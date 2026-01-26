Qu’est-ce que la résilience du réseau ?

2026 est une année charnière pour la résilience du réseau en raison de plusieurs facteurs convergents. La forte augmentation de la demande résulte de l’électrification en hausse, de la construction de centres de données et de la croissance économique. Parallèlement, le vieillissement des infrastructures et la fréquence accrue des catastrophes naturelles liées au changement climatique entravent la capacité du réseau à répondre à cette demande accrue.

L’adaptation du réseau grâce à des mises à niveau technologiques avancées, telles que des initiatives de durabilité utilisant les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire, n’est pas sans poser ses propres défis. Ces deux options sont coûteuses en capital et l’intégration des énergies renouvelables dans les infrastructures existantes est complexe sur le plan logistique.

Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, les centrales nucléaires peuvent fonctionner en continu et sont moins sensibles aux variations météorologiques à court terme. Cependant, l’énergie nucléaire fait l’objet d’un débat permanent concernant la sécurité et d’autres préoccupations.

Des solutions de résilience à court terme sont nécessaires pour relever les défis de 2026 avant que des sources d’énergie à plus long terme puissent être mises en service.