Transformer les risques climatiques en opportunités commerciales

À mesure que les entreprises s’orientent vers une économie à faible émission de carbone, elles pourraient réaliser des économies en réduisant leur consommation d’énergie, de matières premières et d’eau. De nouveaux produits et services à faibles émissions pourraient également renforcer leur compétitivité en attirant davantage d’acheteurs soucieux de l’environnement. En renforçant leur résilience face aux risques climatiques (par exemple en mettant en place des chaînes d’approvisionnement redondantes), les entreprises peuvent également mieux résister à d’autres risques.

L’intelligence artificielle (IA) peut jouer un rôle important dans de nombreuses solutions visant à lutter contre le risque climatique. En Inde, par exemple, les territoires de l’Uttar Pradesh et du Bihar sont situés dans une région où les étés et les hivers sont extrêmes. Leur gouvernement doit commander à l’avance l’électricité pour leurs citoyens, et la demande était prévue manuellement à l’aide de feuilles de calcul. La prévision de la consommation d’énergie est étroitement liée aux conditions météorologiques. Les autorités ont donc collaboré avec Mercados EMI, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de l’énergie, afin de mettre en place un système de prévision de la demande basé sur l’IA qui utilise les données relatives aux conditions météorologiques et à la demande en électricité.

Aux États-Unis, le ministère de l’Agriculture du Texas a identifié le changement climatique comme une menace potentielle pour l’approvisionnement alimentaire de l’État. En 2022, l’État a connu l’une des années les plus sèches jamais enregistrées. Les petits exploitants agricoles ne savaient pas quelle quantité d’eau utiliser pour certaines cultures. IBM et Texas A&M AgriLife ont mis au point un outil qui utilise des capteurs de sol peu coûteux et les données de prévisions météorologiques d’IBM Environmental Intelligence, ainsi que des informations spécifiques aux cultures. Les agriculteurs sont ainsi en mesure de prévenir les problèmes liés à un arrosage excessif ou insuffisant.

Au Costa Rica, en Équateur, en Colombie, au Chili et en Argentine, plus de 1 300 agriculteurs testent une application mobile qui les forme à l’utilisation des données météorologiques, des données agronomiques et des calculs d’empreinte carbone pour s’adapter au changement climatique.

Ces exemples montrent que les entreprises peuvent utiliser les données climatiques et l’IA pour améliorer leur prise de décision et leur résilience face aux risques climatiques.

Compte tenu de la menace importante que représente le changement climatique pour de nombreuses entreprises et les changements réglementaires qui intensifient la pression pour atténuer ces risques, le moment est venu d’élaborer une stratégie visant à s’adapter aux risques climatiques. Pour plus d’informations, consultez notre page consacrée aux risques climatiques.

En savoir plus sur l’exploitation des données climatiques.