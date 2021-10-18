Apa itu arsitektur tiga tingkat?

Manfaat utama dari arsitektur tiga tingkat adalah bahwa karena setiap lapisan berjalan pada infrastrukturnya sendiri, masing-masing lapisan dapat dikembangkan secara bersamaan oleh tim pengembang yang berbeda. Dan dapat diperbarui atau diskalakan sesuai kebutuhan tanpa memengaruhi tingkatan lainnya.

Selama beberapa dekade arsitektur tiga tingkat adalah arsitektur yang berlaku untuk aplikasi klien-server. Hari ini, sebagian besar aplikasi tiga tingkat adalah target untuk modernisasi yang menggunakan teknologi cloud native seperti kontainer dan layanan mikro dan untuk migrasi ke cloud.