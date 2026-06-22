Gestion des actifs

Qu’est-ce que la gestion des actifs des services publics ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 22 juin 2026

Définition de la gestion des actifs des services publics

La gestion des actifs des services publics (UAM) est la supervision systématique et la gestion du cycle de vie des actifs physiques utilisés par les entreprises de services publics, tels que les réseaux électriques, les lignes de transport, les infrastructures de distribution d’eau et les postes électriques.

Le but de ce processus est de maximiser la fiabilité des actifs physiques, de prolonger la durée de vie des équipements et d’assurer leur fonctionnement en toute sécurité. À l’échelle mondiale, le marché de la gestion des actifs des services publics devrait atteindre 7,29 milliards USD d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,52 %, selon Fortune Business Insights.

L’industrie multimilliardaire se modernise grâce à des solutions logicielles de gestion des actifs d’entreprise intégrées à l’intelligence artificielle (IA), à l’analyse prédictive et à l’Internet des objets (IoT). La gestion des actifs liés aux services publics offre de solides résultats en améliorant l’efficacité opérationnelle et en facilitant la prise de décisions fondées sur les données.

Une étude récente de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que les dirigeants des services publics remarquent déjà ce changement. L’enquête a révélé que 94 % des dirigeants des services publics s’attendent à ce que l’IA « contribue de manière significative à la croissance des revenus au cours des 3 prochaines années ». De plus, 88 % estiment que cette technologie apportera un avantage concurrentiel mesurable.

D’un point de vue plus large, le processus global de gestion qui englobe l’UAM est la gestion des actifs d’infrastructure (IAM). Cette pratique supervise toutes les installations publiques, les routes et les ponts, tandis que la gestion des actifs des services publics est axée sur l’énergie, l’eau et d’autres services essentiels aux consommateurs. La gestion des actifs énergétiques (EAM) est étroitement liée, mais son périmètre diffère : elle adopte une approche globale des actifs de production d’énergie et des ressources énergétiques distribuées, telles que les parcs éoliens et les centrales électriques.

Le secteur des services publics de l’énergie, en particulier, continue de se concentrer sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sur la résilience du réseau et sur l’objectif d’atteindre la neutralité carbone dans les 25 prochaines années. Cette transition nécessite une approche plus globale de la gestion des actifs du réseau et la création d’une vue unifiée de toutes les opérations.

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Pourquoi la gestion des actifs des services publics est-elle importante ?

Les équipes des services publics sont confrontées à des infrastructures vieillissantes, à des horaires de maintenance changeants et à une conformité réglementaire stricte. Les solutions de gestion des actifs des services publics aident les équipes à prendre des décisions plus stratégiques qui impactent directement les budgets opérationnels, la planification des investissements et la maintenance.

Par ailleurs, les temps d’arrêt non planifiés ont des conséquences directes sur les revenus et la réputation d’une entreprise. La santé des actifs des services publics est essentielle pour identifier les équipements vieillissants à haut risque avant qu’ils ne tombent en panne. La maintenance prédictive et les stratégies de maintenance préventive sont au cœur de la gestion moderne des actifs des services publics.

Cette approche s’appuie sur des données historiques et des données en temps réel pour entretenir les infrastructures physiques et réaliser des prévisions à long terme sur les infrastructures. En passant des réparations de maintenance réactive à des stratégies prédictives, les fournisseurs tirent le meilleur parti de leur parc d’actifs et maximisent leur durée de vie.

Les fournisseurs de services publics sont soumis à des normes réglementaires strictes dans les domaines de l’environnement, de la sécurité et des opérations. Les logiciels et outils de gestion des actifs des services publics peuvent automatiquement rappeler aux fournisseurs les réglementations et les normes, les aidant ainsi à éviter les amendes ou les infractions.

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Composantes essentielles de la gestion des actifs de services publics

La gestion des actifs des services publics repose sur plusieurs composantes clés :

  • Inventaire des actifs et évaluation de leur état : ces composantes constituent le fondement de la gestion des actifs des services publics. L’inventaire des actifs recense tous les actifs physiques détenus par l’entreprise de services publics, y compris leur emplacement et leurs caractéristiques spécifiques. L’évaluation de l’état détermine l’état physique actuel et estime la durée de vie restante avant une défaillance.
  • Gestion du cycle de vie des actifs : dans la gestion des actifs des services publics, la gestion du cycle de vie des actifs régit l’infrastructure physique, de l’approvisionnement à la mise hors service. L’objectif tout au long du processus est de réduire les coûts et de minimiser les temps d’arrêt en utilisant des données et des analyses en temps réel pour éclairer le passage d’une phase à la suivante.
  • Évaluation des risques et de la criticité : les évaluations des risques et de la criticité évaluent et hiérarchisent les actifs en fonction de leur probabilité de défaillance.Les équipes évaluent et classent les actifs selon leur gravité afin de quantifier l’exposition aux risques pour l’entreprise. Ces scores d’actifs orientent les stratégies d’atténuation ciblées et indiquent dans quels domaines les services publics doivent déployer leurs ressources.
  • Suivi de la performance et planification de la maintenance : la surveillance des performances dans la gestion des actifs des services publics implique le suivi en temps réel des actifs via des capteurs de l’Internet des objets (IoT), des jumeaux numériques et des systèmes d’information géospatiale (SIG). Les données issues de ces systèmes de surveillance de la performance éclairent directement les efforts de planification de la maintenance et alimentent des plateformes telles que la gestion de la performance des actifs (APM) et les systèmes informatisés de gestion de la maintenance (CMMS).
  • Conformité réglementaire et reporting : la conformité réglementaire dans la gestion des actifs des services publics exige une surveillance continue de ces actifs afin d’assurer le respect des obligations fédérales, étatiques et locales. Les solutions de gestion des actifs des services publics peuvent créer un cadre unifié garantissant la cohérence entre les services et automatiser la tenue des registres afin de garantir une documentation claire et cohérente.

Types de services publics nécessitant une gestion des actifs

Les services publics couvrent un large éventail d’actifs et nécessitent différentes approches pour maintenir l’infrastructure physique.

Eau

Les services d’eau et d’assainissement, tels que les usines de traitement, les canalisations de distribution et les réservoirs, nécessitent une surveillance étroite. La gestion des actifs permet de garantir que les installations de traitement des eaux respectent les normes de sécurité et détectent les fuites en temps réel.

Les systèmes de gestion des actifs sont particulièrement importants pour les fonctions de traitement de l’eau et des eaux usées, car celles-ci fonctionnent en continu, laissant peu de place à l’erreur. L’approche adoptée pour les services de distribution d’eau est une stratégie de maintenance proactive basée sur des données historiques et une surveillance en temps réel.
Électricité

Les installations de production d’électricité, les postes électriques, les pylônes de transport et les systèmes de contrôle des réseaux intelligents sont des exemples d’infrastructures des services publics d’électricité qui doivent être gérées. Les services publics d’électricité alimentent les foyers, les entreprises et les opérations industrielles, ce qui les rend essentiels.

Les solutions de gestion des actifs aident à gérer des infrastructures de réseau complexes grâce à des infrastructures de comptage avancées et à prévoir avec précision la demande d’électricité, favorisant ainsi une allocation plus stratégique des ressources et une meilleure gestion des risques.
Gaz

Les services de distribution de gaz naturel désignent la fourniture de gaz naturel aux secteurs résidentiel, commercial et industriel. Les services publics de gaz représentent une grande partie du secteur de l’énergie, et se concentrent sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la conformité réglementaire.

Le gaz est un service public délicat à gérer, car les gazoducs sont essentiels à la vie quotidienne. Les processus de gestion des actifs peuvent garantir l’équilibre entre l’offre et la demande de gaz grâce à un système complet de distribution et de gestion.
Gestion des déchets

Le secteur de la gestion des déchets est très visible et essentiel. La plupart des gens connaissent le « jour de collecte des déchets » ou disposent d’un autre moyen d’évacuer les déchets de leur domicile.

Le secteur de la gestion des déchets est essentiel pour la protection de l’environnement, la santé publique et la gestion urbaine dans les grandes villes. Ce secteur comprend la collecte, la transmission et la distribution des déchets, le recyclage et l’élimination des déchets. Les régulateurs renforcent les normes environnementales et la gestion des décharges devient plus complexe, nécessitant une approche robuste de maintenance préventive.
Énergies renouvelables

Les services publics d’énergie renouvelable désignent les installations énergétiques physiques — telles que les éoliennes ou les panneaux solaires — intégrées à un système d’approvisionnement énergétique existant. Ces services publics d’énergie renouvelable produisent de l’énergie à partir de sources naturelles telles que le soleil, le vent et l’eau.

Les actifs physiques liés aux énergies renouvelables nécessitent des stratégies de maintenance spécifiques qui tiennent compte de leur éloignement et de leur exposition aux intempéries. Ce secteur repose sur l’optimisation de la performance des actifs, la planification des capacités et la prévision de la production d’énergie.

Défis clés dans la gestion des actifs des services publics

Les services publics sont essentiels à la vie quotidienne. La plupart des gens remarquent immédiatement lorsque le courant est coupé. La plupart des gens remarquent immédiatement lorsque l’électricité est coupée et reconnaissent le bruit que fait une cuisinière à gaz lorsqu’elle ne s’allume pas. Les infrastructures des services publics sont essentielles pour garantir non seulement que les lumières restent allumées, mais aussi que les déchets sont ramassés et que les familles ont accès à une eau potable sûre.

Des recherches du Laboratoire national d’Oak Ridge montrent que les grandes coupures de courant ont coûté 121 milliards USD aux consommateurs d’électricité américains rien qu’en 2024. Cette hausse est particulièrement marquée par rapport aux années précédentes citées dans l’étude.

Par ailleurs, le rapport 2024 True Cost of Downtime de Siemens estime que les 500 plus grandes entreprises du monde perdent près de 1 400 milliards USD par an en raison de temps d’arrêt non planifiés. Ce coût de temps d’arrêt annuel représente 11 % de leurs revenus.

La criticité des services publics présente également des défis importants. Une stratégie complète de gestion des actifs de services publics permettra d’atténuer ces difficultés permanentes :

  • Infrastructures vieillissantes : de nombreux actifs de services publics sont anciens ou vieillissants et nécessitent une modernisation immédiate. Le vieillissement des infrastructures peut entraîner des pannes et des perturbations majeures, faisant perdre du temps et de l’argent aux activités. Les solutions de gestion des actifs des services publics peuvent aider à faire évoluer les stratégies de maintenance d’une approche réactive à une approche prédictive, permettant ainsi de détecter les pannes avant qu’elles ne surviennent.
  • Contraintes budgétaires : les contraintes budgétaires obligent les entreprises à hiérarchiser des besoins concurrents — réparations d’infrastructures vieillissantes, coûts de maintenance et conformité réglementaire. Les réparations d’urgence sont extrêmement coûteuses et peuvent détourner des fonds limités qui pourraient être utilisés ailleurs. La gestion des actifs des services publics peut optimiser l’utilisation de ces fonds en privilégiant une approche de maintenance fondée sur les données.
  • Conformité réglementaire complexe : selon le type d’actif de service public, les entreprises doivent gérer plusieurs cadres réglementaires aux exigences variables. Cette situation peut entraîner des frictions et des retards importants dans la soumission des rapports obligatoires, exposant ainsi l’entreprise à des risques. Les solutions de gestion des actifs des services publics peuvent aider à créer un système de données centralisé doté de fonctions intégrées d’analyse des données et de déclencheurs automatisés de conformité.
  • Systèmes de données fragmentés : les données critiques provenant des SIG, du SCADA et des systèmes de gestion des pannes sont souvent stockées dans des silos, ce qui empêche d’obtenir une vue unifiée des opérations. Les gestionnaires d’actifs doivent rassembler manuellement les données, ce qui conduit à une prise de décision inefficace. La gestion des actifs des services publics peut offrir une plateforme de données unifiée afin de consolider les données dans une vue unique ou un workflow agentique.
  • Pression environnementale croissante : la volonté de bâtir un monde plus durable s’accompagne d’obligations strictes visant à réduire les émissions de carbone et à gérer les polluants tels que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), également appelées « polluants éternels ». La gestion des services publics nécessite un système organisé de gestion de la maintenance, faute de quoi les entreprises risquent de se voir infliger des amendes importantes et d’engager des frais de justice. Les solutions de gestion des actifs des services publics proposent des plateformes alimentées par l’IA pour surveiller le cycle de vie des actifs et utiliser des informations de maintenance prédictive pour gérer les actifs à distance.

Bonnes pratiques pour la gestion des actifs des services publics

Les actifs des services publics et l’approche de leur gestion dépendent du type, de la taille et de la portée. Cependant, il existe quelques bonnes pratiques à suivre.

  1. Constituez un inventaire complet des actifs : centralisez toutes les données relatives aux actifs dans une base de données. Incluez l’emplacement, l’âge, le fabricant, l’état actuel et tout historique de maintenance. Normalisez les conventions de nommage et créez des catégories cohérentes au sein des équipes de terrain et administratives.
  2. Évaluez la criticité et les risques : hiérarchisez les actifs critiques et évaluez-les en fonction de leur importance pour les opérations. Évaluez les conséquences de la défaillance des actifs et utilisez ces données pour orienter les décisions stratégiques. Allouez les budgets en fonction des actifs des services publics les plus critiques.
  3. Élaborez un plan stratégique de gestion des actifs : créez un plan de gestion des actifs des services publics qui donne la priorité aux activités et met l’accent sur la maintenance proactive par rapport à la maintenance réactive. Choisissez les bons outils et technologies qui correspondent aux objectifs de l’organisation.
  4. Mettez en œuvre la pile technologique appropriée : choisissez les technologies et les outils les mieux adaptés aux besoins des actifs. Une solution de gestion des actifs des services publics devrait être capable de prendre en charge plusieurs types d’actifs et de gérer simultanément un grand volume d’informations entrantes. Envisagez des technologies et des outils alimentés par l’IA, tels qu’un système de GMAO, pour collecter des données sur les actifs, gérer les coûts de leur cycle de vie et les entretenir sur le long terme.
  5. Passez de la maintenance réactive à la maintenance prédictive : adoptez des stratégies de maintenance préventive et prédictive qui remplacent l’approche obsolète consistant à exploiter les équipements jusqu’à leur défaillance. Les plateformes CMMS automatisent les ordres de travail et génèrent des tâches d’inspection et de maintenance avant que les problèmes ne surviennent.
  6. Établissez des KPI et des boucles d’amélioration continue : surveillez les indicateurs clés de performance (KPI), tels que le temps moyen de réparation (MTTR), le temps moyen entre les pannes (MTBF) et la disponibilité des actifs. Évaluez régulièrement les activités de gestion des actifs pour déterminer si la stratégie fonctionne bien et si elle répond toujours aux besoins de l’entreprise.

Outils et technologies soutenant la gestion des actifs des services publics

Il existe différents outils et technologies pour soutenir la gestion des actifs des services publics. Le choix dépendra du type d’actif et des besoins opérationnels :

  • IA et analyse prédictive : l’IA et le machine learning (ML) signalent les anomalies des équipements et prédisent les défaillances des actifs dans le cadre de la gestion des services sur le terrain. Un logiciel alimenté par l’IA peut analyser des images prises par des drones ou des satellites pour détecter des anomalies et des défauts, tels que la corrosion des canalisations ou l’endommagement des isolateurs.
  • Systèmes GMAO et EAM : les systèmes GMAO et EAM sont des solutions logicielles de maintenance utilisées par diverses entreprises. Ces systèmes consolident l’historique des actifs et les journaux de maintenance dans un tableau de bord unique et unifié accessible à toutes les équipes.
  • Jumeaux numériques : un jumeau numérique est une représentation virtuelle d’un actif ou d’un système. Il permet de créer une réplique virtuelle d’un actif physique et d’aider les entreprises à comprendre l’impact de cet actif. Cette approche peut optimiser la performance des actifs et aider les dirigeants à prendre de meilleures décisions.
  • IoT et réseaux de capteurs : les appareils IoT et les capteurs de surveillance de l’état peuvent suivre l’état des actifs en temps réel. Les compteurs intelligents sont un exemple d’appareils numériques avancés qui génèrent des données en temps réel et permettent d’anticiper les problèmes potentiels avant qu’une panne ne survienne.

Auteurs

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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