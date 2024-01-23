您可能会说 1LINK (Pvt.) Limited 是连接巴基斯坦所有银行的数字粘合剂。从 ATM 取款到在线公用事业账单支付，再到一家银行与另一家银行之间的电子资金转账，1LINK 都在幕后促成这些交易的实现。
该公司还充当在其成员银行与 Visa、MasterCard、JCB 和 UnionPay 全球支付网络以及由 1LINK 拥有和管理的巴基斯坦国内支付方案 PayPak 之间建立联系的联络点。
1LINK 成立于 2004 年，被认为是巴基斯坦事实上的交换和支付系统：这是整合全国银行的唯一实体。公司由 11 家大型银行组成的财团所有，拥有 37 家成员银行、700 多家记账机构和 20 多家使用其支付网络或“轨道”的非银行实体。
1LINK 多年来蓬勃发展，部分原因是公司始终着眼于未来。 在 2016 年制定战略愿景时，公司将目光投向了更大的目标市场。“有许多第三方希望使用 1LINK 轨道进行交易，”1LINK 首席信息官 Azimullah Khan 说。“我们希望让这些银行、金融科技公司、独立服务机构以及记账汇总方和发起人能够使用我们的服务。”
然而，考虑到连接 1LINK 系统所需的大量成本和时间，一些潜在参与者面临着挑战。当时，该公司核心电子资金转账 (EFT) 交换机技术的设置和测试非常复杂，而且运行该技术的软件在巴基斯坦供应短缺。
新成员招募时间从 2-3 个月缩短至 2-3 周
交易量从 2019 年的 5.9 亿笔增长到 2020 年的 14 亿笔
作为在一家全球化公司的帮助下制定的五年期战略的一部分，1LINK 计划推出一个开放式 API 平台。通过消除对昂贵的中间件或 EFT 交换机的需求，开放式 API 门户可以加快和简化各种实体（自由开发者、初创公司、金融科技公司、银行、金融机构、非银行金融机构、电子货币机构、支付系统运营商 (PSO)、支付服务提供商 (PSP)、票据公司和政府机构）连接到 1LINK 的测试环境并最终过渡到 1LINK 轨道。
不过，也有几个重要的问题。该解决方案必须安装在本地，符合巴基斯坦国家银行的安全规定，并且可扩展，以便能够处理大量快速涌入的交易。
在评估多个 API 管理平台后，1LINK 选择了 IBM API Connect® 解决方案，该解决方案基于 IBM® DataPower® Gateway 硬件而构建。它们共同提供一个集中式平台，用于安全访问公司的 API 以进行测试和集成。开发人员可以通过自助门户登录该平台，使用 1LINK 的 API 进行测试。该平台还提供 API 性能和监控功能。
该公司于 2018 年底聘请 IBM 合作伙伴 Systems Limited 来管理该项目。据 Khan 称：“Systems Limited 从第一天起就参与监督整个设计和实施过程。IBM 还与我们密切合作，记录项目的总体范围，并就软件和安全问题向我们提供咨询。”
该解决方案的安全功能给 1LINK 留下了特别深刻的印象。“我们希望在 API 平台上保持与传统格式相同的高安全级别，同时关注 1LINK 的安全标准和 PCI DSS 合规准则，”1LINK 首席风险官 Syed Suleman Hasan 说道，“DataPower 模型提供一个交易和 API 访问极其安全的环境。由于它不是一个纯粹的开源平台，我们预计能够升级或修补系统且不会出现问题。”
1LINK 开发者门户是一个免费解决方案，它提供公开可用的 API 目录，供有兴趣的参与者将 1LINK 功能纳入其用案中。1LINK 首席颠覆官 Syed Ahsan Aslam 解释说：“在过去的两年里，巴基斯坦的数字支付领域，尤其是金融科技领域取得了惊人的发展。每天，新加入者都想尝试新事物，而银行和票据公司等现有参与者则在探索如何削减日常费用和提高效率。现在，他们可以按照自己的节奏进行测试和实验，一旦准备就绪，就可以联系我们，过渡到我们的生产环境。这是一个双赢的局面。”
如今，1LINK 已将其最初的愿景付诸行动，并且这一愿景还在不断发展。 Aslam 说：“由于新冠疫情，现在人们在不断推动数字化，特别是今年。好消息是，我们已经做好了准备。 这就是我们从 2018 年开始的原因，这样当我们开始看到交易增长的上升趋势时，我们就已经在技术上做好了准备。”
通过该解决方案，1LINK 客户节省了时间和成本，这也是一个胜利。Khan 估计，在 API Connect 平台上进行测试和开始使用需要两到三周的时间，而旧系统则需要两到三个月的时间。
随着通过 API 管理平台进行的交易量开始增加，公司的整体前景一片光明。实际上，该公司的总交易量在 2019 年至 2020 年之间提升超过两倍，从 5.9 亿笔增加到 14 亿笔，同期这些交易的价值增长了 64％，从 4.7 万亿巴基斯坦卢比增至 8.3 万亿巴基斯坦卢比。
最近，1LINK 一直在进行 Open API 推广演示，引起了金融科技社区的浓厚兴趣。“在尝试连接到 1LINK 的新实体方面，我们拥有非常健康的渠道，”Aslam 表示，“我们预计，当这些实体实际进入市场并推出其用例时，通过 Open API 平台进行的交易量将会增加。”
展望未来，公司计划使用 IBM API Connect 解决方案来实现与其他行业和政府领域的新集成。公司还在研究对其基础设施进行现代化改造的方法（IBM API Connect 已预先配置以适应这一转变）以及将人工智能纳入其营销系统的可能性。
“我们希望与 IBM 建立长期合作关系。我们的想法是拥有安全、可靠的系统，并能够扩展以处理大量交易，不仅包括来自 ATM 的交易，还包括来自移动应用程序、网上银行门户和电子商务应用程序的交易。我们正在考察使用 API Connect 来帮助我们实现这一目标，”Khan 说道，“我们最初有 12 个 API。如今，我们已经跨越了 30 个 API，预计在未来两年内可能还会跨越 100 个 API。”
1LINK（ibm.com 外部链接）由拥有 11 家银行的联合企业所有，它是巴基斯坦首家支付服务运营商 (PSO) 和支付服务提供商 (PSP)，也是最大的交换和支付系统，提供一系列有价值的网上银行服务，例如 ATM 交换服务、账单支付、银行间资金转账、欺诈风险管理、交换争议解决、全球支付计划和国内支付计划。1LINK 不断发展和增加新的产品和服务，旨在让金融行业获益。
IBM 合作伙伴 Systems Limited（ibm.com 外部链接）是一家全球领先的 IT、业务流程外包 (BPO) 和联络中心服务提供商。该公司成立于 1977 年，总部位于巴基斯坦旁遮普省 Lahore Cantt，为企业和公共部门组织提供计算策略和解决方案。它曾为美国、巴基斯坦、中东和非洲的项目提供监督服务，在全球拥有超过 5,000 名员工。
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2021 年 2 月在美国制作。
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