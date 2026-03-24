IBM Financial Transaction Manager (FTM) aprovecha IBM App Connect Enterprise (ACE) como su motor principal de integración y orquestación. El equipo define los flujos de trabajo como máquinas de estados finitos (FSM), que se cargan en la memoria en tiempo de ejecución para gestionar las transacciones a lo largo de su ciclo de vida. Los eventos se generan y las acciones se ejecutan utilizando las capacidades de ACE, y los proyectos FTM se implementan como archivos BAR en ACE. Las solicitudes entrantes se enrutan a través de la capa API de FTM a ACE, que actúa como punto de integración central para transformar y orquestar los datos antes de enviarlos en sentido descendente. Al asignar formatos de mensajes externos al formato estándar interno (ISF) utilizando ESQL dentro de ACE, el equipo garantizó una lógica de transformación coherente y redujo la complejidad en diversos esquemas de pago.