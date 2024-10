Im Folgenden finden Sie 10 Möglichkeiten, wie Unternehmen Public-Cloud-Computing-Services nutzen können, um Kosteneinsparungen, Innovationen und ein allgemeines Unternehmenswachstum zu erzielen.

1. Speicher

Public-Cloud-Speicher bestehen aus Speicherkapazität und Technologie als Service, was Unternehmen bei der Reduzierung oder Eliminierung der Kapitalkosten für den Aufbau und die Wartung interner Speicherkapazitäten unterstützt. Durch die Speicherung derselben Unternehmensdaten auf mehreren Rechnern bietet der Cloud-Speicher die nötige Redundanz, um die Geschäftskontinuität im Falle einer Naturkatastrophe, eines Ausfalls oder anderer Notfälle zu gewährleisten.

2. Dynamische Ressourcenzuordnung

Eine Public Cloud bietet Unternehmen die Flexibilität, Ressourcen je nach Geschäftsanforderungen nach oben oder unten zu skalieren. So kann beispielsweise eine E-Commerce-Website mit stark saisonalen Verkäufen ihre Online-Dienste schnell mit einer Public Cloud ausweiten. Entsprechende Unternehmen zahlen nur für zusätzliche Kapazitäten in Spitzenzeiten und können diese dann während der regulären Verkaufszeiten wieder zurückfahren.

3. Entwicklung und Tests

Eine Public-Cloud-Umgebung bietet im Vergleich zur herkömmlichen Wasserfallmethode, die weitaus kostspieliger und zeitaufwendiger sein kann, eine ideale Umgebung für die Entwicklung und das Testen neuer Anwendungen. So können Entwickler beispielsweise in nur wenigen Minuten Testumgebungen auf Virtual Machines (VMs) in der Public Cloud bereitstellen. Wenn Entwickler eine Testumgebung nicht mehr benötigen, können sie sie einfach entfernen.

4. Cloudnative Anwendungen und DevOps

Eine Public-Cloud-Umgebung unterstützt cloudnative Anwendungen – Softwareprogramme, die aus mehreren kleinen, voneinander abhängigen Diensten, sogenannten Microservices, bestehen und ein wesentlicher Bestandteil des DevOps-Ansatzes sind. Entwickler verwenden DevOps-Tools, um die cloudnative Entwicklung und die schnelle Bereitstellung hochwertiger Software zu automatisieren, indem sie containerisierte Anwendungen einmalig erstellen und überall bereitstellen.

5. Low-Code

Low-Code ist ein visueller Ansatz für Software mit einer grafischen Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop-Funktionen, welche die Automatisierung des Entwicklungsprozesses unterstützen. Low-Code-Plattformen demokratisieren die App-Entwicklung für sogenannte „Citizen Developer“ – Benutzer mit wenig formaler Programmiererfahrung. Mithilfe von Low-Code können Unternehmen ihre Workflows optimieren und die Entwicklung von Websites und mobilen Apps, die Integration externer Plugins und cloudbasierte Technologien der nächsten Generation wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) beschleunigen.

6. Analysen

Mit der zunehmenden Menge an Daten, die von Mobiltelefonen, dem Internet der Dinge (IoT) und anderen intelligenten Geräten erfasst werden, müssen Unternehmen Daten schneller als je zuvor analysieren. Big Data Analytics – die Nutzung fortschrittlicher Analysetechniken für sehr große, vielfältige Big Data – ist für den Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung geworden. Eine Public-Cloud-Umgebung bietet die Rechen- und Netzwerkinfrastruktur, die zur Unterstützung von Big Data erforderlich ist, damit Unternehmen schneller datengestützte Entscheidungen treffen und bessere Customer Experiences in Echtzeit und im großen Maßstab bieten können.

7. Hybride Multicloud-Strategie

Eine Public Cloud ist für eine hybride Multicloud-Strategie von entscheidender Bedeutung. Durch die Integration von Public-Cloud-Services in eine Private Cloud oder eine lokale Infrastruktur können Unternehmen den Ort für die Ausführung von Workloads auswählen und die besten Services von verschiedenen CSPs in Anspruch nehmen. Beispielsweise kann ein Finanzinstitut die Public Cloud zum Testen und Entwickeln neuer Anwendungen nutzen, während es betrugsanfällige und regulierte Workloads in einer Private Cloud hostet, die von einem dedizierten CSP bereitgestellt wird.

8. Generative KI

Aufgrund ihres enormen Bedarfs an Rechen-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten benötigt die generative KI die Cloud, um Daten in Echtzeit und in großem Umfang zu verarbeiten. Anbieter von Public Clouds bieten Unternehmen die Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen und die Rechenleistung mehrerer verteilter Rechenzentren zu nutzen, die generative KI-Workloads unterstützen können.

9. Edge Computing

Edge computing bringt Unternehmensanwendungen näher an Datenquellen (z. B. Mobiltelefone, Sensoren, IoT, Geräte oder lokale Edge-Server), um schnellere Erkenntnisse, verbesserte Reaktionszeiten und eine bessere Bandbreite zu ermöglichen. Edge-Geräte helfen beispielsweise bei der Überwachung des Stromnetzbetriebs, um die Stromverschwendung im Energiesektor zu reduzieren. Eine Public Cloud arbeitet synergetisch mit Edge-Diensten zusammen, indem sie diese mit einer zentralisierten Public Cloud oder anderen Edge-Rechenzentren verbindet. In den meisten Fällen werden nur die relevantesten Daten am Edge verarbeitet. Im Gegensatz dazu werden weniger kritische Daten zur Verarbeitung an ein primäres Public-Cloud-Rechenzentrum gesendet. Dadurch werden Rechenressourcen freigesetzt, um eine geringe Latenz zu gewährleisten.

10. Quantencomputing

Quantencomputing nutzt Computerhardware, Algorithmen und andere quantenmechanische Technologien, um komplexe Probleme zu lösen. Während sich das Quantencomputing für Unternehmen noch in der Anfangsphase befindet, beginnen Unternehmen in Branchen, die enorme Rechenkapazitäten benötigen (z. B. Chemie, Biologie, Gesundheitswesen, Finanzen), das Potenzial des Quantencomputings zur Transformation ihrer Geschäftstätigkeit zu nutzen. Heutige Anbieter von Public-Cloud-Services haben mit dem Angebot von Dienstleistungen begonnen, zu denen die Vermietung von Quantencomputern, Plattformen für die Entwicklung von Quantenalgorithmen und -anwendungen im großen Maßstab und vieles mehr gehören.