Das Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) ist eine Sammlung von Dokumentationen, Implementierungsanleitungen, Best Practices und Tools, die dazu dienen, die Einführung der Cloud zu beschleunigen.
Es bietet einen strukturierten Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, ihre Cloud-Umgebungen zu planen, aufzubauen und zu optimieren und gleichzeitig das Geschäftsrisiko zu minimieren.
Das Cloud Adoption Framework bietet eine umfassende Roadmap für den Aufbau eines Cloud-Betriebsmodells, das Unternehmen in jeder Phase ihrer Cloud-Computing-Reise unterstützt. CTOs, Cloud-Architekten, IT-Administratoren und andere Stakeholder verlassen sich auf das Framework, um einen reibungslosen Übergang in die Cloud zu ermöglichen und die Technologie auf Geschäftsziele und -ergebnisse abzustimmen.
Das Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation und die Notwendigkeit entwickelt, das Potenzial der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. Während Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, wird die Einführung der Cloud unerlässlich, um Agilität und Skalierbarkeit zu verbessern und Funktionen wie Prozessautomatisierung und Datenanalyse in Echtzeit zu ermöglichen.
Ein wesentlicher Treiber hinter dem Framework ist der zunehmende Druck auf Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren. Die Cloud spielt eine kritische Rolle bei der Modernisierung, indem sie flexible, skalierbare Lösungen bietet, die Ziele wie betriebliche Effizienz und Innovation unterstützen. Das CAF bietet maßgeschneiderte Anleitungen, die Unternehmen dabei helfen, Workloads sicher, konform und kostengünstig in die Cloud zu verlagern.
Die Herausforderungen bei der Einführung gehen oft über technologische Aspekte hinaus. Teams können aufgrund veränderter Rollen und Workflows auf Widerstände stoßen. Das CAF umfasst Change-Management-Strategien, um diesen Übergang zu erleichtern. Auch Qualifikationslücken sind weit verbreitet, und das Framework hilft Unternehmen dabei, den Schulungs- und Personalbedarf zu ermitteln, um internes Cloud-Know-how aufzubauen.
Altlast-Systeme können die Cloud-Migration zusätzlich erschweren. Das CAF stellt Instrumente und Methoden zur Bewertung von Abhängigkeiten und zur Entwicklung geeigneter technischer Lösungen bereit. Außerdem unterstützt sie Unternehmen dabei, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen frühzeitig im Prozess zu berücksichtigen und so Risiken bei der Skalierung von Cloud-Umgebungen zu reduzieren.
Die Verwaltung der Cloud-Kosten ist ein weiteres Anliegen. Mit der Umstellung auf Pay-as-you-go-Modelle haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Transparenz und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Das CAF führt Governance- und Finanzmanagementpraktiken ein, um die Aufsicht zu verbessern und die Ausgaben an den geschäftlichen Prioritäten auszurichten.
Das CAF bietet praktische Vorteile, die den langfristigen Cloud-Betrieb und die Entscheidungsfindung unterstützen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Das CAF vereinfacht den Übergang zur Cloud, indem es klare Richtlinien für die Verwaltung von Public Clouds und anderen cloudbasierten und On-Premises-Diensten und -Ressourcen bereitstellt.
Durch die Einführung einheitlicher Vorgehensweisen in allen Teams und Abteilungen überwindet das CAF operative Silos. Es stellt sicher, dass Cloud-Umgebungen durch einen einheitlichen Ansatz verwaltet werden, wodurch Effizienz und Koordination verbessert werden.
Das CAF beschleunigt die Einführung der Cloud durch den Einsatz erprobter Methoden und Best Practices. Diese Funktion reduziert die Bereitstellung durch Ausprobieren und unterstützt eine schnellere Realisierung von Vorteilen, wie beispielsweise die Unterstützung von Public-Cloud-Anwendungsfällen wie der dynamischen Ressourcenzuordnung.
Das CAF integriert Compliance und Sicherheit in alle Phasen der Cloud-Einführung. Es umfasst auch Governance-Modelle und Sicherheits-Framework für Cloud-Computing-Umgebungen und trägt so dazu bei, Daten und kritische Ressourcen von Anfang an zu schützen.
Das CAF bietet eine strukturierte Finanzplanung und -verwaltung für eine bessere Kostenvorhersagbarkeit und Kapitalrendite während der gesamten Cloud-Lösungsphase (z. B. durch die Optimierung der auf virtuellen Maschinen ausgeführten Workloads).
Das Azure Cloud Adoption Framework (CAF) bietet einen strukturierten Ansatz für die Cloud-Transformation durch sechs miteinander verbundene Phasen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und schafft eine systematische Methodik, die das Risiko reduziert und gleichzeitig den Geschäftswert maximiert.
Die folgenden sechs Phasen sollen dazu beitragen, einen nahtlosen Migrationsprozess zu gewährleisten und es Unternehmen zu ermöglichen, ihre Strategien für eine erfolgreiche Cloud-Einführung individuell anzupassen:
In der Strategiephase wird das Fundament für einen Cloudeinführungsplan geschaffen, indem Technologieinitiativen mit spezifischen Geschäftszielen abgestimmt werden. Die Strategiephase umfasst auch die Entwicklung umfassender Finanzmodelle, die den Business Case für die Cloud-Einführung aufzeigen und den Stakeholdern helfen, sowohl die Kosten als auch die Vorteile der Transformation zu verstehen.
In der Planungsphase wird die Strategie in die Tat umgesetzt. Hierzu wird der digitale Bestand – einschließlich der Anwendungen, Daten und IT-Infrastruktur– evaluiert und geprüft, ob das Unternehmen auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereitet ist.
Teams können detaillierte Bestände der vorhandenen Assets erstellen und gleichzeitig aktuelle Kompetenzen analysieren und Funktionslücken identifizieren. Das Ergebnis ist eine umfassende Roadmap, die Schätzungen des Zeitrahmens, des Ressourcenbedarfs, der Budgetprognosen und Bewertungen enthält und als Blueprint für die Ausführung in den folgenden Phasen dient.
In der Vorbereitungsphase wird die technische Grundlage durch Azure Landing Zones geschaffen – vorkonfigurierte Umgebungen, die gemäß Best Practices für Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit entwickelt wurden. Unternehmen implementieren Basiskonfigurationen für Identity und Access Management (IAM), rollenbasierte Zugriffskontrollen und Governance-Richtlinien, die mit der wachsenden Cloud-Umgebung skalierbar sind. Diese Phase umfasst die Validierung durch Pilotimplementierungen, um Konfigurationen zu testen und grundlegende Probleme zu beheben, bevor die groß angelegte Einführung beginnt.
Die Einführungsphase umfasst zwei parallele Pfade: Migration und Innovation.
In der Governance-Phase werden Richtlinien, Prozesse und Kontrollen implementiert, um Ordnung und Compliance bei der Skalierung der Cloud-Umgebung aufrechtzuerhalten. Unternehmen etablieren Governance-Methoden, die operative Flexibilität und Aufsicht in Einklang bringen. Regelmäßige Benchmark-Bewertungen beurteilen den aktuellen Stand anhand von Branchenstandards, während das Cloud-Governance-Framework einheitliche Ansätze für das Richtlinienmanagement und die Kostenoptimierung bietet.
Die Verwaltungsphase sorgt für operative Exzellenz durch umfassendes Management der Cloud-Ressourcen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Unternehmen definieren Betriebsgrundlagen für Überwachung, Wartung, Backup und Notfallwiederherstellung sowie Leistungsoptimierung, die sowohl den Plattformbetrieb für die zugrunde liegende Infrastruktur als auch den Workload-Betrieb für einzelne Anwendungen umfassen. Die Ressourcenoptimierung wird zu einer fortlaufenden Disziplin mit regelmäßigen Bewertungen, um sicherzustellen, dass die Cloud-Umgebung einen Mehrwert liefert und sich gleichzeitig an veränderte Geschäftsanforderungen anpasst.
Azure bietet ein umfassendes Ökosystem an Tools zur Unterstützung einer Cloud Adoption Framework-Implementierung. Das Azure-Portal dient als zentrale Verwaltungsschnittstelle und bietet intuitive Steuerelemente für die Bereitstellung von Ressourcen und die laufende Verwaltung in Cloud-Umgebungen.
Bei standardisierten Implementierungen ermöglichen Azure-Vorlagen und Blueprint wiederholbare Bereitstellungen, die den organisatorischen Anforderungen und Governance-Richtlinien entsprechen.
Azure Migrate spielt eine entscheidende Rolle bei der Migration. Es bietet Bewertungs- und Migrationsfunktionen für lokale Workloads und unterstützt Unternehmen dabei, Server, Datenbanken und Anwendungen zu erkennen, zu bewerten und mit minimalen Unterbrechungen zu Azure zu migrieren. Es umfasst Unterstützung für verschiedene Betriebssysteme, sodass Unternehmen Windows- und Linux-Workloads problemlos migrieren können.
Die CAF lässt sich außerdem nahtlos in das Azure Well-Architected Framework integrieren und trägt so dazu bei, dass technische Implementierungen den etablierten Best Practices für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Kostenmanagement, operative Exzellenz und Leistungseffizienz entsprechen.
Außerdem bieten Azure-Ressourcengruppen eine Möglichkeit, verwandte Ressourcen (wie virtuelle Maschinen, Datenbanken und Speicher) logisch zu organisieren und zu verwalten, um Teams die effizientere Bereitstellung, Überwachung und Wartung dieser Assets zu ermöglichen.
Das Azure Cloud Adoption Framework zeichnet sich durch seine hervorragende Integration in bestehende Technologie-Ökosysteme von Unternehmen aus. Für Unternehmen mit lokaler Infrastruktur bietet das Framework Leitlinien zu Hybrid Cloud-Architekturen, die mit Azure-Diensten verbunden sind und eine einheitliche Betriebsumgebung schaffen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen und gewünschte Geschäftsergebnisse zugeschnitten ist.
Angesichts der Tatsache, dass über 97 % der Unternehmen mehr als eine Cloud betreiben – wobei die meisten Unternehmen zehn oder mehr Clouds nutzen – ist ein hybrider Multicloud-Ansatz für Unternehmen mittlerweile unverzichtbar geworden. Die CAF unterstützt die Verwaltung von Azure-Umgebungen neben anderen Cloud-Plattformen, darunter Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und IBM Cloud. Beispielsweise könnte ein Unternehmen Azure für Anwendungs-Workloads einsetzen und gleichzeitig IBM Cloud für spezielle Workloads auf Legacy-Systemen beibehalten, die von den Unternehmensfunktionen von IBM profitieren.
Die Unternehmensintegration umfasst auch die Verbindung von Azure-Diensten mit ERP-Systemen wie SAP, CRM-Plattformen wie Salesforce und anderen wichtigen Systemen. Das Framework umfasst Strategien zur Integration von Datenplattformen, mit denen Unternehmen umfassende Datenökosysteme aufbauen können, die lokale IT-Systeme mit den Analyse-, KI- und anderen Funktionen von Azure verbinden.
Die CAF befasst sich auch mit der DevOps-Integration, indem sie Anleitungen zur Einbindung von Azure-Diensten in CI/CD-Pipelines ohne Beeinträchtigung bestehender Tools und Prozesse bereitstellt.
Durch die nahtlose Integration über Cloud-Plattformen, lokale Systeme und Unternehmensanwendungen hinweg stärkt das Azure Cloud Adoption Framework die gesamte Cloud-Migrationsstrategie. Diese Integration stellt sicher, dass Migrationen keine isolierten technischen Ereignisse sind, sondern vielmehr auf Geschäftsprozesse und Betriebsziele abgestimmt sind. Dadurch wird die Komplexität reduziert, Störungen vermieden und die Geschäftsinnovation im gesamten Unternehmen beschleunigt.
