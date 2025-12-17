L’énergie fait tourner les usines du monde entier, éclaire notre monde au cœur de la nuit et alimente les empires. Tout fonctionne à l’énergie ; peu de choses peuvent fonctionner sans elle. Les nations se battent pour le contrôle des ressources énergétiques. Les pays perdent des guerres sans énergie. Ce n’est pas de l’hyperbole, c’est de l’histoire.

Histoire vraie : l’énergie a décidé du destin du monde. Au cours de la seconde moitié de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a littéralement manqué de gaz après que les bombardements alliés ont paralysé ses raffineries de pétrole et ses installations de production d'essence. Très vite, il n’a pas eu les moyens de faire fonctionner son arsenal capitalisé, laissant la féroce machine de guerre allemande à l’arrêt.

Puis, à l'autre bout du monde, la guerre du Pacifique a atteint son paroxysme avec la détonation des premières armes atomiques, marquant la plus puissante libération d'énergie jamais produite. (Les bombes atomiques larguées sur le Japon contenaient de gros explosifs. Les rendements étaient de 15 kilotonnes de TNT à Hiroshima et de 21 kilotonnes à Nagasaki).

De deux manières très différentes, l'énergie a mis fin au conflit le plus sanglant de l'histoire. Le premier exemple illustrait ce qui peut arriver quand on n’a pas assez d’énergie. Le second cas a clairement démontré ce qui se passe lorsque vous êtes capable de libérer une quantité d'énergie presque insondable.

Avance rapide de 80 ans. Aujourd'hui, l'énergie reste la motivation de nombreux conflits internationaux, la plupart impliquant des différends territoriaux sur des terres riches en réserves énergétiques. Et de telles situations ne risquent que de se poursuivre.

Pourquoi ? En effet, malgré l'existence d'alternatives énergétiques propres, le monde moderne n'arrive tout simplement pas à se procurer suffisamment d'énergie. De plus, certains pays ne veulent pas devenir consommateurs d'énergie propre et ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas être contraints de procéder aux coûteux changements d'infrastructure qu'exige la consommation d'énergie propre.

Parallèlement, la demande en énergie électrique ne cesse d'augmenter (4 % de plus chaque année), poursuivant une tendance mondiale qui ne changera pas de sitôt.

Une gestion efficace des actifs énergétiques garantit un approvisionnement énergétique fiable, réduit les coûts, améliore la durabilité et prolonge la durée de vie utile des infrastructures coûteuses — qu’il s’agisse des services publics, des installations industrielles ou des bâtiments commerciaux.