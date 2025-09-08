Esses padrões de arquitetura fornecem soluções padronizadas para os desafios diários que as equipes de desenvolvimento enfrentam ao implementar sistemas de computação distribuídos, incluindo comunicação de serviços, consistência de dados, tolerância a falhas e escalabilidade do sistema.

Muitas das experiências digitais atuais das quais o mundo depende são possibilitadas por padrões de projeto de microsserviços e podem ser vistas em muitos casos de uso. Por exemplo, se você está transmitindo um programa na Netflix, está envolvendo centenas de serviços separados que trabalham em conjunto para fornecer conteúdo, gerenciar perfis de usuários e sugerir o que assistir a seguir.

Da mesma forma, a Amazon coordena inventário, pagamentos e envio por meio de serviços distintos. No setor financeiro, bancos e outras instituições também contam com padrões de projeto de microsserviços para separar o gerenciamento de riscos e o atendimento ao cliente, mantendo o dinheiro seguro e acessível.

De acordo com uma pesquisa da IBM, Microservices in the Enterprise, 2021, 88% das organizações relatam que os microsserviços oferecem muitos benefícios às equipes de desenvolvimento. Esses benefícios incluem um aumento de 20% a 50% na produtividade do desenvolvedor devido à melhor organização do código, manutenção mais fácil e ciclos de implementação mais rápidos.