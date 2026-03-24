FTM di App Connect Enterprise mendukung orkestrasi yang aman dan dapat diskalakan di seluruh pembayaran massal, instan, dan bernilai tinggi
Lembaga keuangan mengoperasikan beberapa jalur pembayaran (massal/ACH, instan/real time, bernilai tinggi/RTGS), masing-masing dengan skema, aturan, dan format pesan yang berbeda (misalnya, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Secara historis, middleware terfragmentasi dan integrasi point-to-point memperlambat perubahan, meningkatkan risiko operasional, dan kepatuhan yang rumit. Untuk membangun platform kelas dunia, tim IBM Financial Transaction Manager (FTM) membutuhkan mesin integrasi yang siap menghadapi masa depan untuk mengorkestrasi siklus hidup transaksi yang kompleks dengan alur kerja yang dapat dikonfigurasi. Mereka membutuhkan alat untuk menormalkan beragam format eksternal ke dalam format standar internal kanonik (ISF) untuk mengurangi kompleksitas pemetaan dan menggunakan kembali aset integrasi. Selain itu, mereka perlu untuk menskalakan secara horizontal dan vertikal untuk menangani volume yang bervariasi dengan aman.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) memanfaatkan IBM App Connect Enterprise (ACE) sebagai mesin integrasi dan orkestrasi inti. Tim mendefinisikan alur kerja sebagai State Finite Machine (FSM), yang memuat ke dalam memori pada waktu proses untuk menjalankan transaksi melalui siklus hidupnya. Peristiwa dikirimkan dan tindakan dieksekusi menggunakan kemampuan ACE, dan proyek FTM diterapkan sebagai file BAR ke ACE. Permintaan masuk diarahkan melalui lapisan API FTM ke ACE, yang bertindak sebagai titik integrasi pusat untuk mengubah dan mengorkestrasi data sebelum mengirimkannya ke hilir. Dengan memetakan format pesan eksternal ke Format Standar Internal (ISF) menggunakan ESQL dalam ACE, tim memastikan logika transformasi yang konsisten dan mengurangi kompleksitas di berbagai skema pembayaran.
Dengan menanamkan IBM App Connect Enterprise (ACE) dalam FTM, lembaga keuangan sekarang beroperasi pada platform integrasi terpadu yang mengorkestrasi pembayaran massal, instan, dan bernilai tinggi secara konsisten di seluruh saluran. Pemrosesan kanonik melalui Format Standard Internal mengurangi kompleksitas pemetaan dan mempercepat orientasi skema baru dan layanan eksternal. Penerapan dalam kontainer memungkinkan penskalaan horizontal dan vertikal untuk mempertahankan volume puncak dengan ketahanan dan keamanan. Lembaga sekarang dapat mengelola siklus hidup transaksi secara terpusat, beradaptasi dengan peraturan yang berkembang lebih cepat, dan mendukung pertumbuhan tanpa memperluas lapisan integrasi yang terfragmentasi. IBM terus mendukung evolusi ini sebagai mitra teknologi strategis untuk inovasi pembayaran di masa depan.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) adalah platform integrasi pembayaran dari IBM yang memungkinkan lembaga keuangan mengatur, memproses, dan memantau pembayaran massal, instan, dan bernilai tinggi. Disampaikan secara global, FTM mendukung bank dan penyedia pembayaran dengan pemrosesan transaksi yang aman, kepatuhan terhadap peraturan, dan integrasi yang dapat diskalakan di berbagai skema dan sistem pembayaran.
IBM App Connect Enterprise adalah platform integrasi didukung AI yang menyatukan aplikasi, API, dan data di seluruh lingkungan hybrid. Solusi ini menyediakan kemampuan no-code, low-code, dan pro-code yang memungkinkan pengguna bisnis dan spesialis integrasi untuk merancang, menerapkan, dan mengelola integrasi dengan cepat dan terkontrol. Dengan mendukung pola yang ditentukan API, berbasis peristiwa, dan pesan, IBM App Connect Enterprise membantu organisasi mempercepat otomatisasi, memodernisasi sistem lama, dan menghubungkan aplikasi dengan aman dalam penerapan di lingkungan on premises, cloud, dan kontainer.
