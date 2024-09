La génération d’énergie renouvelable dépend de la fiabilité des prévisions météorologiques et de leur impact sur la production d’énergie éolienne et solaire. Le logiciel IBM Environmental Intelligence Suite utilise des données et des analyses avancées pour aider les sociétés de distribution d’électricité à planifier les calendriers de production et de gestion de l’énergie de manière plus efficace.

La suite permet également d’entretenir les actifs qui distribuent cette électricité aux consommateurs, en surveillant et en modélisant la croissance des végétaux qui menace les lignes électriques. Grâce à des alertes avancées et personnalisables, la solution IBM Vegetation Management aide les services publics à entretenir et à réparer les lignes électriques avant que les coupures de courant ne surviennent.