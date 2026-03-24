Moderniser l’intégration des paiements à l’échelle

FTM on App Connect Enterprise permet une orchestration sécurisée et évolutive des paiements groupés, instantanés et de grande valeur
Les institutions financières exploitent plusieurs systèmes de paiement (en masse/ACH, instantané/en temps réel, de grande valeur/RTGS), chacun avec des schémas, des règles et des formats de messages distincts (par exemple, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Historiquement, les middlewares fragmentés et les intégrations point à point ralentissaient le changement, augmentaient les risques opérationnels et compliquaient la conformité. Pour construire une plateforme de classe mondiale, l’équipe IBM® Financial Transaction Manager avait besoin d’un moteur d’intégration prêt pour l’avenir, afin d’orchestrer le cycle de vie complexe des transactions avec des workflows configurables. Elle avait besoin d’un outil permettant de normaliser divers formats externes vers un format interne standard (ISF) canonique, afin de réduire la complexité du mappage et de réutiliser les actifs d’intégration. De plus, elle voulait pouvoir dimensionner horizontalement et verticalement pour gérer les volumes variables en toute sécurité.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) utilise IBM App Connect Enterprise (ACE) comme moteur d’intégration et d’orchestration. L’équipe définit les workflows comme des machines à état fini (FSM), qui se chargent en mémoire au moment de l’exécution pour faire progresser les transactions tout au long de leur cycle de vie. Les événements sont déclenchés et les actions exécutées à l’aide des fonctionnalités ACE, et les projets FTM sont déployés sous forme de fichiers BAR sur ACE. Les requêtes entrantes passent par la couche d’API FTM vers ACE, qui sert de point d’intégration central pour transformer et orchestrer les données avant de les envoyer en aval. En mappant les formats de messages externes au Format Standard Interne (ISF) avec ESQL au sein d’ACE, l’équipe a assuré une logique de transformation cohérente et a réduit la complexité des divers systèmes de paiement.
En intégrant IBM App Connect Enterprise (ACE) dans FTM, les institutions financières opèrent désormais sur une plateforme d’intégration unifiée qui orchestre systématiquement les paiements groupés, instantanés et à forte valeur ajoutée sur tous les canaux. Le traitement canonique via le format standard interne réduit la complexité du mappage et accélère l’intégration de nouveaux systèmes et services externes. Le déploiement conteneurisé permet une mise à l’échelle horizontale et verticale pour soutenir les pics de volume avec résilience et en toute sécurité. Les institutions peuvent désormais gérer le cycle de vie des transactions de manière centralisée, s’adapter plus rapidement à l’évolution des réglementations et soutenir la croissance sans étendre les couches d’intégration fragmentées. IBM continue de soutenir cette évolution en tant que partenaire technologique stratégique pour favoriser l’innovation en matière de paiements.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) est une plateforme d’intégration des paiements proposée par IBM, qui permet aux institutions financières d’orchestrer, de traiter et de surveiller les paiements groupés, instantanés et d’un montant élevé. Disponible dans le monde entier, FTM accompagne les banques et les prestataires de services de paiement en assurant un traitement sécurisé des transactions, la conformité réglementaire et une intégration évolutive à travers divers programmes et systèmes de paiement.
IBM App Connect Enterprise est une plateforme d’intégration alimentée par l’IA qui unifie les applications, les API et les données dans les environnements hybrides. Elle offre des capacités no-code, low code et pro-code qui permettent aux utilisateurs professionnels et aux spécialistes de l’intégration de concevoir, de déployer et de gérer les intégrations avec rapidité et contrôle. En prenant en charge les schémas basés sur API, événements et messagerie, IBM App Connect Enterprise aide les entreprises à accélérer l’automatisation, à moderniser les systèmes hérités et à connecter en toute sécurité les applications sur site, cloud et conteneurisées.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
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