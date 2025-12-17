La gestion des actifs énergétiques (EAM) consiste à maintenir, surveiller et optimiser les actifs énergétiques d’une organisation. L'EAM s'efforce d'accroître la performance des actifs tout en augmentant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts d'exploitation.
Les actifs EAM peuvent couvrir un large éventail d’infrastructures, y compris des centrales électriques, des installations d’énergie renouvelable, des réseaux électriques, des générateurs et turbines, des transformateurs, des lignes et postes électriques, des systèmes de batteries et bien plus encore.
Bien que toutes les entreprises dépendent de l'énergie dans une certaine mesure, l'EAM est principalement le domaine des entreprises qui traitent de l'énergie au niveau commercial ou industriel.
Pour ces entreprises, l’énergie est leur activité — qu’il s’agisse d’une compagnie de fonctionnalité générant de l’électricité et de la livrant à un vaste réseau d’utilisateurs, d’une société d’ingénierie qui rédige soigneusement des plans d’infrastructures énergétiques pour de nouvelles structures, ou d’un développeur d’énergies renouvelables poursuivant des objectifs de durabilité grâce à l’exploitation massive d’éoliennes.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une gestion efficace des actifs énergétiques dépend de la préservation des actifs physiques liés à l'énergie tout au long de leur durée de vie, depuis l'acquisition et la mise en œuvre initiales jusqu'au remplacement et à l'enlèvement éventuels.
L'EAM intègre de nombreuses activités visant à atteindre un niveau complet de contrôle des actifs de bout en bout.
Maintenir à jour des stocks et des spécifications détaillés de toutes les infrastructures énergétiques.
Établir et maintenir une efficacité opérationnelle maximale grâce à la surveillance continue des actifs afin de garantir leur bon fonctionnement. Les entreprises intègrent la technologie Internet des objets (IdO) sous la forme de capteurs utilisés pour fournir des données en temps réel sur les performances des actifs.
Tirer parti de la gestion des données pour améliorer la prise de décision concernant le fonctionnement quotidien des opérations, les plannings de maintenance et les mises à niveau planifiées des actifs. L'objectif est d'assurer un temps de fonctionnement maximal et de réduire au minimum les perturbations.
Détecter les vulnérabilités et décider si la situation nécessite des mesures d’atténuation. La gestion des risques peut inclure à la fois la maintenance préventive (qui protège les actifs critiques assurant le fonctionnement continu) et la maintenance prédictive (pour prévoir quand les actions de maintenance doivent avoir lieu, sur la base de l'analyse des données).
Gestion du cycle de vie des actifs en lien avec la gestion financière. Les deux formes de gestion portent sur l'ensemble du cycle de vie des actifs, de bout en bout, et se concentrent sur la manière d'augmenter le retour sur investissement (ROI) des actifs énergétiques.
L’énergie électrique est au cœur de la vie moderne. Si vous ne le croyez pas, ignorez simplement votre facture d’électricité. Ensuite, découvrez comment vous remontez instantanément au Moyen-Âge dès que vous perdez votre électricité.
Il n'est pas exagéré de dire que l'énergie électrique est désormais aussi essentielle au maintien de la vie humaine que l'oxygène et l'eau. Parce qu'il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la planète, le secteur de l'énergie est indéniablement rentable et en bonne santé financière.
À quel point est-ce lucratif ? En juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son dernier rapport sur les investissements énergétiques dans le monde. Ce rapport prévoyait que les investissements en capital dans le secteur énergétique atteindraient ou dépasseraient 3,3 milliards de USD en 2025. En outre, environ 2 200 milliards de dollars de ces fonds seraient destinés à des investissements dans des sources d'énergie propres et des actifs liés aux énergies renouvelables, ainsi que dans des réseaux électriques et des solutions de stockage de Power.
Les experts de l'AIE s'attendaient à ce que la moitié de ce montant (1,1 billion de dollars) soit investie dans les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel.
Tout secteur capable d’investir des milliers de milliards de dollars a fait preuve d’une viabilité financière évidente. Mais si le secteur de l'énergie regorge d'investissements et de profits, il n'est pas à l'abri de défis urgents et sérieux, dont certains peuvent radicalement transformer le secteur de l'énergie.
Ces défis illustrent l’importance cruciale d’une gestion rigoureuse des actifs énergétiques.
La demande d'énergie augmente constamment à mesure que l'homme crée davantage d'équipements, d'appareils et de gadgets qui nécessitent tous de l'électricité. Les rapports de l’IEA indiquent une croissance annuelle d’environ 4 % de la demande d’électricité.
L’électricité alimente nos bureaux, nos maisons, nos dispositifs de communication et un nombre croissant de véhicules. Ce problème est exacerbé par l'augmentation de la population mondiale, qui ne cesse d'amener de nouvelles générations d'utilisateurs d'électricité. Les fournisseurs de services publics devront continuellement intensifier leurs efforts de production d'énergie pour répondre à la demande croissante.
Même les actifs physiques robustes tels que les réseaux électriques ne peuvent pas être protégés contre les assauts du temps. La plupart des équipements perdent leur fonctionnalité au cours du cycle de vie de l’actif. De plus, à mesure que les équipements vieillissent, de nouvelles technologies complémentaires, telles que l’automatisation, apparaissent.
Les entreprises de services publics doivent régulièrement moderniser leurs équipements de production d’électricité vieillissants afin d’optimiser le fonctionnement global du réseau électrique et de tirer parti de ces nouvelles technologies. La mise à jour des actifs permet de maintenir la rentabilité des opérations tout en réduisant les périodes de temps d’arrêt non planifiées.
Les entreprises de services publics progressistes utilisent désormais de nouvelles technologies comme les drones pour recueillir et analyser des données sur l’état des lignes électriques et prédire les points de défaillance possibles avant que les pannes ne surviennent.
La durabilité est l'une des questions les plus pressantes liées au secteur de l'énergie (au-delà des coûts de l'énergie). Bien qu'il s'agisse encore d'un sujet controversé dans certains milieux, il semble y avoir un fiat scientifique à grande échelle selon lequel la dépendance de l'homme à l'égard des combustibles fossiles a entraîné l'appauvrissement de la couche d'ozone et le réchauffement climatique qui s'ensuit.
Les nations peuvent atteindre des objectifs de durabilité grâce à des solutions énergétiques propres offrant une réduction importante des émissions de carbone. Les actifs d’énergie renouvelable basés sur des sources naturelles d’énergie (comme le solaire et l’éolien) peuvent améliorer l’efficacité énergétique. Toutefois, ces actifs ne peuvent accroître l’efficacité que si les entités gouvernementales soutiennent leur utilisation et si les intérêts commerciaux et les parties prenantes affiliées les adoptent.
De nombreux acteurs malveillants envahissent le monde, travaillant seuls ou en association avec d'autres éléments criminels ou même des terroristes parrainés par l'État. Il est généralement admis qu'un moyen efficace de créer le chaos et des perturbations massives au sein d'une société consiste à s'attaquer aux systèmes Power® de ce pays. Ces attaques peuvent aller d'un acte direct de sabotage ou de vandalisme à l'utilisation de la Technologie pour prendre le contrôle d'un Power et le mettre rapidement hors service.
Dorénavant, protéger les actifs énergétiques contre les perturbations et les interférences nuisibles nécessitera une surveillance en temps réel constante et une cybersécurité renforcée, ainsi que le renforcement de la sécurité physique qui protège ces actifs.
Les marchés de l’énergie font partie des marchés les plus lucratifs au monde, mais la possibilité de réaliser de gros bénéfices s’accompagne de risques liés à la navigation dans des eaux financières aussi profondes.
Les marchés de l'énergie peuvent changer brusquement et faire des fortunes ou les anéantir en quelques microsecondes. De plus, les événements géopolitiques (comme les guerres) et les conditions économiques (comme les perturbations des chaînes d’approvisionnement ) impactent continuellement les prix de l’énergie. Cette forte volatilité des marchés contrecarre souvent les efforts déployés pour élaborer des prévisions précises ou même pour prendre des décisions éclairées concernant les actifs.
Alors que la demande mondiale d'énergie augmente sans qu'aucun plafond ne soit en vue, nous sommes contraints d'évaluer les options disponibles pour répondre à la demande d'énergie. Parallèlement, les pays progressistes tentent également d’encourager l’utilisation de sources d’énergie propre. Mais il n’existe qu’une seule source d’énergie propre capable de produire les quantités d’électricité nécessaires : l’énergie nucléaire.
Pour égaler la production d'une centrale nucléaire, il faudrait relier plusieurs centrales éoliennes ou solaires et créer un espace de stockage suffisant pour entretenir les actifs. Ces ressources peuvent ensuite être utilisées lorsqu’il n’y a pas assez de vent ou de soleil.
La principale question qui se pose quant à l'utilisation de l'énergie nucléaire est son manque de sécurité globale, comme l'ont montré les catastrophes nucléaires survenues aux États-Unis, en Russie et au Japon. Les récompenses de l’énergie nucléaire sont nombreuses — mais ses risques le sont tout autant.
L’énergie fait tourner les usines du monde entier, éclaire notre monde au cœur de la nuit et alimente les empires. Tout fonctionne à l’énergie ; peu de choses peuvent fonctionner sans elle. Les nations se battent pour le contrôle des ressources énergétiques. Les pays perdent des guerres sans énergie. Ce n’est pas de l’hyperbole, c’est de l’histoire.
Histoire vraie : l’énergie a décidé du destin du monde. Au cours de la seconde moitié de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a littéralement manqué de gaz après que les bombardements alliés ont paralysé ses raffineries de pétrole et ses installations de production d'essence. Très vite, il n’a pas eu les moyens de faire fonctionner son arsenal capitalisé, laissant la féroce machine de guerre allemande à l’arrêt.
Puis, à l'autre bout du monde, la guerre du Pacifique a atteint son paroxysme avec la détonation des premières armes atomiques, marquant la plus puissante libération d'énergie jamais produite. (Les bombes atomiques larguées sur le Japon contenaient de gros explosifs. Les rendements étaient de 15 kilotonnes de TNT à Hiroshima et de 21 kilotonnes à Nagasaki).
De deux manières très différentes, l'énergie a mis fin au conflit le plus sanglant de l'histoire. Le premier exemple illustrait ce qui peut arriver quand on n’a pas assez d’énergie. Le second cas a clairement démontré ce qui se passe lorsque vous êtes capable de libérer une quantité d'énergie presque insondable.
Avance rapide de 80 ans. Aujourd'hui, l'énergie reste la motivation de nombreux conflits internationaux, la plupart impliquant des différends territoriaux sur des terres riches en réserves énergétiques. Et de telles situations ne risquent que de se poursuivre.
Pourquoi ? En effet, malgré l'existence d'alternatives énergétiques propres, le monde moderne n'arrive tout simplement pas à se procurer suffisamment d'énergie. De plus, certains pays ne veulent pas devenir consommateurs d'énergie propre et ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas être contraints de procéder aux coûteux changements d'infrastructure qu'exige la consommation d'énergie propre.
Parallèlement, la demande en énergie électrique ne cesse d'augmenter (4 % de plus chaque année), poursuivant une tendance mondiale qui ne changera pas de sitôt.
Une gestion efficace des actifs énergétiques garantit un approvisionnement énergétique fiable, réduit les coûts, améliore la durabilité et prolonge la durée de vie utile des infrastructures coûteuses — qu’il s’agisse des services publics, des installations industrielles ou des bâtiments commerciaux.
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Découvrez comment votre organisation peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Augmentez le temps de fonctionnement, améliorez la productivité, réduisez les coûts de maintenance et mettez en place des opérations plus résilientes avec la solution de gestion des actifs d’IBM.
Découvrez comment Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo d’IBM pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.