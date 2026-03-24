FTM en App Connect Enterprise potencia la orquestación segura y escalable de pagos masivos, instantáneos y de alto valor
Las entidades financieras gestionan múltiples canales de pago (masivo/ACH, instantáneo/en tiempo real, de alto valor/RTGS), cada uno con sus propios esquemas, normativas y formatos de mensajes (por ejemplo, ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Históricamente, el middleware fragmentado y las integraciones punto a punto ralentizaban el cambio, aumentaban el riesgo operativo y complicaban el cumplimiento normativo. Para crear una plataforma de clase mundial, el equipo de IBM Financial Transaction Manager (FTM) necesitaba un motor de integración preparado para el futuro para orquestar ciclos de vida de transacciones complejos con flujos de trabajo configurables. Necesitaban una herramienta que permitiera normalizar diversos formatos externos a un formato estándar interno canónico (ISF) para reducir la complejidad de la conversión y reutilizar los recursos de integración. Además, necesitaban escalar horizontal y verticalmente para gestionar volúmenes variables de forma segura.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) aprovecha IBM App Connect Enterprise (ACE) como su motor principal de integración y orquestación. El equipo define los flujos de trabajo como máquinas de estados finitos (FSM), que se cargan en la memoria en tiempo de ejecución para gestionar las transacciones a lo largo de su ciclo de vida. Los eventos se generan y las acciones se ejecutan utilizando las capacidades de ACE, y los proyectos FTM se implementan como archivos BAR en ACE. Las solicitudes entrantes se enrutan a través de la capa API de FTM a ACE, que actúa como punto de integración central para transformar y orquestar los datos antes de enviarlos en sentido descendente. Al asignar formatos de mensajes externos al formato estándar interno (ISF) utilizando ESQL dentro de ACE, el equipo garantizó una lógica de transformación coherente y redujo la complejidad en diversos esquemas de pago.
Al integrar IBM App Connect Enterprise (ACE) en FTM, las instituciones financieras ahora operan en una plataforma de integración unificada que orquesta pagos masivos, instantáneos y de alto valor de manera consistente en todos los canales. El procesamiento canónico a través del formato estándar interno reduce la complejidad de los mapas y acelera la incorporación de nuevos planes y servicios externos. La implementación en contenedores permite el escalado horizontal y vertical para mantener los volúmenes máximos con resiliencia y seguridad. Ahora, las instituciones pueden gestionar los ciclos de vida de las transacciones de forma centralizada, adaptarse a la evolución de la normativa con mayor rapidez y respaldar el crecimiento sin necesidad de ampliar las capas de integración fragmentadas. IBM continúa apoyando esta evolución como socio tecnológico estratégico para la futura innovación en pagos.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) es una plataforma de integración de pagos de IBM que permite a las instituciones financieras orquestar, procesar y monitorizar pagos masivos, instantáneos y de alto valor. Con presencia en todo el mundo, FTM ayuda a bancos y proveedores de pagos a gestionar transacciones de forma segura, cumplir con la normativa y lograr una integración escalable en diversos sistemas y esquemas de pago.
IBM App Connect Enterprise es una plataforma de integración con IA que unifica aplicaciones, API y datos en entornos híbridos. Proporciona capacidades no-code, low-code y pro-code que permiten a los usuarios empresariales y a los especialistas en integración diseñar, implementar y gestionar las Integraciones con rapidez y control. Al admitir patrones basados en API, impulsados por eventos y de mensajería, IBM App Connect Enterprise ayuda a las organizaciones a acelerar la automatización, modernizar los sistemas heredados y conectar de forma segura las aplicaciones en implementaciones on-premises, en la nube y en contenedores.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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