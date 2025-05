Qu’est-ce que la transparence de la chaîne d’approvisionnement ?

La transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement aide les entreprises et les consommateurs à agir de manière responsable et à prendre des décisions en fonction de leurs valeurs et de leurs objectifs.

Pour les consommateurs, la transparence de la chaîne d’approvisionnement offre des informations pertinentes pour leurs décisions d’achat et de consommation. Dans une enquête réalisée en 2022, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que la durabilité environnementale comptait davantage pour elles qu’il y a un an, et près de la moitié qu’elles consentaient à payer plus cher pour des produits portant la mention « durable » ou « socialement responsable ». Les consommateurs étant de plus en plus nombreux à se tourner vers des marques qui adhèrent aux pratiques de développement durable, la transparence offre un moyen de démontrer cet engagement.

Pour les entreprises, la transparence de la chaîne d’approvisionnement présente plusieurs avantages. Alors que les gouvernements mettent en place des réglementations pour résoudre les problèmes liés aux droits de l’homme ou aux impacts environnementaux, la transparence aide les entreprises à assurer leur conformité. Elle permet également de réduire les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en identifiant les goulets d’étranglement et les inefficacités, et d’anticiper les éventuelles perturbations ou vulnérabilités à venir. La transparence étant appréciée des consommateurs, l’adopter renforce la confiance et la fidélité à la marque, et améliore la réputation de l’entreprise.

Enfin, la transparence contribue à la durabilité des chaînes d’approvisionnement. Avec le développement des initiatives environnementales, sociales et gouvernementales (ESG) au sein des entreprises, la transparence se révèle utile pour servir ces objectifs.