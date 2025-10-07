Qu’est-ce que la gestion des actifs d’infrastructure ?

La gestion des actifs d’infrastructure (IAM) est un système intégré et multidisciplinaire de gestion des actifs destiné à soutenir les systèmes d’infrastructures publiques tels que les usines de traitement des eaux usées, les réseaux de télécommunications, les conduites d’égout, les routes, les réseaux publics, les ponts et les voies ferrées. Il s’agit également du processus de gestion de l’ensemble du cycle de vie (de la conception au déclassement ou à l’élimination) des infrastructures et des biens physiques critiques.
Rien qu’en 2022, les États-Unis ont dépensé plus de 36 milliards de dollars américains dans des projets d’infrastructure, transférant 94,5 milliards de dollars supplémentaires aux gouvernements des États1. Qu’il s’agisse des routes et des ponts que nous empruntons ou des réseaux électriques qui alimentent nos foyers et nos lieux de travail, les infrastructures sont essentielles à la vie quotidienne. Si elles ne sont pas gérées adéquatement, les conséquences peuvent être coûteuses et graves, allant des interruptions de service aux défaillances catastrophiques entraînant des dommages matériels ou la mort.
Mais l’IAM ne consiste pas seulement à entretenir et réparer les actifs. Elle permet également aux entreprises d’optimiser les actifs et les offres de services en encourageant la prise de décision stratégique et en ciblant les pratiques de gestion des risques. En gérant stratégiquement et systématiquement leurs actifs d’infrastructure, les organisations peuvent améliorer la prestation de services, prolonger la durée de vie des actifs, réduire les coûts du cycle de vie et minimiser les risques associés à la défaillance des actifs.
Le processus de gestion des actifs d’infrastructure est un écosystème complexe de composants et de pratiques, notamment :
Naturellement, les stratégies de gestion des actifs varient d’une organisation à l’autre, en fonction des besoins uniques de chaque infrastructure. Cependant, le cycle de vie de l’IAM comprend environ sept étapes :
Le processus IAM commence par l’identification des besoins en actifs (nouvelles exigences en matière d’actifs et/ou remplacement d’actifs), en gardant toujours à l’esprit les objectifs stratégiques de l’organisation et la façon dont l’actif y répondra. L’étape de planification implique également une analyse coûts-bénéfices, des études de faisabilité et le développement d’une conception initiale d’actifs.
L’étape suivante du cycle de vie de l’IAM consiste à concevoir l’actif et à obtenir les ressources nécessaires pour le concevoir. Cette étape inclut notamment la création de conceptions et de spécifications détaillées, la détermination des matériaux et ressources nécessaires, la localisation de ces ressources et la réalisation d’estimations de coûts détaillées.
Lors de cette étape, l’organisation construit ou acquiert l’actif, puis implémente les plans de conception et les spécifications de la phase précédente. Des tests de l’actif sont également effectués afin de garantir qu’il répond aux spécifications de conception et aux besoins organisationnels.
Une fois l’actif construit et installé, il passe en phase de mise en fonctionnement, où il est utilisé dans le but prévu. Les organisations doivent procéder à un suivi régulier des actifs pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu tout au long de leur durée de vie.
La maintenance de l’actif est une étape essentielle du cycle de vie de l’IAM. Il s’agit d’un processus continu qui comprend une maintenance préventive planifiée pour assurer le bon fonctionnement de l’actif, ainsi qu’une maintenance réactive visant à corriger tous les problèmes inattendus. Des mises à niveau et des améliorations sont également apportées afin de renforcer les performances des actifs, voire à prolonger leur durée de vie.
Un jour ou l’autre, la vie de chaque actif prend fin et, au fil du temps, ces derniers peuvent perdre en efficacité ou devenir obsolètes. Lorsque cela se produit, l’actif est soit renouvelé, c’est-à-dire qu’il fait l’objet de réparations majeures ou d’une remise à neuf pour prolonger sa durée de vie, soit remplacé, ce qui implique le démontage et l’élimination en toute sécurité de l’ancien actif et l’installation d’un nouveau.
La dernière étape du processus IAM consiste à passer en revue et auditer l’ensemble du processus afin d’identifier les domaines susceptibles d’être améliorés et ainsi garantir une optimisation continue du cycle de vie de l’IAM.
Les organisations des secteurs public et privé de diverses industries s’appuient sur l’IAM pour tirer le meilleur parti de leurs actifs d’infrastructure. Voici quelques cas d’utilisation notables de ce processus :
Routes, ponts, actifs immobiliers publics, parcs, réseaux de distribution d’eau et égouts… les villes et les municipalités sont responsables d’un grand nombre d’installations publiques. Elles s’appuient alors sur l’IAM pour gérer ces actifs de manière systématique : une ville pourrait ainsi recourir à l’IAM pour prioriser la réparation de routes en fonction de facteurs tels que leur état, le niveau de circulation et le budget disponible, en veillant à ce que les réparations les plus urgentes soient effectuées en premier. Les populations évoluant et déménageant en raison du changement climatique, l’IAM peut également aider les gouvernements étatiques et locaux à mettre en place des initiatives de développement durable.
Les entreprises de service public gèrent de vastes réseaux d’infrastructures qui fournissent des services essentiels comme l’électricité, le gaz et l’eau. Elles s’appuient sur l’IAM pour assurer un service fiable et minimiser les pannes et les immobilisations. Une compagnie des eaux peut se servir de l’IAM pour prévoir les pannes des conduites d’eau et programmer une maintenance préventive afin d’éviter des défaillances gênantes et coûteuses.
Les sociétés de transport gèrent les autoroutes, les voies ferrées, les aéroports et les ports, et utilisent l’IAM pour entretenir leurs actifs et assurer des transports sûrs et efficaces. Au sein d’un réseau autoroutier, par exemple, l’IAM peut aider à tout gérer, de l’état de la chaussée à l’efficacité des aires de repos, en passant par la signalisation et le fonctionnement des barrières de sécurité.
L’IAM joue un rôle essentiel dans la gestion des actifs tels que les centrales électriques, les éoliennes, les panneaux solaires et les réseaux de transport et de distribution d’énergie. À titre d’exemple, la maintenance prédictive, un élément clé de l’IAM, peut aider les entreprises énergétiques à anticiper et à atténuer les défaillances de leur infrastructure de production et de transport d’énergie. En identifiant les problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent, les entreprises peuvent éviter les pannes et assurer un approvisionnement fiable en énergie aux parties prenantes.
Les établissements de soins de santé, tels que les hôpitaux et les cliniques, s’appuient sur des infrastructures pour fournir des services vitaux. Il peut s’agir non seulement des bâtiments eux-mêmes, mais aussi des équipements médicaux complexes, des systèmes CVC et des réseaux informatiques utilisés par le personnel médical et administratif. Grâce à l’IAM, ces établissements peuvent garantir la fiabilité et la disponibilité des actifs, et donc améliorer les soins prodigués aux patients et les résultats en matière de santé.
Les écoles, les collèges et les universités possèdent et exploitent un large éventail d’actifs, des salles de classe et des laboratoires aux bibliothèques et aux installations sportives. Ces établissements utilisent l’IAM pour veiller à ce que leurs installations soient sûres et bien entretenues, offrant un environnement propice à l’apprentissage et à l’activité. Grâce à une IAM efficace, les écoles peuvent planifier les besoins futurs en capacité, gérer les calendriers de maintenance et de réparation afin de minimiser les interruptions et garantir la conformité aux règles de sécurité et autres normes réglementaires.
L’implémentation de programmes IAM peut également générer des dividendes dans les centres de données, qui hébergent l’infrastructure informatique des entreprises. La gestion des actifs tels que les serveurs, les unités de stockage, les équipements réseau et les systèmes d’alimentation et de refroidissement est essentielle aux performances de ces installations. Les centres de données peuvent tirer parti de l’IAM pour surveiller l’état des actifs de données en temps réel et aider les responsables à optimiser la connectivité et l’utilisation des actifs.
Les installations de gestion des déchets (décharges, centres de recyclage, usines de valorisation énergétique des déchets) reposent sur des infrastructures pour gérer et traiter les déchets. L’IAM peut les aider à optimiser leurs actifs, à gérer les risques, à se conformer aux réglementations et à garantir la durabilité et la sécurité environnementale des pratiques de gestion des déchets.
À l’avenir, les technologies de l’industrie 4.0 telles que l’IA, le machine learning et l’Internet des objets, ainsi que l’innovation des processus, auront de fortes conséquences sur les pratiques de gestion des actifs, faisant de l’automatisation et de la standardisation des processus la nouvelle norme au cœur du secteur.
Les technologies avancées peuvent aider à automatiser et améliorer divers aspects de l’IAM. Par exemple, les systèmes d’information géographique (SIG) capturent, stockent, analysent et visualisent les données géospatiales (cartes, images satellites, photographies aériennes, données d’enquête, etc.). Intégrer un SIG au sein de systèmes de gestion des actifs ajoute un contexte spatial aux données sur les actifs, permettant ainsi aux responsables de mieux comprendre la relation entre les actifs, leur emplacement et leur environnement.
De plus, plusieurs pays et régions du monde (comme l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) ont commencé à adopter des normes internationales et des bonnes pratiques pour une gestion efficace des actifs. La certification ISO 55000, par exemple, fournit des lignes directrices et des cadres pour les processus de gestion des actifs, aidant les organisations du monde entier à établir des pratiques IAM efficaces et cohérentes.
L’IAM est indispensable, puisqu’elle garantit une utilisation durable et efficace des actifs d’infrastructure. Et ce domaine est appelé à se moderniser davantage, ouvrant la voie à des systèmes d’infrastructures plus intelligents et plus résilients qui nous seront utiles à l’avenir.
Gestion intelligente des actifs, surveillance, maintenance prédictive et fiabilité sur une plateforme unique.
Améliorez l’analyse des performances de vos applications afin d’obtenir le contexte dont vous avez besoin pour résoudre les incidents plus rapidement.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec Maximo Application Suite, une plateforme cloud unique et intégrée qui utilise l'IA, l'IoT et l'analytique afin d'optimiser leurs performances, de prolonger leur durée de vie et de réduire les durées d'immobilisation et les coûts opérationnels.
1 Quelles sont les dépenses américaines en matière de transport et d’infrastructure ?, USA Facts (lien externe à ibm.com)