Moderniser l’intégration des paiements à l’échelle

IBM Financial Transaction Manager (FTM) utilise IBM App Connect Enterprise (ACE) comme moteur d’intégration et d’orchestration. L’équipe définit les workflows comme des machines à état fini (FSM), qui se chargent en mémoire au moment de l’exécution pour faire progresser les transactions tout au long de leur cycle de vie. Les événements sont déclenchés et les actions exécutées à l’aide des fonctionnalités ACE, et les projets FTM sont déployés sous forme de fichiers BAR sur ACE. Les requêtes entrantes passent par la couche d’API FTM vers ACE, qui sert de point d’intégration central pour transformer et orchestrer les données avant de les envoyer en aval. En mappant les formats de messages externes au Format Standard Interne (ISF) avec ESQL au sein d’ACE, l’équipe a assuré une logique de transformation cohérente et a réduit la complexité des divers systèmes de paiement.