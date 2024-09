Depuis sa création, CDP a élargi son portefeuille d’entités déclarantes. L’organisation sollicite des informations auprès non seulement des entreprises, mais aussi des gouvernements et des organisations du secteur public, y compris les administrations municipales, étatiques et régionales, et des autorités publiques. En 2023, près de 25 000 entités avaient communiqué leurs données à CDP, dont plus de 23 200 entreprises (soit les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale) et plus de 1 100 villes, États et régions.

Les entreprises peuvent également collaborer avec CDP pour obtenir des informations concernant l’impact sur l’environnement des membres de leur chaîne d'approvisionnement, tandis que les investisseurs peuvent s’appuyer sur les données CDP pour informer la prise de décision et la gestion des risques. Plus de 700 institutions financières représentant plus de 67 000 milliards de dollars d’actifs et plus de 300 grands acheteurs représentant plus de 6 400 milliards de dollars de dépenses d’approvisionnement sollicitent des informations par le biais de CDP.