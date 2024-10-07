生成式商业智能，又称“生成式 BI”或“gen BI”，是将生成式 BI 应用于商业智能流程的实践。生成式 BI 工具可以自动执行并简化关键数据分析任务，例如识别模式和创建可视化内容。

商业智能 (BI) 是指一套用于分析业务数据，为业务决策提供信息的流程。传统的 BI 工具和工作流程都是高度人工化的，需要 大量的时间和专业技术知识才能将原始数据转化为可操作的洞察分析。缺乏数据科学背景的利益相关者往往无法充分利用 BI 技术。

生成式 BI 可让更多人参与商业分析。生成式 BI 工具通常由大型语言模型 (LLM) 提供支持，其工作原理与其他常见的生成式 AI 工具（例如 ChatGPT 或 Microsoft Copilot）非常相似。用户输入自然语言指令，工具就会做出相应的反应。

与传统的商业智能 (BI) 不同，用户不需要学习特殊的编程语言，不需要进行手动计算，也不需要从头开始制作图表。他们可以用通俗易懂的语言要求生成式 BI 工具为他们进行高级分析并生成报告。

通过这种方式，生成式 BI 可以为为整个组织的用户提供自助服务分析，无论其技能如何。反过来，自助服务分析可以帮助组织做出更多数据驱动的决策。

生成式 BI 是一个相对较新的技术类别。一项调查显示，只有 3% 的组织表示，它们已将生成式 BI 投入“全面运营使用”。然而，超过一半的组织表示，它们正处于深入了解生成式 BI 的不同阶段。1随着生成式 BI 工具的日益完善和更容易获得，预计采用率将不断提高。