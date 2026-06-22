Qu’est-ce que la gestion des actifs des services publics ?

Le but de ce processus est de maximiser la fiabilité des actifs physiques, de prolonger la durée de vie des équipements et d’assurer leur fonctionnement en toute sécurité. À l’échelle mondiale, le marché de la gestion des actifs des services publics devrait atteindre 7,29 milliards USD d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,52 %, selon Fortune Business Insights.

L’industrie multimilliardaire se modernise grâce à des solutions logicielles de gestion des actifs d’entreprise intégrées à l’intelligence artificielle (IA), à l’analyse prédictive et à l’Internet des objets (IoT). La gestion des actifs liés aux services publics offre de solides résultats en améliorant l’efficacité opérationnelle et en facilitant la prise de décisions fondées sur les données.

Une étude récente de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que les dirigeants des services publics remarquent déjà ce changement. L’enquête a révélé que 94 % des dirigeants des services publics s’attendent à ce que l’IA « contribue de manière significative à la croissance des revenus au cours des 3 prochaines années ». De plus, 88 % estiment que cette technologie apportera un avantage concurrentiel mesurable.

D’un point de vue plus large, le processus global de gestion qui englobe l’UAM est la gestion des actifs d’infrastructure (IAM). Cette pratique supervise toutes les installations publiques, les routes et les ponts, tandis que la gestion des actifs des services publics est axée sur l’énergie, l’eau et d’autres services essentiels aux consommateurs. La gestion des actifs énergétiques (EAM) est étroitement liée, mais son périmètre diffère : elle adopte une approche globale des actifs de production d’énergie et des ressources énergétiques distribuées, telles que les parcs éoliens et les centrales électriques.

Le secteur des services publics de l’énergie, en particulier, continue de se concentrer sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sur la résilience du réseau et sur l’objectif d’atteindre la neutralité carbone dans les 25 prochaines années. Cette transition nécessite une approche plus globale de la gestion des actifs du réseau et la création d’une vue unifiée de toutes les opérations.