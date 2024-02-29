可以将其视为您的数字健康记录，让您可以获取个人患者信息，并与医生和保险提供商进行沟通。

由于 Vivy 是患者与其医疗保健提供方之间的中介，因此保持该应用程序随时可用至关重要。

为了达到这一高标准，Vivy 运行基于微服务的云原生应用程序。Vivy 的虚拟健康助手平台在 Amazon Web Services Elastic Compute Cloud (EC2) 环境中运行，该环境运行包含 Docker 容器的 Kafka。使用云基础架构让 Vivy 能够通过相对较小的开发团队高效运营。该环境目前由九台 EC2 主机组成，运行着 14 项微服务。