potensi kegagalan.

Perusahaan modern menjalankan aplikasi di lingkungan hybrid dan multicloud—dari pusat data on premises hingga cloud publik (misalnya, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google Cloud Platform), hingga lokasi edge. Tanpa orkestrasi, tim TI menghadapi kompleksitas yang makin besar dalam mengelola ribuan sumber daya yang saling bergantung. Seiring dengan berkembangnya platform cloud, layanan mikro, dan aplikasi dalam kontainer, mengelola dan mengoordinasikan sistem ini menjadi tidak mungkin.

Bayangkan organisasi layanan keuangan yang menerapkan aplikasi mobile banking baru. Proses ini melibatkan penyediaan infrastruktur cloud dan konfigurasi kebijakan keamanan. Tim harus menerapkan layanan dan aplikasi, menyiapkan basis data, membangun koneksi jaringan dan menerapkan sistem pemantauan. Orkestrasi infrastruktur TI mengotomatiskan tugas-tugas yang saling bergantung ini, menjalankannya dalam urutan yang benar sambil menangani dependensi dan potensi kegagalan.

Karena makin banyak organisasi menghadapi tantangan penerapan serupa, orkestrasi menjadi penting. Menurut Coherent Market Insights, pasar orkestrasi cloud global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 20,6% antara tahun 2025—2032, mencapai USD 75,39 miliar.1 Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan organisasi akan kemampuan orkestrasi canggih untuk mengelola lingkungan TI yang kompleks dalam skala besar.