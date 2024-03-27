Transformer les risques climatiques en opportunités commerciales

Le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde qui mettent en danger la vie des populations et perturbent les activités économiques dont elles dépendent. En Afrique, par exemple, les sécheresses, les inondations et les cyclones récurrents dus au changement climatique peuvent entraîner des mauvaises récoltes et une insécurité alimentaire.En élaborant des plans pour atténuer les risques climatiques tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, les entreprises ont la possibilité d’innover grâce à de nouveaux modèles opérationnels et de faire preuve de leadership en mettant en œuvre des pratiques plus durables.
Pour faire simple, le risque climatique désigne la possibilité que les effets du changement climatique perturbent nos structures économiques et sociales actuelles.
Les États-Unis ont connu 25 catastrophes climatiques en 2023, chacune causant plus d’un milliard de dollars de pertes. Ces événements comprenaient des inondations, des tempêtes violentes et une sécheresse.
Ce type d’événements perturbateurs peut être temporaire ou entraîner des dommages à long terme aux infrastructures ou aux bâtiments. Des coupures d’électricité peuvent survenir sur l’ensemble du réseau et les chaînes d’approvisionnement peuvent être interrompues. Des coûts de réparation importants peuvent être engagés, ce qui a des répercussions particulièrement importantes sur les compagnies d’assurance.
Outre les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes, il peut exister des risques climatiques chroniques, tels que l’élévation du niveau de la mer et la hausse durable des températures. Ces risques peuvent rendre difficile, voire impossible, le fonctionnement des entreprises dans les zones touchées.
Le changement climatique expose les entreprises de nombreux secteurs à des risques opérationnels et financiers. Qu’il s’agisse de dommages aux actifs et aux infrastructures, d’impacts opérationnels, de déplacements ou de retards logistiques, toutes sont menacées par les risques climatiques.
Or, faire face à ces problèmes s’avère difficile et coûteux. Lorsqu’un événement climatique extrême se produit, une entreprise peut être amenée à modifier soudainement ses infrastructures et ses processus, que ce soit à court terme ou de manière permanente. Cela peut entraîner des dépenses directes, ainsi que des opportunités manquées et des pertes commerciales. Pour se préparer au mieux, les entreprises doivent élaborer une stratégie de gestion du risque climatique.
De plus, les entreprises subissent la pression de leurs clients, employés et actionnaires pour adopter des pratiques plus durables. La durabilité est de plus en plus considérée comme un élément essentiel des initiatives en matière de responsabilité sociale et d’entreprise. Les entreprises doivent réduire leur impact sur la planète en diminuant leur consommation d’énergie et leur production de déchets. Elles doivent également s’assurer qu’elles peuvent continuer à fonctionner malgré le risque climatique. Dans certains secteurs d’activité, tels que les services financiers, les biens de grande consommation et la santé, les interruptions d’activité peuvent avoir un impact négatif important sur la vie quotidienne.
Les réglementations aident les actionnaires, les employés et les partenaires commerciaux à comprendre l’impact des entreprises sur l’environnement :
Les dirigeants doivent évaluer les types de risques climatiques auxquels leur entreprise doit se préparer et identifier les endroits les plus exposés au changement climatique. Ils doivent également évaluer la gravité de leur impact financier sur les activités.
Outre les considérations opérationnelles et financières, il existe une obligation morale. Les entreprises qui ont le pouvoir de contribuer à la lutte contre l’urgence climatique doivent le faire.
À mesure que les entreprises s’orientent vers une économie à faible émission de carbone, elles pourraient réaliser des économies en réduisant leur consommation d’énergie, de matières premières et d’eau. De nouveaux produits et services à faibles émissions pourraient également renforcer leur compétitivité en attirant davantage d’acheteurs soucieux de l’environnement. En renforçant leur résilience face aux risques climatiques (par exemple en mettant en place des chaînes d’approvisionnement redondantes), les entreprises peuvent également mieux résister à d’autres risques.
L’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle important dans de nombreuses solutions visant à lutter contre le risque climatique. En Inde, par exemple, les territoires de l’Uttar Pradesh et du Bihar sont situés dans une région où les étés et les hivers sont extrêmes. Leur gouvernement doit commander à l’avance l’électricité pour leurs citoyens, et la demande était prévue manuellement à l’aide de feuilles de calcul. La prévision de la consommation d’énergie est étroitement liée aux conditions météorologiques. Les autorités ont donc collaboré avec Mercados EMI, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de l’énergie, afin de mettre en place un système de prévision de la demande basé sur l’IA qui utilise les données relatives aux conditions météorologiques et à la demande en électricité.
Aux États-Unis, le ministère de l’Agriculture du Texas a identifié le changement climatique comme une menace potentielle pour l’approvisionnement alimentaire de l’État. En 2022, l’État a connu l’une des années les plus sèches jamais enregistrées. Les petits exploitants agricoles ne savaient pas quelle quantité d’eau utiliser pour certaines cultures. IBM et Texas A&M AgriLife ont mis au point un outil qui utilise des capteurs de sol peu coûteux et les données de prévisions météorologiques d’IBM Environmental Intelligence, ainsi que des informations spécifiques aux cultures. Les agriculteurs sont ainsi en mesure de prévenir les problèmes liés à un arrosage excessif ou insuffisant.
Au Costa Rica, en Équateur, en Colombie, au Chili et en Argentine, plus de 1 300 agriculteurs testent une application mobile qui les forme à l’utilisation des données météorologiques, des données agronomiques et des calculs d’empreinte carbone pour s’adapter au changement climatique.
Ces exemples montrent que les entreprises peuvent utiliser les données climatiques et l’IA pour améliorer leur prise de décision et leur résilience face aux risques climatiques.
Compte tenu de la menace importante que représente le changement climatique pour de nombreuses entreprises et les changements réglementaires qui intensifient la pression pour atténuer ces risques, le moment est venu d’élaborer une stratégie visant à s’adapter aux risques climatiques. Pour plus d’informations, consultez notre page consacrée aux risques climatiques.
