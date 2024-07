Nach einem detaillierten Auswertungsprozess entschied man sich bei Glen Dimplex für das ERP-System der nächsten Generation SAP S/4HANA® als Grundlage für die integrierten Geschäftsprozesse. „Wir sind der Meinung, dass SAP S/4HANA in Bezug auf die wichtigsten ERP-Funktionen wie Lieferkette, Fertigung und Lagerverwaltung zu den Besten seiner Klasse gehört“, bestätigt Munro.

„SAP S/4HANA erfüllt nicht nur alle unsere zentralen operativen Anforderungen, sondern bietet auch Echtzeit-Analysen durch ein äußerst intuitives Benutzererlebnis. Die Möglichkeit, unsere umfangreichen operativen Daten in Sekundenschnelle in verwertbare Business-Intelligence-Erkenntnisse zu konvertieren, war ein weiterer wichtiger Grund, warum wir uns für SAP S/4HANA entschieden haben.“

Um den geschäftlichen Nutzen seiner Investition in SAP S/4HANA zu maximieren und das Risiko von Unterbrechungen bei der Transformation zu verringern, beauftragte Glen Dimplex IBM® Consulting mit der Umsetzung seiner Vision eines integrierten globalen Betriebs. IBM bot nicht nur Beratungsleistungen für die Gestaltung neuer Geschäftsabläufe in SAP S/4HANA an, sondern schlug auch eine leistungsfähige, skalierbare und hoch verfügbare IT-Architektur als Unterstützung der neuen Lösung vor, die auf der Microsoft Azure-Cloud Externer Link (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Cloud basiert.

„IBM hat bei unseren wichtigsten Auswahlkriterien sehr gut abgeschnitten. Was das Unternehmen aber wirklich von anderen abhob, war die Erfahrung und Professionalität des Teams“, sagt Munro. „Im Laufe der Ausschreibung hat sich IBM die Zeit genommen, sich unsere Wünsche anzuhören und eine Lösung zu präsentieren, die genau auf unsere spezifischen betrieblichen Anforderungen zugeschnitten ist. Die strategischen Kooperationen zwischen IBM, SAP und Microsoft gaben uns außerdem die Gewissheit, dass wir jederzeit responsiven Support erhalten würden.“

In einer Reihe von Workshops mit IBM und Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen entwickelte Glen Dimplex integrierte Workflows in SAP S/4HANA. Mithilfe von IBM Accelerators wie IBM Blueworks Live konnte das Unternehmen die neuen Prozesse schnell modellieren und optimale Möglichkeiten für ihre Implementierung in die SAP-Lösung identifizieren.

In enger Zusammenarbeit mit IBM begann Glen Dimplex seine weltweite Einführung von SAP S/4HANA mit Betriebsstandort in Irland und brachte Prozesse wie Record-to-Report, Order-to-Cash und Procure-to-Pay erstmals auf eine zentrale Plattform. Die Lösung eröffnete Glen Dimplex auch neue Vertriebsmöglichkeiten, einschließlich der Bedarfs- und Lieferkettenplanung und des Transportmanagements.

Das Causeway-Projekt umfasst eine breite Palette von SAP-Lösungen, darunter SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA®, SAP Integrated Business Planning und SAP Process Orchestration. Die Suite ist vollständig mit den Anwendungen anderer Anbieter bei Glen Dimplex für den elektronischen Datenaustausch und die Logistik sowie mit Microsoft Dynamics 365 for Commerce und anderen E-Commerce-Plattformen integriert, die im gesamten Unternehmen eingesetzt werden.

Nach dem Erfolg seiner ersten Implementierung von SAP S/4HANA hat Glen Dimplex den globalen Rollout des Causeway-Programms forciert. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme in Irland weitete das Unternehmen die SAP-Lösungen aus, um sein weltweites Heizungs- und Lüftungsgeschäft zu unterstützen, das mehrere Produktionsstandorte und Lagerhäuser umfasst. Anschließend stellte das Unternehmen die Lösungen in den verbleibenden Geschäftseinheiten in Skandinavien und Nord- und Südamerika bereit. In der nächsten Version des Projekts werden IBM und Glen Dimplex die SAP-Lösung für den Geschäftsbereich Wärmelösungen von Glen Dimplex in Deutschland implementieren.

„Alle Implementierungen nach dem ersten Rollout in Irland fanden während der COVID-Zeit statt. Das bedeutete, dass fast alle Arbeiten aus der Ferne durchgeführt werden mussten“, fügt Munro hinzu. „Trotz dieser Herausforderung waren die Implementierungen ein großer Erfolg. Obwohl wir viele brandneue Funktionen einführten – zum Beispiel eine E-Commerce-Lösung für unsere Geschäftsbereiche von Glen Dimplex Americas – funktionierte alles vom ersten Tag an reibungslos.“

Heute nutzt Glen Dimplex SAP BW/4HANA und Microsoft Power BI, damit die Mitarbeiter schnell und einfach Geschäftsdaten in SAP S/4HANA untersuchen können. Durch die Integration der SAP-Lösung mit Microsoft Dynamics 365 for CRM ermöglicht Glen Dimplex seinen Mitarbeitern außerdem, effizienter zu arbeiten und neuen globalen Kunden nachhaltige Lösungen bereitzustellen.

Munro kommentiert: „Wir nutzen jetzt SAP- und Microsoft-Lösungen, um den Lead-to-Cash-Prozess für unser Heizungs- und Lüftungsgeschäft durchgängig zu unterstützen. Solche Verbesserungen wären ohne die Skaleneffekte eines globalen Transformationsprojekts und die Unterstützung durch die Expertenressourcen eines Partners wie IBM Consulting nicht möglich gewesen.“

Angel del Valle, Chief Information Officer (CIO) bei Glen Dimplex, fügt hinzu: „Causeway leistet einen maßgeblichen Beitrag zum langfristigen Wachstum der Glen Dimplex Group, denn es bietet dem Unternehmen neue Funktionalitäten und die Skalierbarkeit für zukünftige Expansionen. Die Tatsache, dass wir die Lösungen in 18 Regionen bereitgestellt haben, und das zu 100 % aus der Ferne, macht die Ergebnisse, die wir erzielt haben, noch beeindruckender.“