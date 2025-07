Netzwerk-Observability und DevOps-Observability sind wesentliche Bestandteile der modernen IT, die jeweils unterschiedliche, aber sich ergänzende Funktionen bei der Aufrechterhaltung von Computernetzwerken erfüllen.

DevOps Observability konzentriert sich auf den Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC)– einschließlich Anwendungen, Infrastruktur und Code – und zielt darauf ab, Probleme zu diagnostizieren, die während der Softwareentwicklung, Bereitstellung und des Betriebs auftreten. In einer DevOps-Umgebung ist Observability unerlässlich, um die Übersicht über die Bereitstellung und Leistung von Funktionen und Anwendungen zu erhalten, unabhängig davon, ob es sich um lokale Anwendungen oder cloudnative Anwendungen und zugehörige Orchestrierungstools handelt.

DevOps-Observability-Lösungen nutzen eine Reihe von Tools und Techniken, darunter Application Performance Management (APM), Log-Management und verteiltes Tracing, um CI/CD-Pipelines zu optimieren und die schnelle Erkennung von Anwendungsproblemen zu erleichtern. DevOps Observability stellt auch sicher, dass Entwicklungs- und Betriebsteams Zugang zu den Erkenntnissen der Observability haben. Diese umfassende Transparenz vereinfacht die teamübergreifende Zusammenarbeit und beschleunigt Software-Releases.

DevOps-Observability-Tools sind jedoch nicht darauf ausgelegt, einen Einblick in die Netzwerkleistung zu bieten. Sie berücksichtigen keine netzwerkspezifischen Daten (wie Topologie und Overlays) und sind daher nicht in der Lage zu zeigen, wie die Anwendungsleistung mit der Leistung der zugrunde liegenden Infrastruktur in komplexen, verteilten Netzarchitekturen zusammenhängt.

Die Netzwerk-Observability schließt die Lücke, indem sie Einblick in die Leistung der Netzwerkinfrastruktur und ihrer Komponenten ermöglicht. Es geht in erster Linie um die Aufrechterhaltung der Netzwerkzuverlässigkeit und die Behebung netzwerkbezogener Probleme. Aber Netzwerk-Observability-Tools können auch Leistungsdaten von Anwendungen mit Netzwerktelemetrie und Geschäftszielen korrelieren, um ein vollständiges Bild der Computerumgebungen in Unternehmen zu liefern.

Trotz ihrer Unterschiede sind beide Arten der Observability unverzichtbar, um die reibungslose Performance von IT-Systemen sicherzustellen. Der Einsatz von DevOps und Observability-Praktiken kann dazu beitragen, dass Softwareanwendungen und die Netzwerke, auf die sie sich verlassen, optimal funktionieren. Diese Praktiken tragen auch dazu bei, dass Unternehmen ihre Computing-Umgebungen fortfahren, ihre Umgebungen an die sich ändernden Anforderungen der Benutzer und die Marktbedingungen anpassen können.