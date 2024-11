Medtronic Plc (Link ist nicht auf ibm.com) ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das unterschiedliche medizinische Geräte entwickelt und herstellt. Medtronic mit Hauptsitz in Dublin, Irland, und operativem Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, wurde 1949 gegründet. Das Unternehmen gilt als eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt und bietet Lösungen in mehr als 150 Ländern an. Die Produktpalette umfasst kardiovaskuläre, medizinisch-chirurgische, neurowissenschaftliche und Diabetes-Produkte. Die Mission des Unternehmens, die von seinen Gründern inspiriert wurde, besteht darin, „Schmerzen zu lindern, die Gesundheit wiederherzustellen und das Leben zu verlängern“. Medtronic setzt sich für Innovation ein und investiert regelmäßig in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Medizinprodukte und Therapien für eine Vielzahl von Erkrankungen zu entwickeln.