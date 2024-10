Qu’est-ce que la transition énergétique ?

Alors que la réduction des émissions et l’atténuation du changement climatique sont les principaux moteurs de la transition énergétique actuelle, le passage aux énergies renouvelables offre une foule d’autres avantages.

Les sources d’énergie renouvelables diversifient les marchés de l’énergie et renforcent la sécurité énergétique des pays à des moments où les conflits géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement réduisent l’accès aux sources d’énergie fossiles dans le monde. L’utilisation d’énergies renouvelables et de technologies d’électrification permet souvent d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les besoins de maintenance, ce qui contribue à réduire les coûts d’énergie et d’entretien. Et des recherches ont montré que les projets liés aux énergies renouvelables peuvent stimuler la croissance économique, créer des emplois, atténuer la précarité énergétique et mettre les pays en développement sur la voie d’un avenir plus propre, facilitant ainsi ce que l’on appelle une transition juste.

Cependant, les efforts de transition énergétique sont confrontés à plusieurs défis. Ces problèmes incluent la nature intermittente de la production d’énergie renouvelable, les coûts initiaux élevés pour la construction et l’installation d’équipements et de centrales d’énergie renouvelable, ainsi que le manque de capacité et d’infrastructures du réseau pour soutenir l’électrification.