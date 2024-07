IBM Services empfahl die Methodik IBM Ascend for SAP Application Development für die Umsetzung. Dieser schrittweise Ansatz führt Unternehmen durch iterative Programmabschnitte der Erkundung, Erfassung von Anforderungen, Diskrepanzanalyse und Prozessdesign. Mit Ausnahme des Deployments von SAP Concur, was als separates internes Projekt durchgeführt werden sollte, arbeitete das Agrarunternehmen bei der Implementierung der SAP-Lösung eng mit IBM Services zusammen.

In Verbindung mit der IBM Ascend-Methodik nutzte IBM IBM IMPACT – eine Sammlung von Tools und Best Practices, die dazu beitragen, SAP-Deployments zu beschleunigen. Mit dem IMPACT-Toolset stellte IBM bereits in der frühesten Phase des Designprozesses eine Instanz von SAP S/4HANA in einer Sandboxumgebung zur Verfügung. Das IBM IMPACT-Toolset trug nicht nur dazu bei, Geschäftsanwender von Anfang an einzubeziehen, sondern versetzte das Projektteam auch in die Lage, schnell zu verstehen, welche SAP-Lösungsfunktionalitäten sofort einsatzfähig waren und welche Bereiche die Entwicklung individueller Lösungen erfordern würden.

Mit IBM Blueworks Live, einer Komponente des IBM IMPACT-Toolsets, ermöglichte IBM Services der Firma, die Modellierung der Geschäftsprozesse mithilfe von Best-Practice-Vorlagen und leistungsstarken Datenvisualisierungen zu beschleunigen.

„IBM brachte uns einen agilen Ansatz, die IBM Ascend-Methodik und das IBM IMPACT-Toolset für unsere Transformationsinitiative. In dieser Umgebung konnten Teams aus dem gesamten globalen Unternehmen ihr Fachwissen offen mit ihren Kollegen in anderen Regionen teilen“, fügt der Sprecher hinzu. „Wir ernannten globale Eigner von Geschäftsprozessen und bildeten einen neuen Prozessbeirat. So banden wir Mitarbeiter aus der gesamten Organisation ein und sammelten gemeinsam Anforderungen und Best Practices. Unsere neuen globaler Prozesse haben wir gemeinsam entworfen.“