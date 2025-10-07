Qu’est-ce qu’une infrastructure de mesure avancée ?

Compte tenu de notre besoin croissant en une énergie efficace, rentable et écologiquement durable, mais aussi de la prolifération des technologies intelligentes, il n’est pas surprenant que l’infrastructure de mesure avancée (AMI ou « advanced metering infrastructure » en anglais) se soit imposée comme une technologie clé dans le cadre d’une évolution plus large.

Il s’agit d’un système intégré à réseau fixe qui permet une communication bidirectionnelle entre les services publics et les clients. Le système recueille, stocke, analyse et présente les données relatives à la consommation d’énergie, ce qui permet aux entreprises de services publics de surveiller la consommation d’électricité, de gaz et d’eau en temps réel.

Les services publics utilisent l’AMI afin de collecter un large éventail de données, notamment des indications de sabotage, des données d’intervalle, des détails sur les pannes et la qualité de l’énergie, mais aussi pour bénéficier de capacités avancées au niveau des compteurs d’électricité.

Les compagnies des eaux, par exemple, s’appuient sur les compteurs AMI pour recueillir des données complètes sur le débit. Si les données révèlent une consommation d’eau excessive, ce qui peut indiquer une fuite, la compagnie peut en informer le client et/ou effectuer les réparations nécessaires.

Contrairement à la lecture automatique des compteurs (AMR) traditionnelle, le modèle de communication bidirectionnelle de l’AMI permet de collecter des données plus complètes et de gérer les fonctionnalités des compteurs à distance. Nous allons voir ici comment fonctionnent les systèmes AMI et comment les entreprises de services publics peuvent en tirer parti afin d’améliorer leur efficacité et leur durabilité.