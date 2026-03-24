Modernisierung der Zahlungsintegration in großem Maßstab

FTM on App Connect Enterprise ermöglicht eine sichere, skalierbare Orchestrierung für Massen-, Sofort- und hochwertige Zahlungen
Finanzinstitute betreiben mehrere Zahlungskanäle (Bulk/ACH, Instant/Realtime, Highvalue/RTGS), die jeweils unterschiedliche Schemata, Regelbücher und Nachrichtenformate haben (z. B. ISO 20022, SWIFT MT/MX, EDI/NACHA). Historisch gesehen verlangsamten fragmentierte Middleware und Point-to-Point-Integrationen den Wandel, erhöhten das operative Risiko und erschwerten die Einhaltung von Vorschriften. Um eine erstklassige Plattform zu entwickeln, benötigte das IBM Financial Transaction Manager (FTM)-Team eine zukunftssichere Integrations-Engine, die komplexe Transaktionslebenszyklen mit konfigurierbaren Arbeitsabläufen orchestrieren kann. Sie benötigten ein Werkzeug, um verschiedene externe Formate in ein kanonisches internes Standardformat (ISF) zu normalisieren, um die Komplexität der Zuordnung zu reduzieren und Integration Assets wiederverwenden zu können. Außerdem mussten sie horizontal und vertikal skalieren, um variable Volumina sicher handhaben zu können.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) nutzt IBM App Connect Enterprise (ACE) als zentrale Integrations- und Orchestrierungs-Engine. Das Team definiert Workflows als Finite State Machines (FSMs), die zur Laufzeit in den Speicher geladen werden, um Transaktionen durch ihren Lebenszyklus zu führen. Ereignisse werden ausgelöst und Aktionen mit ACE-Funktionen ausgeführt, und FTM-Projekte werden als BAR-Dateien auf ACE bereitgestellt. Eingehende Anfragen werden über die API-Schicht von FTM zu ACE geleitet, das als zentraler Integrationspunkt dient, um Daten zu transformieren und zu orchestrieren, bevor sie flussabwärts gesendet werden. Durch die Zuordnung externer Nachrichtenformate auf das Internal Standard Format (ISF) mittels ESQL innerhalb von ACE sicherte das Team eine konsistente Transformationslogik und reduzierte die Komplexität über verschiedene Zahlungssysteme hinweg.
Durch die Integration von IBM App Connect Enterprise (ACE) in FTM arbeiten Finanzinstitute nun auf einer einheitlichen Integrationsplattform, die Massenzahlungen, sofortige und hochwertige Zahlungen konsistent über alle Kanäle hinweg orchestriert. Die kanonische Verarbeitung durch das Interne Standardformat reduziert die Mapping-Komplexität und beschleunigt das Onboarding von neuen Systemen und externen Diensten. Die Bereitstellung in Containern ermöglicht eine horizontale und vertikale Skalierung, um Spitzenvolumina mit Ausfallsicherheit zu bewältigen. Institutionen können nun Transaktionslebenszyklen zentral verwalten, sich schneller an sich ändernde Vorschriften anpassen und Wachstum unterstützen, ohne fragmentierte Integrationsschichten auszubauen. IBM unterstützt diese Entwicklung weiterhin als strategischer Technologiepartner für zukünftige Innovationen im Zahlungsverkehr.
IBM Financial Transaction Manager (FTM) ist eine Zahlungsintegration von IBM, die Finanzinstituten ermöglicht, Zahlungen in großen Mengen, sofortigen und hohen Werten zu orchestrieren, zu verarbeiten und zu überwachen. FTM wird weltweit eingesetzt und unterstützt Banken und Zahlungsdienstleister mit sicherer Transaktionsverarbeitung, Einhaltung regulatorischer Bestimmungen und skalierbar Integration über verschiedene Zahlungssysteme und -methoden hinweg.
IBM App Connect Enterprise ist eine KI-gestützte Integrationsplattform, die Apps, APIs und Daten in hybriden Umgebungen vereinheitlicht. Es bietet No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Funktionen, mit denen Geschäftsanwender und Integrationsspezialisten Integrationen schnell und kontrolliert entwerfen, bereitstellen und verwalten können. Durch die Unterstützung von API-geführten, ereignisgesteuerten und Messaging-Mustern hilft IBM App Connect Enterprise Unternehmen, die Automatisierung zu beschleunigen, Altlasten zu modernisieren und Anwendungen sicher über lokale, Cloud- und containerisierte Bereitstellungen hinweg zu verbinden.
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