该公司还充当在其成员银行与 Visa、MasterCard、JCB 和 UnionPay 全球支付网络以及由 1LINK 拥有和管理的巴基斯坦国内支付方案 PayPak 之间建立联系的联络点。

1LINK 成立于 2004 年，被认为是巴基斯坦事实上的交换和支付系统：这是整合全国银行的唯一实体。公司由 11 家大型银行组成的财团所有，拥有 37 家成员银行、700 多家记账机构和 20 多家使用其支付网络或“轨道”的非银行实体。

1LINK 多年来蓬勃发展，部分原因是公司始终着眼于未来。 在 2016 年制定战略愿景时，公司将目光投向了更大的目标市场。“有许多第三方希望使用 1LINK 轨道进行交易，”1LINK 首席信息官 Azimullah Khan 说。“我们希望让这些银行、金融科技公司、独立服务机构以及记账汇总方和发起人能够使用我们的服务。”

然而，考虑到连接 1LINK 系统所需的大量成本和时间，一些潜在参与者面临着挑战。当时，该公司核心电子资金转账 (EFT) 交换机技术的设置和测试非常复杂，而且运行该技术的软件在巴基斯坦供应短缺。