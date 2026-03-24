Modernisierung der Zahlungsintegration in großem Maßstab

IBM Financial Transaction Manager (FTM) nutzt IBM App Connect Enterprise (ACE) als zentrale Integrations- und Orchestrierungs-Engine. Das Team definiert Workflows als Finite State Machines (FSMs), die zur Laufzeit in den Speicher geladen werden, um Transaktionen durch ihren Lebenszyklus zu führen. Ereignisse werden ausgelöst und Aktionen mit ACE-Funktionen ausgeführt, und FTM-Projekte werden als BAR-Dateien auf ACE bereitgestellt. Eingehende Anfragen werden über die API-Schicht von FTM zu ACE geleitet, das als zentraler Integrationspunkt dient, um Daten zu transformieren und zu orchestrieren, bevor sie flussabwärts gesendet werden. Durch die Zuordnung externer Nachrichtenformate auf das Internal Standard Format (ISF) mittels ESQL innerhalb von ACE sicherte das Team eine konsistente Transformationslogik und reduzierte die Komplexität über verschiedene Zahlungssysteme hinweg.