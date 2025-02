Qu’est-ce que la gestion de la végétation ?

La gestion de la végétation est le contrôle ou l’élimination ciblée de la végétation indésirable. Elle comprend diverses méthodes de contrôle visant à réduire les risques liés aux plantes envahissantes, aux arbres dangereux, aux mauvaises herbes et à d’autres types de végétation.

De nombreux secteurs d’activité dépendent de la gestion de la végétation pour fonctionner de manière sûre et efficace. La végétation envahissante peut empiéter sur les zones d’emprise telles que les routes, les lignes de transmission et les voies ferrées. Cette prolifération peut avoir des conséquences dangereuses, notamment des accidents de la circulation, des incendies de forêt et des pannes d’électricité. La végétation indésirable ou envahissante peut également mettre en péril la biodiversité et les habitats de la faune locale.

Bien que les contrôles manuels de la végétation soient monnaie courante, cette approche peut s’avérer coûteuse et chronophage. Aujourd’hui, les organisations peuvent employer une méthode de gestion intégrée de la végétation, qui conjugue plusieurs méthodes de contrôle : biologiques, chimiques, mécaniques et culturales.

Elles peuvent également adopter une approche de la gestion de la végétation fondée sur les données en collectant des données géospatiales (telles que des données provenant de drones LiDAR) pour surveiller la croissance de la végétation. Les connaissances issues de l’intelligence artificielle (IA) aident également les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et plus proactives en matière de gestion de la végétation.