Digamos que a Empresa X queira implementar uma política "somente HTTPS", na qual todos os serviços da web devem usar HTTPS, não HTTP simples. Para codificar a política, um engenheiro de plataforma escreve uma regra simples que diz:

Se o protocolo de um serviço for HTTP, a alteração deverá ser rejeitada.

Se o protocolo de um serviço for HTTPS, a alteração será permitida.

O engenheiro coloca esse arquivo de política em uma pasta “policies” dentro do mesmo repositório de código da aplicação e abre um pull request para adicionar a política. Esse pull request aciona uma verificação automática de sintaxe do arquivo de políticas e uma avaliação do código por outro engenheiro. Somente após a política passar pelos testes necessários é que ela é incorporada à branch principal.

No pipeline de integração contínua (CI), todos os arquivos de política são carregados no mecanismo de políticas a partir da pasta “policies”. O mecanismo de políticas lê a política, converte-a em uma representação interna e a compila em um formato compacto e de baixo nível. Esse formato compacto permite que o mecanismo responda rapidamente "permitir ou negar?" para cada serviço verificado no pipeline.

Independentemente do formato do arquivo, um trabalho de CI pega o arquivo de configuração existente, extrai os campos importantes (nome, protocolo, porta) e cria uma descrição JSON simples de cada serviço.

O responsável pela chamada solicita uma decisão ao mecanismo de políticas enviando a descrição padronizada do serviço como entrada e indicando que o pacote de políticas “somente HTTPS” deve ser aplicado.

O mecanismo de políticas então avalia o input em relação às regras e verifica o campo de protocolo do serviço. Se o protocolo for HTTP, isso significa que a entrada corresponde à condição de "negação" na política. O mecanismo indica que a alteração deve ser negada e cria uma mensagem informando ao desenvolvedor que o serviço deve usar HTTPS em vez de HTTP. Se o serviço usar HTTPS, nenhuma das condições de negação será atendida, e o mecanismo indicará que a alteração é permitida.

Em seguida, o mecanismo de políticas resume as avaliações de regras em um único objeto de decisão para o serviço. Os objetos de decisão normalmente especificam se a decisão geral é "permitir" ou "negar" e a gravidade do problema (alta, média, baixa). Eles também incluem uma lista de mensagens explicando por que a entrada foi negada e quaisquer avisos que o mecanismo encontrou no processo de avaliação. Se tudo estiver em conformidade, o objeto de decisão indica que a alteração é permitida e inclui apenas notas informativas (ou nenhuma mensagem).

Por fim, as ferramentas de CI reforçam a decisão. Se a decisão for "negar", a alteração não será integrada à branch principal do código. O engenheiro vê uma mensagem de erro dizendo que o serviço deve usar HTTPS e passar por modificações específicas. Se a decisão for “permitir”, o artefato será empacotado e implementado, e o pipeline de CI continuará normalmente.