Vivy 是德国一家领先的医疗保健技术公司，在健康、数据安全、设计和可用性方面拥有丰富经验。这款安全性极高的移动应用程序适用于苹果 iOS 和安卓平台，使用户能够随时随地掌握自己的健康状况。
可以将其视为您的数字健康记录，让您可以获取个人患者信息，并与医生和保险提供商进行沟通。
由于 Vivy 是患者与其医疗保健提供方之间的中介，因此保持该应用程序随时可用至关重要。
为了达到这一高标准，Vivy 运行基于微服务的云原生应用程序。Vivy 的虚拟健康助手平台在 Amazon Web Services Elastic Compute Cloud (EC2) 环境中运行，该环境运行包含 Docker 容器的 Kafka。使用云基础架构让 Vivy 能够通过相对较小的开发团队高效运营。该环境目前由九台 EC2 主机组成，运行着 14 项微服务。
Vivy 应用程序每秒接收超过两亿次请求
凭借 Instana，Vivy 将平均修复时间 (MTTR) 缩短了 66%，从长达三天缩短至一天甚至更短的时间
Vivy 的成功取决于为客户提供无缝体验。无论是请求缓慢还是服务存在漏洞，Vivy 都无法承受数据到达其 12 万用户所需的时间出现延迟。这些远大的期望并不容易实现，由于 Vivy 需要处理海量数据，因此难以在不进行耗时的手动流程的情况下确定容量需求。
随着该应用程序不断普及，每秒接收的请求超过 2 亿次，Vivy 的开发人员意识到部分服务运行缓慢。由于频繁的变更和部署，Vivy 需要稳定和优化其应用程序服务，并在 2019 年 7 月求助于 Instana。
Vivy 的开发人员过去曾使用过 Datadog、New Relic 和各种开源工具，因此当需要寻找一个应用程序性能管理 (APM) 解决方案来监控基于微服务的复杂容器化应用程序时，他们知道需要找到全新的解决方案。Instana 成为 Vivy 的不二之选，因为它无需任何配置，便能自动发现所有服务并跟踪每项请求。
Vivy 后端主管 Kirill Merkushev 指出：“Instana 了解一切事物均相互关联。”部署 Instana 后，系统会自动发现 Vivy 所有组件和服务及其依赖关系，并对每项请求进行端到端跟踪。Vivy 得以消除手动流程，现在能够通过有关服务依赖关系、每项服务的堆栈跟踪和每项单独服务的请求时序的精确信息，全面了解其应用程序和服务。
鉴于客户需要随时随地根据需要进行移动访问，Vivy 无法承受其应用程序或服务在任何时段内运行缓慢或宕机。通过 Instana 的自动根本原因分析，一旦出现服务缓慢或请求问题，就会引发一个事件，其中包括所有相应事件并识别最可能的根本原因。凭借这些切实可行的数据，Vivy 的工程师便能迅速评估情况并果断解决问题。据 Merkushev 表示：“在使用 Instana 之前，如果正式上线环境发生故障，开发人员可能需要长达三天的时间才能查明根本原因并永久修复问题。借助 Instana，我们可以立即收到根本原因通知，并在三分之一甚至更短的时间内解决问题。”
由于 Vivy 需要处理敏感的医疗保健数据，因此公司必须遵守所有适用的数据隐私法。Vivy 的应用程序会处理包括医疗记录和财务信息在内的各种敏感数据。因此，保护所有数据免遭未经授权的第三方访问是 Vivy 的首要任务。通过使用超现代加密技术并遵守最严格的隐私政策，Vivy 有助于确保只有用户才能获取其个人数据。
此外，Vivy 必须确保不会向第三方工具发送任何敏感的身份信息。Vivy 能够无缝配置 Instana 并解析数据，帮助确保公司满足所有隐私合规需求，同时仍能从 Instana 的自动监控功能中获取所需的价值。Instana 还让 Vivy 更容易知道黑客何时试图获取患者数据。Merkushev 解释道：“由于 Instana 通过 Vivy 基础架构跟踪所有请求，我们能够立即看到请求何时激增。我们可以利用 Instana 快速解读相关峰值是由错误还是黑客引起的。”
Instana 旨在监控高度动态且复杂的基于微服务的容器化应用程序。Instana 几乎无需投入时间，就能跟踪所有应用程序请求，了解服务依赖关系并关联事件，以便 Vivy 能对服务质量下降采取行动。
当被问及对其他移动应用程序开发人员有什么建议时，Merkushev 表示：“不要自行构建跟踪方案，也不要在开源工具上浪费时间。Instana 让我们高枕无忧，使用 Instana 的结果让我们的虚拟健康助手用户非常满意。”
Vivy（ibm.com 外部链接）总部位于柏林，是德国领先的医疗保健技术公司，在健康、数据安全、设计和可用性方面拥有丰富的经验。Vivy 致力通过其数字健康平台，帮助世界各地的用户改变行为方式，改善健康状况。
关于 IBM 旗下公司 Instana
Instana 是 IBM 旗下的一家公司，为运营现代复杂的云原生应用程序的企业提供 Enterprise Observability Platform 以及自动化应用程序性能监控（ibm.com 外部链接）功能，无论这些应用程序位于企业内部还是公共云和私有云中，包括移动设备或IBM® Z 大型计算机。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
欲了解更多信息，请访问 instana.com。
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美国出品，2021 年 4 月。
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Instana 是 IBM 旗下公司 Instana 的商标或注册商标。
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