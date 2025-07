Qu’est-ce que le matériel d’IA ?

Les cas d’utilisation du matériel d’IA sont aussi vastes et variés que l’IA elle-même. Tout comme la technologie de l’IA a emprunté du matériel au traitement graphique haut de gamme et au calcul haute performance, ces technologies exploitent désormais du matériel d’IA pour améliorer leurs propres opérations. Des centres de données aux drives de restauration rapide, ce matériel est pratique pour toutes les applications de la technologie d’IA.

De fait, vous utilisez peut-être du matériel d’IA pour lire cet article. Les puces d’IA sont de plus en plus présentes dans les ordinateurs portables et les appareils mobiles de fabricants tels qu’Apple et Google, où elles améliorent les performances des tâches d’IA mobiles telles que la reconnaissance vocale et la retouche photo. Le matériel d’IA devient suffisamment puissant et compact pour gérer localement bon nombre de ces tâches, ce qui réduit la bande passante et améliore l’expérience utilisateur.

Ailleurs, le matériel d’IA devient un composant précieux de l’infrastructure du cloud computing. Les GPU et TPU dédiées aux entreprises et compatibles avec l’IA peuvent s’avérer trop onéreuses, mais des fournisseurs tels qu’IBM, Amazon, Oracle et Microsoft proposent un accès locatif à ces puissants processeurs via leurs services cloud, ce qui constitue une alternative rentable.

Voici d’autres applications du matériel d’IA :