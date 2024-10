Qu’est-ce que la résilience climatique ?

L’établissement de la résilience climatique est essentiel pour atténuer les effets du changement climatique. Selon le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 1,1 °C (33,98 °F) depuis l’époque préindustrielle en raison du réchauffement climatique.1 Cette augmentation de la température entraîne une variabilité accrue des modèles climatiques et des risques climatiques plus fréquents et plus graves, notamment des événements météorologiques extrêmes, des vagues de chaleur, des incendies de forêt et l’élévation du niveau de la mer.

Ces conditions climatiques changeantes constituent une menace importante pour les écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance des gens. Par exemple, elles perturbent la sécurité alimentaire, les chaînes d’approvisionnement en eau et le bien-être des communautés à faible revenu qui sont souvent les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Par conséquent, renforcer la résilience face à la crise climatique est crucial pour la gestion et la réduction des risques et pour soutenir la durabilité des systèmes naturels et des sociétés humaines.