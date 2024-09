Qu’est-ce que la prévision de charge ?

Elle couvre généralement une période de plus d’un an et prend en compte des facteurs tels que les changements démographiques, la croissance économique et les impacts de la politique énergétique. La prévision de charge à long terme se concentre sur la planification et l’optimisation des systèmes, aidant les fournisseurs à prendre des décisions quant à l’investissement dans de nouvelles capacités de production d’énergie et à la manière d’équilibrer différentes sources d’énergie, telles que les énergies renouvelables et les combustibles fossiles traditionnels.