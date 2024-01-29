问问任何一位老师：吸引并保持学生的注意力从来都不是一件容易的事。
但是，如今的小学生已经习惯了随手可得的各种视听材料，他们可能特别难以参与其中。
因此，比利时佛兰德斯的老师对 Meemoo 开发的并由IBM Cloud® 支持的在线平台 The Archive for Education 感到非常兴奋。该解决方案为佛兰德斯各地的教师提供了一种将佛兰德斯遗产的原汁原味部分融入其教学计划的方法，丰富了学生的学习体验，使他们对自己的文化和在世界上的地位有了更深入的了解。
该平台为佛兰德斯 15 万多名用户提供服务
Meemoo 收集来自 160 多个组织的视听资料
Meemoo 是一个由佛兰德政府资助的非营利组织，致力于保护佛兰德历史。总经理 Nico Verplancke 解释说：“我们与佛兰德斯约 160 家媒体组织合作，包括公共广播公司和地区广播公司，以及表演艺术中心和其他遗产机构，将历史内容数字化。其中包括从戏剧表演到罢工影像，再到 20 世纪 40 年代的演讲片段等各种内容。这是一套非常多样化的材料。”
这也是一套非常庞大的材料。Meemoo 档案已包含约 19 PB 的数据，并且每年以约 2 PB 的速度增长。Meemoo 与文化、遗产和媒体组织合作开展项目，旨在帮助保护和颂扬该地区丰富的历史，将这些材料提供给佛兰德斯的公民用于各种用途。Meemoo 的旗舰项目之一是 The Archive for Education。
Verplancke 先生解释说：“教育档案是我们用来让内容合作伙伴的档案材料变得生动起来的渠道之一。我们相信，视听材料是老师与年轻人沟通的绝佳方式。对于今天的老师来说，这种讲解方式比在黑板上画东西要自然得多。”
“该平台确实很成功。我们看到，使用教育档案的老师和学生人数不断增加，而可用的视听材料也在不断增加，”他说。然而，正如通常的情况一样，该平台的成功清楚地表明，其原有的内部基础设施无法长期满足需求。
“我们确实需要一个灵活、稳定的环境来运行它，”Verplancke 先生说。“这就是我们决定将档案迁移到 IBM Cloud 平台的原因。”
对于 Meemoo 的高级系统工程师 Herwig Bogaert 来说，将教育档案迁移到托管的 IBM Cloud 环境改变了游戏规则。“我们没有庞大的 IT 团队，因此我们无法拥有运行应用程序所需的所有内部知识。IBM Cloud 团队为我们分担了管理底层基础架构的重任。”
该解决方案还采用了 Red Hat® OpenShift® 技术，使 Bogaert 先生和他的团队能够构建自动化部署管道，从而轻松地将新应用程序添加到平台。
“由于我们在 IBM Cloud 上使用 Red Hat OpenShift，我们管理基础架构的时间减少了，我们有更多的时间倾听业务需求并开发新的应用程序来满足这些需求，”Bogaert 先生解释道。
Frederik De Ridder 是一位外包给 Mmeemoo 团队的佛兰德斯老师，也是该解决方案的众多最终用户之一。对他来说，这是一种宝贵的教学工具。“来自遗产基金会和文化组织的片段确实能给学生们带来惊喜。他们看到平台上的东西会说：'我不知道过去的事情是这样的！’这也是向他们展示单个主题的不同方面的好方法，我认为在课堂上这样做非常重要，”他说。
COVID-19 疫情加速了 Meemoo 直接向学生开放教育档案的计划。因此，它的用户已超过 15 万，而且其受欢迎程度还在不断提高。这与 Verplancke 先生对该平台的愿景非常一致。“我们当然希望增加用户数量，但也希望提高系统的功能。我们希望该平台能够支持老师教年轻人如何与媒体互动，如何以智能方式搜索，如何解读媒体。让他们学会如何处理这类信息并形成自己的观点，这一点非常重要。这正是我们希望与佛兰德政府共同投资的领域。”
De Ridder 先生对档案的未来也有自己的想法。“我们希望学生能够浏览该平台并建立自己的视听收藏，例如在进行口语练习或演示时使用。他们已经在询问使用视听材料的其他方法，我们正在通过教学启发他们以及在平台上开发新工具来帮助他们实现这一目标。”
无论 Meemoo 和教育档案的未来如何，有一点是肯定的：对于佛兰德斯的学生来说，过去值得他们关注。
Meemoo 外部链接是佛兰德斯档案研究所，成立于 2020 年，由之前成立的三个佛兰德斯机构合并而成。该非营利组织拥有 40 多名长期员工，并定期与老师、遗产机构和其他文化、媒体和政府组织合作，以增加其藏品。Meemoo 总部位于比利时根特，由政府拨款资助。
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美国出品，2022 年 4 月。
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