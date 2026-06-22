Qu’est-ce que la gestion des actifs des services publics ?

La gestion des actifs des services publics (UAM) est la supervision systématique et la gestion du cycle de vie des actifs physiques utilisés par les entreprises de services publics, tels que les réseaux électriques, les lignes de transport, les infrastructures de distribution d’eau et les postes électriques.
Le but de ce processus est de maximiser la fiabilité des actifs physiques, de prolonger la durée de vie des équipements et d’assurer leur fonctionnement en toute sécurité. À l’échelle mondiale, le marché de la gestion des actifs des services publics devrait atteindre 7,29 milliards USD d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,52 %, selon Fortune Business Insights.
L’industrie multimilliardaire se modernise grâce à des solutions logicielles de gestion des actifs d’entreprise intégrées à l’intelligence artificielle (IA), à l’analyse prédictive et à l’Internet des objets (IoT). La gestion des actifs liés aux services publics offre de solides résultats en améliorant l’efficacité opérationnelle et en facilitant la prise de décisions fondées sur les données.
Une étude récente de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que les dirigeants des services publics remarquent déjà ce changement. L’enquête a révélé que 94 % des dirigeants des services publics s’attendent à ce que l’IA « contribue de manière significative à la croissance des revenus au cours des 3 prochaines années ». De plus, 88 % estiment que cette technologie apportera un avantage concurrentiel mesurable.
D’un point de vue plus large, le processus global de gestion qui englobe l’UAM est la gestion des actifs d’infrastructure (IAM). Cette pratique supervise toutes les installations publiques, les routes et les ponts, tandis que la gestion des actifs des services publics est axée sur l’énergie, l’eau et d’autres services essentiels aux consommateurs. La gestion des actifs énergétiques (EAM) est étroitement liée, mais son périmètre diffère : elle adopte une approche globale des actifs de production d’énergie et des ressources énergétiques distribuées, telles que les parcs éoliens et les centrales électriques.
Le secteur des services publics de l’énergie, en particulier, continue de se concentrer sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sur la résilience du réseau et sur l’objectif d’atteindre la neutralité carbone dans les 25 prochaines années. Cette transition nécessite une approche plus globale de la gestion des actifs du réseau et la création d’une vue unifiée de toutes les opérations.
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Les équipes des services publics sont confrontées à des infrastructures vieillissantes, à des horaires de maintenance changeants et à une conformité réglementaire stricte. Les solutions de gestion des actifs des services publics aident les équipes à prendre des décisions plus stratégiques qui impactent directement les budgets opérationnels, la planification des investissements et la maintenance.
Par ailleurs, les temps d’arrêt non planifiés ont des conséquences directes sur les revenus et la réputation d’une entreprise. La santé des actifs des services publics est essentielle pour identifier les équipements vieillissants à haut risque avant qu’ils ne tombent en panne. La maintenance prédictive et les stratégies de maintenance préventive sont au cœur de la gestion moderne des actifs des services publics.
Cette approche s’appuie sur des données historiques et des données en temps réel pour entretenir les infrastructures physiques et réaliser des prévisions à long terme sur les infrastructures. En passant des réparations de maintenance réactive à des stratégies prédictives, les fournisseurs tirent le meilleur parti de leur parc d’actifs et maximisent leur durée de vie.
Les fournisseurs de services publics sont soumis à des normes réglementaires strictes dans les domaines de l’environnement, de la sécurité et des opérations. Les logiciels et outils de gestion des actifs des services publics peuvent automatiquement rappeler aux fournisseurs les réglementations et les normes, les aidant ainsi à éviter les amendes ou les infractions.
La gestion des actifs des services publics repose sur plusieurs composantes clés :
Les services publics couvrent un large éventail d’actifs et nécessitent différentes approches pour maintenir l’infrastructure physique.
Les services d’eau et d’assainissement, tels que les usines de traitement, les canalisations de distribution et les réservoirs, nécessitent une surveillance étroite. La gestion des actifs permet de garantir que les installations de traitement des eaux respectent les normes de sécurité et détectent les fuites en temps réel.
Les systèmes de gestion des actifs sont particulièrement importants pour les fonctions de traitement de l’eau et des eaux usées, car celles-ci fonctionnent en continu, laissant peu de place à l’erreur. L’approche adoptée pour les services de distribution d’eau est une stratégie de maintenance proactive basée sur des données historiques et une surveillance en temps réel.
Les installations de production d’électricité, les postes électriques, les pylônes de transport et les systèmes de contrôle des réseaux intelligents sont des exemples d’infrastructures des services publics d’électricité qui doivent être gérées. Les services publics d’électricité alimentent les foyers, les entreprises et les opérations industrielles, ce qui les rend essentiels.
Les solutions de gestion des actifs aident à gérer des infrastructures de réseau complexes grâce à des infrastructures de comptage avancées et à prévoir avec précision la demande d’électricité, favorisant ainsi une allocation plus stratégique des ressources et une meilleure gestion des risques.
Les services de distribution de gaz naturel désignent la fourniture de gaz naturel aux secteurs résidentiel, commercial et industriel. Les services publics de gaz représentent une grande partie du secteur de l’énergie, et se concentrent sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la conformité réglementaire.
Le gaz est un service public délicat à gérer, car les gazoducs sont essentiels à la vie quotidienne. Les processus de gestion des actifs peuvent garantir l’équilibre entre l’offre et la demande de gaz grâce à un système complet de distribution et de gestion.
Le secteur de la gestion des déchets est très visible et essentiel. La plupart des gens connaissent le « jour de collecte des déchets » ou disposent d’un autre moyen d’évacuer les déchets de leur domicile.
Le secteur de la gestion des déchets est essentiel pour la protection de l’environnement, la santé publique et la gestion urbaine dans les grandes villes. Ce secteur comprend la collecte, la transmission et la distribution des déchets, le recyclage et l’élimination des déchets. Les régulateurs renforcent les normes environnementales et la gestion des décharges devient plus complexe, nécessitant une approche robuste de maintenance préventive.
Les services publics d’énergie renouvelable désignent les installations énergétiques physiques — telles que les éoliennes ou les panneaux solaires — intégrées à un système d’approvisionnement énergétique existant. Ces services publics d’énergie renouvelable produisent de l’énergie à partir de sources naturelles telles que le soleil, le vent et l’eau.
Les actifs physiques liés aux énergies renouvelables nécessitent des stratégies de maintenance spécifiques qui tiennent compte de leur éloignement et de leur exposition aux intempéries. Ce secteur repose sur l’optimisation de la performance des actifs, la planification des capacités et la prévision de la production d’énergie.
Les services publics sont essentiels à la vie quotidienne. La plupart des gens remarquent immédiatement lorsque le courant est coupé. La plupart des gens remarquent immédiatement lorsque l’électricité est coupée et reconnaissent le bruit que fait une cuisinière à gaz lorsqu’elle ne s’allume pas. Les infrastructures des services publics sont essentielles pour garantir non seulement que les lumières restent allumées, mais aussi que les déchets sont ramassés et que les familles ont accès à une eau potable sûre.
Des recherches du Laboratoire national d’Oak Ridge montrent que les grandes coupures de courant ont coûté 121 milliards USD aux consommateurs d’électricité américains rien qu’en 2024. Cette hausse est particulièrement marquée par rapport aux années précédentes citées dans l’étude.
Par ailleurs, le rapport 2024 True Cost of Downtime de Siemens estime que les 500 plus grandes entreprises du monde perdent près de 1 400 milliards USD par an en raison de temps d’arrêt non planifiés. Ce coût de temps d’arrêt annuel représente 11 % de leurs revenus.
La criticité des services publics présente également des défis importants. Une stratégie complète de gestion des actifs de services publics permettra d’atténuer ces difficultés permanentes :
Les actifs des services publics et l’approche de leur gestion dépendent du type, de la taille et de la portée. Cependant, il existe quelques bonnes pratiques à suivre.
Il existe différents outils et technologies pour soutenir la gestion des actifs des services publics. Le choix dépendra du type d’actif et des besoins opérationnels :
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