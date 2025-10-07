Qu’est-ce que la gestion des actifs d’infrastructure ?

La gestion des actifs d’infrastructure (IAM) est un système intégré et multidisciplinaire de gestion des actifs destiné à soutenir les systèmes d’infrastructures publiques tels que les usines de traitement des eaux usées, les réseaux de télécommunications, les conduites d’égout, les routes, les réseaux publics, les ponts et les voies ferrées. Il s’agit également du processus de gestion de l’ensemble du cycle de vie (de la conception au déclassement ou à l’élimination) des infrastructures et des biens physiques critiques.

Rien qu’en 2022, les États-Unis ont dépensé plus de 36 milliards de dollars américains dans des projets d’infrastructure, transférant 94,5 milliards de dollars supplémentaires aux gouvernements des États1. Qu’il s’agisse des routes et des ponts que nous empruntons ou des réseaux électriques qui alimentent nos foyers et nos lieux de travail, les infrastructures sont essentielles à la vie quotidienne. Si elles ne sont pas gérées adéquatement, les conséquences peuvent être coûteuses et graves, allant des interruptions de service aux défaillances catastrophiques entraînant des dommages matériels ou la mort.

Mais l’IAM ne consiste pas seulement à entretenir et réparer les actifs. Elle permet également aux entreprises d’optimiser les actifs et les offres de services en encourageant la prise de décision stratégique et en ciblant les pratiques de gestion des risques. En gérant stratégiquement et systématiquement leurs actifs d’infrastructure, les organisations peuvent améliorer la prestation de services, prolonger la durée de vie des actifs, réduire les coûts du cycle de vie et minimiser les risques associés à la défaillance des actifs.