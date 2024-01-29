Meemoo 是一个由佛兰德政府资助的非营利组织，致力于保护佛兰德历史。总经理 Nico Verplancke 解释说：“我们与佛兰德斯约 160 家媒体组织合作，包括公共广播公司和地区广播公司，以及表演艺术中心和其他遗产机构，将历史内容数字化。其中包括从戏剧表演到罢工影像，再到 20 世纪 40 年代的演讲片段等各种内容。这是一套非常多样化的材料。”

这也是一套非常庞大的材料。Meemoo 档案已包含约 19 PB 的数据，并且每年以约 2 PB 的速度增长。Meemoo 与文化、遗产和媒体组织合作开展项目，旨在帮助保护和颂扬该地区丰富的历史，将这些材料提供给佛兰德斯的公民用于各种用途。Meemoo 的旗舰项目之一是 The Archive for Education。

Verplancke 先生解释说：“教育档案是我们用来让内容合作伙伴的档案材料变得生动起来的渠道之一。我们相信，视听材料是老师与年轻人沟通的绝佳方式。对于今天的老师来说，这种讲解方式比在黑板上画东西要自然得多。”

“该平台确实很成功。我们看到，使用教育档案的老师和学生人数不断增加，而可用的视听材料也在不断增加，”他说。然而，正如通常的情况一样，该平台的成功清楚地表明，其原有的内部基础设施无法长期满足需求。