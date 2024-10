Qu’est-ce que la production décentralisée ?

La transmission d’énergie peut réduire la capacité de production totale des centrales électriques et d’autres systèmes de production d’énergie. Ce problème peut être largement évité en rapprochant le système de production du consommateur grâce aux ressources énergétiques décentralisées. De plus, les ressources énergétiques décentralisées et les microréseaux sont plus flexibles et réactifs à l’offre et à la demande d’énergie.