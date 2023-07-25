Optimiser la production d’énergie grâce aux technologies de réseaux intelligents

La technologie des réseaux intelligents présente d’innombrables avantages, notamment une efficacité et une fiabilité accrues du réseau et une intégration facile avec les sources d’énergie renouvelable. Cependant, pour réellement maximiser les avantages d’un réseau intelligent, les compagnies d’électricité doivent également mettre en œuvre des stratégies d’optimisation efficaces. Pour tirer le meilleur parti de votre système de réseau de distribution d’électricité intelligent, vous devez :

Miser sur l’analytique avancée

L’analytique avancée aide à prévoir et à gérer plus efficacement l’offre et la demande d’énergie. Les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) analysent de grandes quantités de données pour en tirer des informations sur les schémas de consommation d’énergie, les périodes de forte demande et la performance du réseau.

Les services publics peuvent tirer parti de ces informations pour optimiser les opérations, améliorer la précision des prévisions de charge, renforcer l’efficacité énergétique et identifier les opportunités de mise à niveau des infrastructures. En outre, les algorithmes d’IA permettent une prise de décision et une automatisation intelligentes, afin de favoriser une gestion optimale du réseau et de réduire les coûts opérationnels.

Surveiller les données du réseau en temps réel et mettre en œuvre la maintenance prédictive

Grâce aux capteurs, à l’analyse de données et aux algorithmes ML, les services publics peuvent surveiller les composants du réseau (par exemple, les transformateurs, les sous-stations et les lignes électriques) en temps réel. La surveillance en temps réel est essentielle pour optimiser la technologie des réseaux intelligents.

Il vous permet d’identifier et de rectifier immédiatement les défauts, les défaillances potentielles et les problèmes de qualité de l’alimentation. Il vous aidera également à mettre en place un programme de maintenance prédictive (PdM), qui planifie de manière proactive les activités de maintenance afin de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la fiabilité globale du réseau.

En outre, les informations tirées des données de surveillance du réseau peuvent être utilisées pour optimiser les stratégies opérationnelles, identifier les zones où les pertes d’énergie sont élevées et réduire les inefficacités du système. Elles vous aideront également à réagir rapidement aux variations dans la demande d’électricité pour garantir un approvisionnement stable et constant.

Intégrer les ressources énergétiques distribuées (RED)

L'intégration des ressources énergétiques distribuées (y compris des sources d'énergie renouvelables telles que les systèmes photovoltaïques (c'est-à-dire les panneaux solaires), des éoliennes et des systèmes de stockage d'énergie) permet de le rendre plus durable et plus Resilient. Ces systèmes de production distribués peuvent réinjecter l’électricité excédentaire dans le réseau et réduire la dépendance à l’égard des centrales électriques traditionnelles à combustibles fossiles.

Les services publics peuvent également utiliser des techniques telles que les algorithmes d’optimisation des réseaux intelligents pour équilibrer la nature intermittente des sources d’énergie renouvelables et assurer la stabilité du réseau. De plus, l’utilisation des RED favorise la production d’énergie locale et réduit les pertes de transmission, améliorant ainsi la résilience globale du réseau.

Mettre en œuvre des mesures de cybersécurité et de protection des données

Étant donné que les réseaux intelligents reposent fortement sur des systèmes interconnectés et l’échange de données, ils sont vulnérables aux cyberattaques. La mise en œuvre de mesures complètes de cybersécurité et de confidentialité des données protégera l’intégrité et la topologie du réseau et garantira un service continu.

Les stratégies d’optimisation doivent inclure des protocoles de chiffrement robustes, une segmentation du réseau, des systèmes de détection d’intrusion et des audits de sécurité réguliers.

En outre, il est essentiel de préserver la confidentialité des données des consommateurs lors de la collecte et de l’utilisation d’informations sensibles telles que les habitudes de consommation et les données personnelles. En donnant la priorité à la cybersécurité et à la confidentialité des données, vous serez en mesure de préserver la confiance de vos consommateurs, favorisant ainsi l’adoption plus large de la technologie des réseaux intelligents.

Maximiser la résilience du réseau grâce aux micro-réseaux

À une époque où les catastrophes et les urgences liées au climat sont en hausse, il est primordial d’améliorer le réseau intelligent pour une résilience maximale. L’utilisation de microréseaux, c’est-à-dire de systèmes autonomes capables de générer et de distribuer de l’énergie de manière indépendante, peut constituer un avantage significatif.

Les micro-réseaux peuvent être intégrés de façon fluide dans l’infrastructure du réseau principal et fonctionner de manière autonome pendant les pannes de courant, afin de garantir l’accès des usagers et des installations critiques à l’électricité. La coordination des micro-réseaux et du réseau principal facilitera l’équilibrage de charge et l’utilisation des ressources, et minimisera les perturbations.

Utiliser les systèmes de stockage d’énergie pour accroître la flexibilité du réseau

Le stockage d’énergie de réseau implique le stockage de l’électricité excédentaire pour une utilisation ultérieure à l’aide de batteries, de volants, de supercapacités et de stockage hydroélectrique par pompage.

Les technologies de stockage d'énergie permettent un stockage efficace et une récupération de l'électricité excédentaire produite par des sources renouvelables pendant les périodes creuses. Déployer des systèmes de stockage d'énergie sur l'ensemble du réseau peut aider les fonctionnalités à équilibrer l'offre et la demande, à atténuer les fluctuations et à garantir une alimentation stable et fiable.

En outre, le stockage d’énergie améliore la flexibilité du réseau en permettant aux sociétés de distribution d’électricité de stocker l’électricité pendant les périodes de faible demande et de la mettre à disposition pendant les heures de pointe, ce qui réduit la pression sur le réseau et le besoin de produire plus d’électricité.

Installer des systèmes d’automatisation et de contrôle du réseau

Les systèmes de gestion de distribution intelligents qui automatisent les composants de réseaux intelligents (comme les sous-stations et les alimentateurs) peuvent surveiller et contrôler les flux d’énergie, équilibrer les charges et minimiser les pertes. Les technologies de commutation automatisée et d’auto-réparation permettent de détecter et d’isoler rapidement les défauts, réduisant ainsi la durée des pannes.