Das Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation und die Notwendigkeit entwickelt, das Potenzial der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen. Während Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen, wird die Einführung der Cloud unerlässlich, um Agilität und Skalierbarkeit zu verbessern und Funktionen wie Prozessautomatisierung und Datenanalyse in Echtzeit zu ermöglichen.

Ein wesentlicher Treiber hinter dem Framework ist der zunehmende Druck auf Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren. Die Cloud spielt eine kritische Rolle bei der Modernisierung, indem sie flexible, skalierbare Lösungen bietet, die Ziele wie betriebliche Effizienz und Innovation unterstützen. Das CAF bietet maßgeschneiderte Anleitungen, die Unternehmen dabei helfen, Workloads sicher, konform und kostengünstig in die Cloud zu verlagern.

Die Herausforderungen bei der Einführung gehen oft über technologische Aspekte hinaus. Teams können aufgrund veränderter Rollen und Workflows auf Widerstände stoßen. Das CAF umfasst Change-Management-Strategien, um diesen Übergang zu erleichtern. Auch Qualifikationslücken sind weit verbreitet, und das Framework hilft Unternehmen dabei, den Schulungs- und Personalbedarf zu ermitteln, um internes Cloud-Know-how aufzubauen.

Altlast-Systeme können die Cloud-Migration zusätzlich erschweren. Das CAF stellt Instrumente und Methoden zur Bewertung von Abhängigkeiten und zur Entwicklung geeigneter technischer Lösungen bereit. Außerdem unterstützt sie Unternehmen dabei, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen frühzeitig im Prozess zu berücksichtigen und so Risiken bei der Skalierung von Cloud-Umgebungen zu reduzieren.

Die Verwaltung der Cloud-Kosten ist ein weiteres Anliegen. Mit der Umstellung auf Pay-as-you-go-Modelle haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Transparenz und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Das CAF führt Governance- und Finanzmanagementpraktiken ein, um die Aufsicht zu verbessern und die Ausgaben an den geschäftlichen Prioritäten auszurichten.