IBM Consulting implementierte Best-Practice-Beschleuniger als Teil der Folgenabschätzung für IBM SAP HANA, darunter SAP S/4HANA Conversion Best Practice, SAP S/4HANA Conversion Lessons Learned und SAP S/4HANA Conversion Process Flow. Indem Probleme zunächst in einer Sandbox-Umgebung untersucht und dann in mehreren Schritten behoben und getestet wurden, konnte IBM einen reibungslosen, risikoarmen Weg zu Echtzeit-Analysen bieten, als die Zeit für die Bereitstellung von Entwicklungs- und Produktionsumgebungen in der Cloud gekommen war.

„Dank der Folgenabschätzung von IBM für SAP HANA konnten wir sicherstellen, dass wir mit dem richtigen Arbeitsumfang vorankommen und unseren Ansatz für Design und Tests verfeinern“, kommentiert Abhishek Verma. „IBM Consulting hat die Struktur unseres SAP-S-/4HANA-Projekts von Anfang an klar kommuniziert. Praktisch alle Zeitvorgaben, die IBM in seinem Implementierungsplan festgelegt hatte, erwiesen sich als genau richtig – und das System wurde pünktlich in Betrieb genommen.“

Abhishek Verma erklärt: „Während des Projekts arbeitete IBM mit mehreren Stakeholdern zusammen, darunter Microsoft und SAP sowie unserem Microsoft-Geschäftspartner MSRCosmos, der für die Cloud-Konfiguration verantwortlich war. Der Ansatz von IBM für das Change Management war besonders wertvoll, und das Team hat uns geholfen, das Unternehmen über die Vorteile der neuen SAP Fiori-Benutzeroberfläche aufzuklären und die Akzeptanz zu beschleunigen.